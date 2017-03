Sau buổi khai mạc dành cho báo chí, Palm đã có một event riêng trình lành hai mẫu smartphone tiếp theo chạy webOS. Năm ngoái, cũng tại đây, nhà sản xuất PDA danh tiếng này đã giới thiệu Pre, model nhận được nhiều lời khen ngợi bởi thiết kế gọn, thông minh.

Palm Pre Plus với thiết kế không khác nhiều bản gốc.

Palm Pre Plus và Pixi Plus vừa trình làng là hai bản nâng cấp của Pre và Pixi. Trong đó, Pre Plus được cải tiến về thiết kế, lớp vỏ phía sau cho phép sạc pin không dây. Tuy nhiên, trang bị đáng chú ý nhất là máy có bộ nhớ trong 16GB. Pixi Plus sở hữu thiết kế mỏng và nhẹ hơn bản Pixi ra mắt giữa năm, thêm kết nối Wi-Fi.





Pixi Plus có kết nối Wi-Fi.

Bộ đôi di động mới của Palm sẽ có mặt trên mạng Verizon tại Mỹ vào 25 tháng Giêng tới đây, hiện hãng chưa công bố mức giá dành cho các thị trường khác, tuy nhiên hai bảng nâng cấp này được hứa hẹn sẽ ngang bằng với các mẫu máy cũ.

Cũng trong buổi ra mắt sản phẩm, Palm cho biết gian ứng dụng WebOS App Catalog đã bắt đầu có các phần mềm mới, hãng đang mời các nhà phát triển viết ứng dụng cho nền tảng webOS, cạnh tranh với các đối thủ Android và iPhone.

