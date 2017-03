Hãng điện thoại Phần Lan Nokia vừa trình làng bộ đôi điện thoại mới thuộc dòng điện thoại giá rẻ Asha, mang tên hiệu 205 và 206. Cả 2 đều có mức giá chỉ 62 USD.



Điểm nổi bật của bộ đôi điện thoại giá rẻ này là được trang bị tính năng cho phép người dùng dễ dàng kết nối và cập nhật Facebook thông qua nút bấm Facebook độc lập trên máy. Bên cạnh đó, Nokia còn trang bị cho sản phẩm của mình tính năng với tên gọi Slam, cho phép dễ dàng chia sẻ hình ảnh và dữ liệu với những chiếc điện thoại khác.

Asha 205 và 206 hướng đến tính năng mạng xã hội và chia sẻ



Trong đó, Asha 205 có màn hình rộng 2,4-inch và được trang bị bàn phím QWERTY, mặt sau của máy là camera khiêm tốn chỉ 0,3megapixel.



Máy được tích hợp nút bấm Facebook độc lập trên máy, cho phép người dùng truy cập mạng xã hội này một cách nhanh chóng. Bên cạnh Facebook, Twitter và ứng dụng chat eBuddy cũng được cài đặt sẵn trên Asha 205. Ngoài ra, Nokia cũng tặng kèm cho người sử dụng 40 game miễn phí của hãng sản xuất game nổi tiếng Electronic Arts (EA).



Trong khi đó, Asha 206 được thiết kế theo dạng thanh truyền thống, với màn hình rộng 2,4-inch, mặt sau của máy là camera 1.3 megapixel, hỗ trợ cả quay video.



Cả 2 mẫu điện thoại mới 205 và 206 này đều được trang bị một công nghệ mới do Nokia phát triển, với tên gọi Slam. Công nghệ này cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ hình ảnh, file hoặc nhiều loại dữ liệu khác cho các thiết bị xung quanh thông qua kết nối Bluetooth.

Theo Nokia, điểm đặc biệt của tính năng Slam đó là dữ liệu có thể được chuyển đổi ngay lập tức mà không cần phải đặt 2 thiết bị ở sát nhau. Bên cạnh đó, người dùng Asha 205 và 206 có thể chia sẽ dữ liệu với mọi thiết bị có hỗ trợ Bluetooth, không nhất thiết phải được trang bị tính năng Slam.



Asha 205 và 206 cũng được trang bị trình duyệt web Xpress Browser của Nokia, cho phép nén dữ liệu các trang web xuống mức thấp hơn so với mặc định, điều này không chỉ giúp duyệt web nhanh hơn mà còn tiết kiệm được dung lượng sử dụng web.



Mặc dù cả 2 sản phẩm không được trang bị kết nối GPS, tuy nhiên người dùng vẫn có thể xác định được vị trí của mình hiện tại nhờ vào tính năng xác định vị trí của các cột thu phát sóng gần nhất, từ đó xác định ra vị trí của người dùng.



Nokia cũng trang bị cho sản phẩm của mình công nghệ Easy Swap, cho phép tháo và thay đổi SIM mà không cần phải tắt điện thoại. Hãng điện thoại Phần Lan cũng trang bị một dung lượng pin lớn cho sản phẩm, cho phép thời gian chờ kéo dài lên đến tận vài tuần.



Mặc dù được trang bị những tính năng tương tự như trên smartphone, tuy nhiên bộ đôi Asha mới của Nokia vẫn chỉ được xếp vào dạng điện thoại tính năng, và Nokia xem đây là các mẫu sản phẩm ‘định hình lại’ khái niệm điện thoại tính năng của mình.



Cả Asha 205 lẫn Asha 206 đều xuất hiện với 2 phiên bản hỗ trợ 1 SIM và 2 SIM.



Nokia cho biết các mẫu sản phẩm mới sẽ không cạnh tranh với dòng smartphone Lumia chạy Windows Phone 8 của hãng, do vậy sản phẩm sẽ chỉ xuất hiện ở một vài thị trường nhất định, chủ yếu là ở các nước đang phát triển.



Ảnh thực tế bộ đôi Asha mới của Nokia:

Asha 205 được trang bị bàn phím QWERTY

Asha 206 thiết kế theo dạng thanh truyền thống

Nút bấm truy cập Facebook được tích hợp trên Asha 206

Mặt sau của Asha 205 chỉ là camera chuẩn VGA (0.3megapixel)

Camera Asha 206 có độ phân giải 1.3 megapixel, phù hợp cho những bức ảnh chụp và chia sẻ lên Facebook

Có nhiều màu sắc để lựa chọn

Bộ đôi sản phẩm sẽ chỉa xuất hiện ở các thị trường đang phát triển mà không có mặt tại Mỹ







Theo T.Thủy - Ảnh: SlashGear (Dân trí)