(Nguồn: panasonic.com)

Panasonic sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt loại pin này tại nhà máy của tập đoàn đặt ở Sumoto, tỉnh Hyogo trong tài khóa 2014. Hãng có kế hoạch bán sản phẩm này với tư cách như nguồn điện dự phòng cho đèn tín hiệu giao thông và các trạm cơ sở viễn thông, ở các khu vực nơi nhiệt độ về mùa Đông có thể xuống dưới -20 độ C như Nga và các nước Bắc Âu.



Tập đoàn điện tử của Nhật có trụ sở ở tỉnh Osaka trên sẽ bắt đầu vận chuyển các sản phẩm mẫu trong tháng này và đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu pin mỗi tháng.



Theo Panasonic, do pin thứ cấp hiện nay, trong đó có pin nickel-cadimum không thể hoạt động ổn định ở môi trường nhiệt độ dưới -20 độ C, sản phẩm mới này được phát triển thông qua việc tối ưu sự tập trung chất điện phân và cải thiện các điện cực âm để hoạt động ở nhiệt độ thấp. Pin nickel-cadimium nặng hơn pin lithium-ion nhưng lại bền hơn./.

Theo Huy Bình (Vietnam+)