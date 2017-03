Làm nóng thị trường điện thoại trước Tết, Nokia vừa gây chú ý khi giảm liền một lúc tới 2 triệu đồng mẫu Windows Phone 8 cao cấp, Lumia 925, từ mức niêm yết 10,99 triệu đồng xuống còn 8,99 triệu đồng. Đây là mẫu Windows Phone được hãng Phần Lan tung ra thị trường trong nước cuối năm ngoái. Sản phẩm nổi bật với thiết kế khung viền làm từ nhôm cứng cáp và phong cách không màu mè như hầu hết các mẫu Lumia khác của Nokia.

Mẫu Windows Phone 8 của Nokia giảm giá mạnh trước Tết.

Tuy nhiên, cấu hình cũng như các tính năng của 925 tương đương với model Lumia 920, với việc được trang bị xử lý lõi kép Snapdragon S4 tốc độ 1,5 GHz, màn hình 4,5 inch (1.280 x 768 pixel) đi kèm camera PureView 8,7 megapixel, cải tiến là ở hệ thống thấu kính 6 lớp. Sản phẩm đang chạy bản cập nhật Windows Phone Lumia Black mới nhất từ Nokia.

Trước Nokia, HTC cũng mới tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ đối với dòng smartphone nổi bật nhất của hãng trong năm ngoái, HTC One. Cả hai phiên bản 16 GB và 32 GB của One đều có mức niêm yết chính thức mới thấp hơn 500.000 đồng, lần lượt 12,79 và 13,99 triệu đồng. Giá mới này áp dụng chung cho tất cả các màu của HTC One, ngay cả với phiên bản màu vàng mới được đưa về Việt Nam.

HTC One cũng có mức giảm giá đáng kể.

Theo một số hệ thống bán lẻ, thị trường điện thoại trước Tết năm nay chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình kinh tế nói chung và tâm lý thắt chặt chi tiêu của người dân. Vì vậy, bên cạnh việc liên tục tung ra sản phẩm mới, việc các hãng giảm giá là động thái "bắt buộc" để kích thích thị trường. Trước đó, cuối năm 2013, mức niêm yết một loạt các dòng smartphone phổ thông cũng đã có mức điều chỉnh lớn so với giá như Lumia 520, Galaxy Trend hay Find Muse...

Theo Tuấn Anh (VNE)