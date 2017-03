Nintendo 3DS. (Nguồn: Nintendo)

Theo đó, nhà sản xuất game Nhật Bản này đã ghi nhận việc lỗ ròng của quý tài chính đầu tiên là 25,5 tỷ yen (khoảng 330 triệu USD), vượt hơn so với mức tương ứng 25,2 tỷ yen (khoảng 320 triệu USD) của cùng kỳ năm ngoái.



Ngoài ra, Nintendo cũng công bố mức lỗ là 37,7 tỷ yen (khoảng 485 triệu USD), trong khi vào quý 1/2010, hãng này vẫn còn ghi nhận khoản lãi là 23,3 tỷ yen (khoảng 300 triệu USD).



Cùng với thông báo về tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa của mình, hãng game hàng đầu thế giới cũng cho biết, họ sẽ hạ giá bộ trò chơi 3DS xuống mức 169,99 USD. Giá gốc trước đây của 3DS là 249,99 USD.



Giới chuyên gia đánh giá, sự đi xuống trong hoạt động kinh doanh của Nintendo là do việc tiêu thụ không sáng sủa của Wii và DS, cũng như việc thiếu hụt các trò game hấp dẫn dành cho 3DS khiến doanh số bán bộ trò chơi mới mẻ này gây ra thất vọng lớn.



Cùng với đó, việc máy tính bảng iPad của Apple ngày càng phổ biến và được coi là nền tảng game phát triển nhất hiện nay cũng là một lý do làm cho các thiết bị chơi game của Nintendo bị người tiêu dùng không mấy mặn mà./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)