Camera an ninh mới của Panasonic cho độ phân giải Full HD. (Nguồn: Panasonic)

Theo Panasonic, iProSmart HD series 5 cho phép phân vùng hình ảnh với nhiều độ phân giải khác nhau, chức năng cắt hình để thuận lợi trong việc giám sát an ninh, màu sắc trung thực hơn, độ nhạy sáng tốt hơn.



Trước đó, với các dòng camera iPro Smart HD series 1 và 3, Panasonic cũng chinh phục lòng tin của khách hàng với những tính năng như camera IP megapixel tích hợp sẵn đèn hồng ngoại, camera nhỏ gọn chuyên gắn trên các phương tiện giao thông như xe buýt, tầu điện…



Ngoài camera, Panasonic cũng ra mắt các hệ thống an ninh với tên gọi X-Plus, đây là hệ thống bao gồm những đầu ghi analog giá cả cạnh tranh, hệ thống kiểm soát ra vào, truyền dẫn không dây ngoài trời...



“Với việc ra mắt dòng sản phẩm iProSmartHD series 5 cùng với các sản phẩm X-Plus, chúng tôi tin tưởng có thể cung cấp giải pháp an ninh duy nhất Panasonic cho mọi yêu cầu của khách hàng,” ông Youhei Shimemori, phụ trách hệ thống an ninh và di động của Panasonic Systems Asia Pacific khẳng định./.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)