D600 bị lỗi nằm bên phải.

Nhiếp ảnh gia Sohail Mamdani trong một buổi chụp ảnh thử so sánh giữa Nikon D600 và Canon 6D gần đây đã phát hiện ra những lỗi mới của mẫu DSLR của Nikon, theo Petapixel. Ông ban đầu cùng chụp thử một bức phơi sáng giữa hai sản phẩm và khá bất ngờ khi cùng thông số chụp, mẫu Nikon D600 lại cho một bức ảnh sáng hơn nhiều so với Canon. Điều này khiến ông nhầm tưởng 6D có các vấn đề về đo sáng và hiển thị thông số nhưng cuối cùng sai sót lại thuộc về chiếc D600.

Lỗi sau đó được xác định là do D600 không đóng được lưỡi khẩu độ chính xác giống như thông số hiển thị trên máy. Một bức ảnh minh họa cho thấy hai mẫu DSLR D600 với bên phải là máy bị lỗi và máy bên trái hoạt động bình thường. Cả hai máy có thiết lập khẩu độ f/8 và đều được ấn nút xem trước độ sâu trường ảnh. Kết quả cho thấy mẫu D600 bị lỗi đã điều chỉnh các lá khẩu tạo lỗ thông sáng lớn hơn hẳn so với phiên bản hoạt động bình thường. Với độ mở thực tế, sản phẩm này có thể đã cộng thêm tới hai bước sáng so với thông số được điều chỉnh.

Cùng đóng khẩu f/8 nhưng mẫu D600 lỗi (bên phải) lại điều khiển lá khẩu với lỗ lọt sáng lớn hơn hẳn.

Người thử nghiệm cũng đã dùng các ống kính khác nhau và được khẳng định chắc chắn lỗi không đến từ các model ống kính sử dụng mà do điều khiển của máy.

Sohail Mamdani còn thử nghiệm với 4 model máy ảnh khác trong đó có D800 cùng 3 sản phẩm của Canon. Tất cả số này đều hoạt động bình thường với chế độ đo sáng ổn định cũng như chụp thử cùng môi trường và thông số. Vẫn chỉ riêng chiếc D600 cho ảnh quá sáng.

Tác giả cũng đã thử thêm với 4 mẫu D600 khác thuộc sở hữu của BorrowLenses và có tới 2 trong số này dính lỗi tương tự. Tuy nhiên, đây chưa phải là phản ảnh của nhiều người dùng nên chưa thể khẳng định điều khiển lá khẩu là lỗi phổ biến trên D600. Nikon hiện cũng chưa đưa ra bình luận nào về thông tin nói trên.

Bức ảnh chụp bằng Canon 6D.

Ảnh chụp bằng D600 với cùng thông số.

Thử nghiệm chụp thử cùng môi trường và thông số với 4 ảnh trên chụp bằng D800 và ba chiếc DSLR khác của Canọn trong khi ảnh dưới cùng chụp bằng D600 bị lỗi.

Theo Hoài Anh (VNE)