Gần một năm sau khi ra mắt siêu zoom Coolpix P90, Nikon tiếp tục nâng cấp bộ sưu tập máy ảnh du lịch ống kính lớn của mình bằng phiên bản P100 với những cải tiến đáng kể về mặt hiệu năng và chất lượng ảnh.

Nikon Coolpix P100 nổi bật với ống kính zoom quang 26x và thiết kế "hầm hố" như một DSLR. Ảnh: Trần Hạ.

Tách biệt hẳn với thế hệ máy compact siêu mỏng nhẹ, Nikon Coolpix P100 gây ấn tượng mạnh với vẻ bề ngoài không khác gì một DSLR thu nhỏ. Báng cầm được bọc cao su chống trơn trượt, tạo cảm giác chắc chắn và an toàn mỗi khi sử dụng. So với tiền nhiệm P90, thân máy có thêm hai lỗ stereo microphone phía trên kính ngắm và một nút khởi động nhanh chức năng quay video ở phía sau. Mặt trước bị choán gần hết bằng ống kính khủng zoom quang 26x với tiêu cự trải từ góc rộng 26 mm đến siêu tele 678 mm (quy đổi hệ máy phim). Chính kích cỡ quá to của ống kính đã buộc Nikon phải cắt giảm không gian báng cầm, gây cảm giác hơi kích với những người có ngón tay to. Để giảm khối lượng và kích thước thân máy, P100 sử dụng pin Lithium EN-EL5 thay cho pin sạc AA truyền thống trên dòng siêu zoom. Thử nghiệm cho thấy, máy có thể chụp được khoảng 230 kiểu cho mỗi lần sạc. Pin nóng lên rất nhanh nếu sử dụng liên tục hoặc kích hoạt tính năng quay video Full HD.

LCD của P100 có khả năng lật lên - xuống 160 độ và chống lóa tốt khi xem ảnh ngoài trời nắng. Ảnh: Trần Hạ.

Hệ thống điều khiển của Coolpix P100 khá giống với các mẫu máy ảnh du lịch trên thị trường hiện nay. Đĩa xoay chọn trên mặt máy cho phép thay đổi qua lại giữa những chế độ thường dùng. Một bánh răng thứ hai nằm ở thành máy giúp điều khiển nhanh các thông số trong chế độ chỉnh tay. 16 tùy chọn mặc cảnh được tập hợp khá gọn gàng trong chế độ Scene. Coolpix P100 cung cấp những tính năng rất thú vị chỉ có trên các dòng DSLR đời mới như: chụp bám đối tượng, chụp thể thao tốc độ cao, tạo ảnh HDR, tối ưu hóa dải tương phản (Active D-lighting), kiểm soát méo ảnh...



Màn hình LCD của P100 vẫn giữ nguyên kích thước 3 inch như "tiền nhiệm" P90 nhưng độ phân giải đã nâng từ 230.000 điểm ảnh lên 460.000 điểm ảnh, giúp tăng độ nét cũng như khả năng hiển thị các chi tiết nhỏ. Màn hình này có thể lật lên - xuống 160 độ nhờ hai trục nằm ngang, rất hữu dụng khi chụp trong các tình huống khó như cao quá đầu hay sát mặt đất. Kính ngắm điện tử dù có độ phân giải 230.000 điểm ảnh nhưng lại hơi mờ và cho màu sắc chưa được thật.

Ảnh chụp tại ISO 160, phơi sáng 1/83 giây, f/4.5, tiêu cự 291 mm quy đổi máy phim. Ống kính cho ảnh tương đối sắc nét với khả năng xóa phông tốt. Cơ chế đo sáng hoạt động hoàn hảo nếu cảnh có độ tương phản không quá lớn. Ảnh: Trần Hạ.

Ống kính của P100 có độ mở khá lớn so với nhiều mẫu siêu zoom có mặt trên thị trường hiện nay f/2.8 tại góc rộng nhất và f/5 khi zoom lên tối đa. Hai thấu kính ED giúp đảm bảo độ sắc nét của ảnh trên toàn bộ dải tiêu cự khá dài. Thử nghiệm cho thấy, chất lượng quang học của ống kính được cải thiện đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm P90. Khi chụp tại góc rộng nhất (26 mm) và zoom lên tối đa (678 mm), mép ảnh chỉ hơi mờ và bị tối góc nhưng không đáng kể. Sắc sai hầu như không xuất hiện. Méo ảnh ở mức trung bình nhưng vẫn có thể sửa chữa ngay trong máy nhờ tính năng Distortion Control. Ống kính cũng cho phép chụp macro ở khoảng cách cực tiểu một cm so với vật thể. Ảnh thu được tại chế độ này rất sắc nét và không quá rực như một số model của Canon.



Cơ chế chống rung tổng hợp của Coolpix P100 dựa trên phương thức di chuyển cảm biến và tự động nâng ISO để bù lại sự rung lắc của thân máy. Tính năng này tỏ ra rất hữu dụng trong các trường hợp chụp thiếu sáng với góc rộng nhưng hoàn toàn bó tay nếu zoom lên tối đa. Khi thiết lập tại tiêu cự "khủng" 120 mm (tương đương 678 mm trên máy phim), bạn nên sử dụng chân máy để đảm bảo đối tượng luôn nằm trong khung ngắm và ảnh không bị nhòe. Ngoài ra, máy còn cung cấp chế độ BSS (Best Shot Selector) giúp chụp tới 10 hình với tốc độ cao khi nhấn nút chụp chỉ một lần và tự động lưu lại bức ảnh nét nhất.





Tính năng Active D-Lighting và tính năng tạo ảnh HDR giúp thể hiện các chi tiết tối nhưng hầu như không có tác dụng giảm bớt hiện tượng cháy sáng tại những vùng có tương phản cao. Ảnh: Trần Hạ.

Nikon Coolpix P100 sử dụng cảm quang CMOS với kích thước 1/2,3 inch, độ phân giải 10,3 triệu điểm ảnh. Mặc dù số "chấm" không bằng tiền nhiệm P90 (12,1 Megapixel) nhưng cảm biến này sử dụng công nghệ backlit hứa hẹn những thước chụp thiếu sáng ấn tượng. Một số ảnh chụp thử cho thấy, P100 tái tạo màu sắc trung tính. Ảnh hơi thừa xanh lam với những cảnh ngoài trời, có độ chói lớn. Phần trung tâm cho độ nét tốt nhưng lại giảm dần về hai mép ảnh, đặc biệt khi zoom lên tối đa. Nếu chưa thực sự hài lòng, có thể làm ảnh hơi rực và nét lên một chút bằng cách thay đổi các giá trị này trong máy khi chụp ở chế độ P, A, S hoặc M. Chức năng Active D-Lighting cho phép thay đổi tới 3 mức (thấp, trung bình và cao) nhằm thể hiện các chi tiết tối nhưng hầu như không có tác dụng giảm bớt hiện tượng cháy sáng tại những vùng có độ tương phản lớn. Trong menu tùy chọn mặc cảnh, máy còn cung cấp thêm tính năng tạo ảnh HDR bằng việc ghép một loạt ảnh nhỏ chụp cùng một đối tượng nhưng sử dụng các giá trị phơi sáng khác nhau. Về căn bản, hiệu quả của việc sử dụng hai tính năng này là như nhau, rất hữu dụng khi chụp phong cảnh hoặc chân dung ngoài trời. Trong menu, máy còn cho phép chọn và lấy nét vào điểm bất kỳ nằm trên khung hình dựa trên cơ chế so sánh tương phản. Tính năng này rất hữu dụng nếu bạn là người am hiểu về nhiếp ảnh nhưng việc kích hoạt cũng như điều chỉnh lấy nét hơi chậm và rườm rà.

Ảnh hơi thừa xanh lam với những cảnh ngoài trời, có độ chói lớn. Ảnh: Trần Hạ.

Cân bằng trắng của P100 hoạt động hoàn hảo dưới ánh sáng ban ngày và ánh đèn huỳnh quang lạnh. Tuy nhiên, ảnh vẫn hơi ngả ấm khi chụp trong điều kiện ánh sáng đèn dây tóc. Cơ chế đo sáng không có gì phải phàn nàn nếu chụp trong nhà và sử dụng đèn flash. Ảnh có xu hướng phơi sáng hơi già với những khung cảnh có độ tương phản cao (bầu trời - mặt đất, trời nắng - bóng râm) khiến một vài chi tiết sáng bị mất. P100 là máy ảnh siêu zoom đầu tiên của Nikon có khả năng quay phim Full HD 1080p. Chất lượng video khá tốt nhưng lại xảy ra hiện tượng trễ rất vô lý khi muốn kích hoạt nhanh tính năng này. Hãng cũng cung cấp hai chế độ lấy nét trong khi quay là lấy nét đơn (khóa lấy nét vào vùng trung tâm) và lấy nét liên tục (thực hiện lấy nét lại sau khi thay đổi tiêu cự ống kính). Tốc độ lấy nét tương đối nhanh nhưng hơi kém chính xác. Thao tác zoom dù gây ra tiếng ồn rất nhỏ nhưng vẫn bị microphone ghi lại rõ ràng trên phim. Bù lại, P100 đã khôn ngoan cung cấp chức năng lọc ồn. Khi kích hoạt tính năng này, bạn nên lưu ý các âm thanh khác đến từ môi trường cũng bị giảm đi một chút.

Tại ISO 160 và ISO 200 , ảnh rất mịn và sạch, các chi tiết được thể hiện tốt. Khi tăng ISO lên 400, ảnh bắt đầu xuất hiện nhiễu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Tại các thiết lập ISO trên 800, ảnh rất sạn và mất nhiều chi tiết nên chỉ có thể sử dụng để in cỡ nhỏ. Nhìn chung, khả năng khử nhiễu của Nikon Coolpix P100 ở mức khá so với nhiều mẫu máy ảnh du lịch nhưng chưa thực sự ấn tượng dù sử dụng công nghệ cảm quang BSI. Ảnh: Cnet.

Tốc độ thực thi cao là điểm rất đáng hoan nghênh ở Coolpix P100. Thời gian trễ màn trập và lấy nét có thể xếp vào hàng nhanh nhất trong số các máy siêu zoom có mặt trên thị trường hiện nay. Từ khi nhấn nút nguồn cho đến khi chụp được bức hình đầu tiên cũng chỉ mất khoảng 1,8 giây. Cơ chế ống kính dù khá cồng kềnh và phức tạp nhưng tốc độ zoom lại khá cao và gây rất ít tiếng ồn. Nhờ sự trợ giúp của cảm quang BSI thế hệ mới và vi xử lý hình ảnh EXPEED, máy có khả năng chụp liên tiếp tới 11,3 hình/giây, vượt xa nhiều mẫu siêu zoom cùng tầm như Olympus SP-590 UZ, Canon SX20 IS (khoảng 1,2 hình/giây) và chỉ chịu thua trước Casio EX-FH20 (30 hình/giây). Tuy nhiên, tốc độ chụp "nhanh như chớp" của P100 chỉ thực hiện được trên 6 hình liên tục, sau đó, máy sẽ dừng lại để ghi ảnh từ bộ nhớ đệm vào thẻ nhớ. Nếu muốn chụp liên tục 200 ảnh, bạn sẽ phải chấp nhận chỉ chụp được khoảng 3 hình/giây. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn khá cao so với mặt bằng chung.

Nhìn chung, Nikon Coolpix P100 là một máy ảnh du lịch khá hoàn hảo với dải zoom khủng, bộ tính năng phong phú, tốc độ thực thi cao và chất lượng ảnh tương đối tốt nhờ được "phù phép" bởi công nghệ cảm quang BSI. Sản phẩm vẫn còn một số nhược điểm thể hiện ở thiết kế thân máy cồng kềnh, báng cầm hẹp, thời lượng pin thấp và cơ chế chống rung chưa thật sự ấn tượng. Quá trình thử nghiệm còn phát hiện màu sắc cho bởi P100 có xu hướng ngả lam khi chụp ngoài trời với cảnh có độ chói lớn. Hiện Coolpix P100 đang có giá bán khoảng 460 USD tại Việt Nam.

Theo Trần Hạ (Sohoa)