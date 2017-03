Sản phẩm có tên mã MQ01AAD032C cũng là một trong số các model thuộc dòng ổ cứng chuyên dụng, đạt các tiêu chuẩn chất lượng của ngành công nghiệp ô tô MQ01AADxxxC series từng được Toshiba giới thiệu trước đây. Tuy nhiên, điểm đáng giá của model ổ cứng mới này chính là dung lượng lớn với duy nhất một phiến đĩa và hệ thống 2 đầu từ được thiết kế đặc biệt.

Toshiba MQ01AAD032C có dung lượng đến 320 GB. Ảnh: storagereview.

Toshiba MQ01AAD032C còn được cho là sản phẩm có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn đến 28% so với phiên bản có tên mã MK2060GSC. Nhằm chống lại các rung động phát sinh khi sử dụng trên xe hơi, Toshiba không chỉ phát triển phần khung bảo vệ cứng cáp bên ngoài; mà còn giảm thiểu bớt trọng lượng của các thành phần chuyển động bên trong ổ cứng. Chính nhờ thiết kế này mà MQ01AAD032C có khả năng chống lại các rung động với tần số từ 50 – 200 Hz.

Không chỉ dừng lại ở đó, Toshiba MQ01AAD032C còn có khả năng hoạt động tốt trong những môi trường có áp suất thấp (độ cao đến hơn 5.000 m) nhờ công nghệ thiết kế đầu từ dạng khi động học đặc biệt. Sản phẩm mới còn có thể hoạt động cả trong những môi trường có nhiệt độ từ -30 độ C đến 85 độ C. Một khi không hoạt động, Toshiba MQ01AAD032C cũng có thể được an toàn cả khi nhiệt độ môi trường xuống đến mức -40 độ C.

Toshiba MQ01AAD032C có dung lượng 320 GB, tốc độ vòng quay đạt 4.200 rpm, tốc độ truyền dữ liệu đạt 976 Mbit/s khi tốc độ tìm kiếm trung bình ở mức 12ms. Thiết bị còn hỗ trợ tính năng tìm kiếm siêu êm và được thiết kế ít tiêu hao năng lượng khi hoạt động. Model ổ cứng sử dụng giao tiếp Serial ATA 2.6 này có trọng lượng khoảng 105g.

Toshiba là một trong số các hãng chuyên sản xuất các ổ cứng dùng trong các loại xe hơi ứng dụng công nghệ cao có số lượng sản xuất lớn, tuổi đời khá lâu (từ năm 1996). So với các loại ổ cứng HDD thông thường sử dụng cho máy tính, ổ cứng dùng trong xe hơi có thiết kế bền bỉ, hiệu năng cao hơn, chống sốc tốt hơn và có thể sử dụng cả trong điều kiện môi trường nhiệt độ khắc nghiệt.

Theo Quỳnh Lâm (VNE)