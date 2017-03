Sau đây là những xu hướng công nghệ trong năm 2010

Kindle hoặc Nook sẽ thống lĩnh thị trường e-book

Mặc dù là thiết bị đọc sách điện tử nổi tiếng nhất hiện nay nhưng, Amazon Kindle không còn giữ thế độc quyền trên thị trường này. Năm 2009 được chứng kiến sự bùng nổ của các thiết bị đọc sách điện tử dựa trên công nghệ màn hình E-ink, trong đó Sony, Irriver và Asus đều đã góp mặt. Tại triển lãm CES vừa tổ chức tại Las Vegas, Samsung vừa trình diễn e-book của riêng mình vừa tuyên bố sẽ hợp tác với Google để được gã khổng lồ trong lĩnh vực trực tuyến cung cấp sách miễn phí cho mình.

E-book Nook của Barnes & Noble được đánh giá cao ngang ngửa với Kindle.



Động thái của Samsung rõ ràng sẽ gặt hái được thành công, đặt biệt là ở châu Á. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của hãng sản xuất đến từ xứ sở kim chi sẽ là Kindle và Nook của hãng Barnes & Noble.

Nhìn vào thực tế, điều làm nên thành công của thị trường e-book chính là nội dung. Kindle “kiếm bộn” nhờ kho thư viện khổng lồ. Và, nếu e-book và các đầu sách được phổ biến rộng rãi tại thị trường châu Á thì chắc chắn chúng sẽ trở thành một chiếc “iPod” có thể đọc sách điện tử. Hiện tại cả Amazon và Barnes & Noble đang để ngỏ thị trường châu Á.

Máy chiếu xuất hiện trong nhiều thiết bị

Asus đang thiết kế laptop tích hợp máy chiếu.

Nikon Coolpix S1000pj là máy ảnh được nhiều người chú ý trong năm 2009. Camera này được tích hợp một chiếc máy chiếu, có thể chia sẻ hình ảnh với bạn bè và gia đình trên một tấm màn hình lớn. Máy chiếu LED nhỏ bằng bàn tay đang ngày càng phổ biến thế nên trong thời gian tới, sẽ có nhiều thiết bị có thể chiếu hình ảnh hay thậm chí là video trên một bức tường hay màn hình lớn.

Chúng ta đã được nhìn thấy những chiếc máy chiếu mini chuyên dụng, máy chiếu camera hay thậm chí là điện thoại máy chiếu. Tuy nhiên, máy chiếu tỏ ra hữu dụng hơn cả khi được tích hợp với laptop. Người dùng có thể thuyết trình từ laptop mà không cần gắn thêm một thiết bị chiếu bên ngoài.

Asus vừa trình diễn một chiếc laptop concept như vậy. Giới phân tích dự đoán thiết bị này sẽ được thương mại hóa trong năm 2010.

Sạc pin bằng năng lượng thay thế



Sạc pin bằng bộ sạc dùng năng lượng của chuyển động cánh tay. Sạc pin bằng bộ sạc dùng năng lượng của chuyển động cánh tay.

Thị trường đã xuất hiện một số bộ sạc pin di động sử dụng các cách thức sạc pin thay thế, chẳng hạn như bộ sạc pin bằng năng lượng mặt trời và sức gió của hãng Hymini Biscuit ; hay bộ sạc dùng năng lượng của chuyển động cánh tay; và thậm chí còn có bộ sạc sử dụng tín hiệu Wi-Fi.

Mặc dù có vẻ rất hữu ích nhưng thực tế thì người dùng không phải lúc nào cũng mang theo những bộ sạc này, thế nên, các phương pháp sạc pin truyền thống vẫn được xem là “con đường” chính đưa năng lượng đến với các thiết bị cầm tay.

Các ông lớn sẽ sử dụng công nghệ sạc pin không dây

Sạc pin không dây của Wildcharge.



Sạc pin không dây đã xuất hiện n hiều năm nay, chẳng hạn như bộ kit của công ty Wildcharge, cho phép người dùng nạp điện cho BlackBerry hay iPhone mà không cần cắm dây. Trong năm 2009, trong khi giới thiệu chiếc điện thoại thông minh Pre, Palm cũng cho biết người dùng có thể mua thêm thiết bị sạc pin không dây Touchstone. Dell cũng chuẩn bị gia nhập thị trường này khi cung cấp bộ sạc không dây cho laptop Latitude Z.

Trong năm nay, Tổ chức sạc pin không dây còn có thêm sự góp mặt của Nokia, RIM, Samsung và Energizer.

Máy in in ảnh trực tiếp từ Flickr/Facebook

Chính sự phổ biến của máy ảnh kỹ thuật số đã tạo ra một thế hệ người dùng chỉ xem ảnh trên màn hình. Vì thế, rất nhiều ảnh được lưu và chia sẻ trên các mạng xã hội, như Flickr và Facebook. Giới công nghệ dự đoán các công ty sản xuất máy in sẽ cho ra đời thế hệ máy in có thể in ảnh trực tiếp từ các dịch vụ xã hội mà không cần thông qua máy tính.

Hiện tại, HP đã sản xuất dòng máy in Photosmart Premium AIO, cho phép người dùng truy cập đến kho lưu trữ ảnh Snapfish thông qua các widget được trang bị trên màn hình LCD. Chắc chắn, HP sẽ tiến xa hơn một bước để hỗ trợ các dịch vụ web.

