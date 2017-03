Thân máy Panasonic GH1 chỉ được bán tại Anh.

Theo trang Four Third User, Panasonic cuối cùng đã đồng ý bán riêng thân máy của phiên bản Micro Four Thirds DMC-GH1 vốn giành được khá nhiều giải thưởng, đặc biệt là giải European Multimedia Camera 2009-2010 của Hiệp hội âm thanh hình ảnh châu Âu EISA, bắt đầu từ 1/1. Động thái này của Panasonic theo hãng sẽ nhằm tiết kiệm cho những fan trung thành với định dạng Four Third vốn đã có sẵn ống kính hoặc có thể chọn các ống khác rẻ tiền hơn.

Trước đây, phiên bản DMC-GH1 được hãng công bố sẽ bán kèm với ống kit 14-140 mm và giá chung cho cả bộ sẽ là 1.300 bảng Anh tại châu Âu hoặc 1.500 USD tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, mức giá này bị cho là khá đắt đỏ đối với đa số người dùng trong khi định dạng Micro Four Thirds vẫn còn là điều khá mới mẻ và đang cần thu hút cộng đồng người sử dụng.

Mặc dù vậy, trang công nghệ này cho biết, phiên bản thân máy DMC-GH1 chỉ có bản màu đen và chỉ được bán tại thị trường Anh. Mức giá cụ thể cho thân máy riêng cũng chưa được công bố, nhưng dự đoán có thể sẽ dao động quanh mức giá dưới 1.000 bảng.

Panasonic Lumix DMC-GH1 còn được gọi là phiên bản máy ảnh lai máy quay Creative HD Hybrid bởi không chỉ chụp ảnh độ phân giải cao 12,1 Megapixel triệu điểm ảnh mà còn có thể quay phim HD 1080/25p hoặc 720/50p với định dạng AVCHD tiện dụng. Bên cạnh cơ chế lấy nét liên tục được cải tiến để làm việc với chế độ quay phim, DMC-GH1 còn có hẳn nút quay video riêng và giắc cắm microphone lắp ngoài như một chiếc máy quay thực thụ.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)