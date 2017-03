Nikon D300s và Canon EOS 7D là các model DSLR bán chuyên mới nhất của hai "đại gia" máy ảnh hàng đầu thế giới. Mặc dù mức giá chênh lệch không quá nhiều nhưng sản phẩm của Canon có vẻ nhỉnh hơn về các thông số kỹ thuật. Cảm biến CMOS trên 7D có độ phân giải hiệu dụng 18 Megapixel, trong khi con số này trên D300s chỉ là 12,3 Megapixel. Tốc độ chụp liên tiếp của D300s là 7 hình mỗi giây, 7D khá hơn đôi chút với 8 hình mỗi giây. Dải ISO trên Canon EOS 7D trải từ 100 đến 6.400 (có tùy chọn mở rộng lên mức ISO 12.800). Đối thủ đến từ Nikon có ISO hẹp hơn, từ 200 đến 3.200 (thêm tùy chọn mở rộng lên mức ISO 6400 và giảm xuống ISO 100).

Bài test dưới đây nhằm đánh giá khả năng khử nhiễu của Nikon D300s và Canon 7D tại các mức ISO khác nhau trong điều kiện thiếu sáng nghiêm trọng. Tất cả ảnh được lưu dưới định dạng JPEG, độ phân giải tối đa. Tính năng khử nhiễu tại ISO cao (High ISO noise reduction) và tối ưu hóa dải tương phản được thiết lập về mức chuẩn. Ống kính sử dụng là Canon EF 50mm f/1.4 và Nikon AF-S 50mm f/1.4G.

Ảnh so sánh được crop 100% từ file gốc chụp bởi hai máy. Do có độ phân giải cao hơn nên ảnh crop từ Canon EOS 7D cũng hơi lớn hơn một chút so với đối thủ đến từ Nikon.

Các kết quả kiểm tra với độ chính xác rất cao đã khẳng định: Model mới ra đời của "ông trùm ảnh số" Canon có khả năng khử nhiễu tốt hơn so với Nikon D300s, dù cảm biến có độ phân giải lớn hơn. Theo các chuyên gia, nhờ có bộ vi xử lý kép DIGIC 4 cùng thuật toán khử nhiễu mới nhất mà EOS 7D đã giành điểm số cao hơn đối thủ D300s ra mắt trước đó một tháng.