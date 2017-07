Oppo F3 phiên bản màu đỏ với thông điệp Đỏ đam mê - Say nhiệt huyết. Điểm nhấn quan trọng trên Oppo F3 là cụm camera selfie góc rộng gấp 2 lần so với những chiếc máy camera selfie thông thường. Khi sử dụng camera góc rộng này để selfie một mình, người dùng sẽ thật sự ngạc nhiên bởi độ rộng bất ngờ của khung cảnh phía sau; trong khi chụp ảnh nhóm sẽ không phải hi sinh khuôn mặt của bất kỳ ai.





Oppo F3 trang bị bộ vi xử lý lõi 8, 4 GB RAM, bộ nhớ trong 64 GB, thỏi pin lớn 3.200 mAh đi kèm chế độ tiết kiệm pin (Power Saving) trên nền tảng hệ điều hành ColorOS 3.0 giúp tối ưu hóa thời gian sử dụng. Đặc biệt, F3 sử dụng một khay duy nhất (có 3 khe) để chứa đồng thời cả 2 nano-SIM và 1 thẻ nhớ, giúp mở rộng thêm tối đa bộ nhớ lưu trữ



Oppo F3 là sản phẩm có khả năng mở khóa bằng dấu vân tay nhanh nhất trên thị trường với độ nhạy 0,2 giây. Ngoài ra cảm biến vân tay trên F3 còn có thể được sử dụng để bảo mật và mở khóa nhanh các ứng dụng quan trọng. Sản phẩm được trang bị màn hình In-Cell Full-HD kích thước 5,5-inch công nghệ 2.5D, kết hợp với lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 giúp bảo vệ màn hình trước những vật dụng dễ gây trầy xước.

Oppo F3 phiên bản màu đỏ được sản xuất giới hạn. Máy sẽ được bán thông qua chương trình đặt hàng trước kéo dài từ ngày 28-7 đến 11-8-2017 (có thể kết thúc sớm hơn khi đủ đơn đặt hàng) đi kèm bộ quà tặng gồm: Một gậy selfie kiêm đèn flash trợ sáng để chụp ảnh ban đêm, selfie nơi thiếu sáng hay ngược sáng; và một ốp lưng kiêm sạc dự phòng dung lượng 5.000 mAh cực kỳ nhỏ gọn, tinh tế, vừa khít với ngoại hình F3.

TIỂU MINH