Tại sự kiện trên, OnePlus đã cho phép mọi người đặt mua chiếc OnePlus One mọi lúc mọi nơi, điều mà trước đây bạn chỉ có thể thực hiện thông qua các vé mời, hoặc mua máy với số lượng ít ỏi vào thứ 3 hàng tuần.



Người dùng đã có thể đặt mua chiếc OnePlus One trực tiếp trên trang chủ của OnePlus.

Theo như thông báo từ trang blog của hãng, chiếc OnePlus One sẽ vĩnh viễn áp dụng phương pháp này, đây là tin vui cho những người vẫn chưa thể sở hữu một chiếc Plus One cho mình vì sự khó khăn trước đây. Cũng nhân dịp này, OnePlus đã hé lộ về việc chiếc OnePlus 2 sắp ra mắt sẽ tiếp tục được phân phối sản phẩm theo phiếu mời giống thế hệ đầu tiên. Nguyên nhân chính của việc phân phối sản phẩm một cách rất hạn hẹp (điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp di động, thông thường thì bất kì hãng nào cũng muốn bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt), là bởi vì mức giá quá rẻ và nhu cầu mua quá cao của chiếc OnePlus One, dẫn đến quá tải trong công tác phân phối sản phẩm của hãng này.

Sau khi bán được hơn một triệu chiếc Plus One, OnePlus dự kiến sẽ tiếp tục bán ra khoảng 3 đến 5 triệu chiếc smartphone nữa trong năm 2015. Đây có thể xem là một thành công đáng khích lệ của công ty chỉ mới thành lập từ tháng 12/2013.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện này tại trang web của OnePLus tại địa chỉ: https://oneplus.net/one.

Thông số của OnePlus One:

Vi xử lí: Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400, GPU Adreno 330.

Màn hình: 5.5 inch FullHD 1920x1080p trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass 3.

RAM: 3GB RAM.

Bộ nhớ trong: 16/64 GB, không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ.

Camera: Camera trước 5MP; camera sau 13MP, đèn flash kép.

Android: 4.4.2 khi xuất xưởng, có thể nâng cấp lên Android 4.4.4 KitKat.

Một số hình ảnh vê chiếc OnePlus One:

TRẦN SƠN – Theo Phone Arena