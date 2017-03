Nokia Asha 311 được trang bị những tính năng hấp dẫn nhất cho một chiếc điện thoại cảm ứng như màn hình cảm ứng điện dung 3 inch, kết nối 3,5 G và Wi-Fi, CPU 1 GHz, camera 3,2 megapixel. Kèm theo là trình duyệt Nokia Browser thế hệ mới giúp nâng cao tốc độ và trải nghiệm Internet và tiết kiệm chi phí.

Thiết kế của Nokia Asha 311 hướng đến thói quen sử dụng điện thoại bằng một tay nên rất gọn gàng qua 5 màu sắc thời trang trẻ trung (trắng, hồng đậm, xanh dương, xám và nâu đậm). Mặt trước của máy là màn hình cảm ứng với hai nút bấm. Mặt sau của máy được tích hợp một máy ảnh 3,2 megapixel chụp ảnh và quay phim rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bốn góc cạnh của máy đều được bo tròn, cạnh dưới bo tròn cách điệu hơn, tạo cảm giác mềm mại. Khi cầm máy nằm gọn trong lòng bàn tay, người dùng vẫn có cảm giác cứng cáp, chắc chắn. Vòng nhôm sáng mịn bao quanh thân máy tăng thêm nét thời trang của máy.

Màn hình cảm biến xoay màn hình của Nokia Asha có kích thước 3 inch, độ phân giải 320 x 240 pixel với lớp kính chống trầy. Ứng dụng công nghệ chống chói, màn hình của Nokia Asha 311 cho phép hiển thị sáng rõ ngay cả khi dùng máy ngoài trời.

Nhờ tận dụng lợi thế của trào lưu "điện toán đám mây" và những cải tiến CNTT quan trọng khác, Nokia Browser giúp nén dữ liệu tải về, làm tăng tốc độ lướt web lên hơn 85% (hơn gấp 3 lần so với các trình duyệt hiện tại). Đây là một thế mạnh của Nokia và làm giảm đáng kể chi phí sử dụng 3G của người dùng.

Đáp ứng nhu cầu cập nhật và chia sẻ thông qua Internet, Nokia Asha 311 tích hợp sẵn bộ ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Twitter…), ứng dụng chat, cho phép cập nhật liên tục trạng thái và chat đa tài khoản. Máy có bộ nhớ trong 256 MB, có thể nâng cấp không gian lưu trữ bằng thẻ nhớ lên đến 32 GB.

Nokia Asha 311 được trang bị loa ngoài âm lượng lớn, âm thanh không bị rè ngay cả khi mở volume tối đa. Đồng thời, một bộ sưu tập 40 game hàng đầu của EA cũng được cài đặt sẵn sàng cho Nokia Asha 311 như Angry Birds với 15 cấp độ, Tetris, Bejeweled, FIFA2012, Need for Speed The Run…

Bạn trẻ còn có thể tải về máy hàng nghìn game, ứng dụng, chủ đề, hình nền và các nội dung khác từ cửa hàng trực tuyến Nokia Store chỉ với một vài thao tác đơn giản để giải trí, thư giãn sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Đáp ứng trào lưu du lịch của giới trẻ, Asha 311 trang bị bản đồ Nokia Maps nổi tiếng của Nokia. Ứng dụng này không chỉ cho biết người dùng đang ở đâu, xung quanh có những điểm hấp dẫn gì mà còn có thể chia sẻ thông tin, địa điểm lập tức với bạn bè.

Nokia Asha 311 đáp ứng tốt nhu cầu của giới trẻ muốn sở hữu một chiếc smartphone vừa túi tiền, được tích hợp đầy đủ các tính năng công việc và giải trí. Nokia Asha 311 có mức giá cạnh tranh 2.699.000 đồng, tặng kèm thẻ nhớ 2 GB.

Cấu hình Nokia Asha 311 :

Vi xử lý 1 GHz Camera 3,2 megapixel Màn hình 3 inch WQVGA, cảm ứng điện dung Hệ điều hành Series 40 Asha Touch Kích thước 106 x 52 x 12,9 mm Khối lượng 95 g (kể cả pin) Bộ nhớ Bộ nhớ trong 256 MB, hỗ trợ thẻ micro SD lên đến 32 GB Băng tần WCDMA 850/900 /1700/1900/2100 Khả năng kết nối HSPA, Bluetooth 2.1, cổng nối micro USB 2.0

(Theo VNE - Nguồn: Nokia)