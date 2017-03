Trước khi bắt đầu mọi thứ, hãy chắc chắn rằng thiết bị đã được sạc đầy pin hoặc để đảm bảo hơn thì bạn hãy cắm sạc trong lúc thực hiện việc cấu hình. Quá trình này sẽ download về các bản cập nhật ứng dụng nên yêu cầu người dùng phải có một kết nối Internet ổn định, tránh sử dụng Wi-Fi ở những nơi công cộng hoặc các quán cà phê.

Những việc cần làm khi nâng cấp iPhone hoặc iPad

1. Tạo bản sao lưu dữ liệu

Trước khi thực hiện việc nâng cấp, bạn hãy tạo cho mình một bản sao lưu dữ liệu trên thiết bị cũ thông qua iTunes (khuyên dùng). Tuy nhiên, hầu hết người dùng thường làm việc này bằng cách sử dụng iCloud, bởi nó đơn giản và tự động nhưng vấn đề ở đây là độ an toàn không cao.

Đầu tiên, bạn hãy cắm thiết bị vào máy tính, mở iTunes, chọn vào tên thiết bị và chuyển sang thẻ Summary . Tiếp tục chọn là This computer , đánh dấu vào ô Encrypt iPhone backup > Back Up Now .

Việc sao lưu có thể sẽ mất vài phút tùy thuộc vào số lượng dữ liệu và các ứng dụng được lưu trữ trên đó. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có tất cả dữ liệu được lưu trữ an toàn trên máy tính.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng việc tạo thêm một bản sao lưu trên iCloud sẽ giúp người dùng có thể phục hồi dữ liệu trong trường hợp máy tính bị hư hỏng. Để làm được việc này, bạn hãy vào mục Settings trên iPhone, chọn iCloud > Backup > Back Up Now và chờ một lát để quá trình này hoàn tất.

2. Tắt tính năng Find My iPhone trước khi đưa máy cho người khác

Bước này là tùy chọn nhưng nhiều người thường quên bỏ chọn trước khi đưa thiết bị cho người khác. Việc tắt tính năng tìm thiết bị cũng sẽ giúp cho việc khôi phục trở nên dễ dàng hơn sau này. Rất đơn giản, người dùng chỉ cần vào Settings > iCloud , sau đó vô hiệu hóa Find My iPhone .

3. Vô hiệu hóa tính năng xác minh hai bước

Trong một số trường hợp hiếm hoi, tài khoản Apple của bạn có thể bị khóa vì đổi sang số điện thoại mới. Tất nhiên vẫn có cách khắc phục nhưng hơi phức tạp, thay vào đó bạn chỉ cần tạm thời vô hiệu hóa tính năng này trước khi thực hiện việc nâng cấp thiết bị.

Một khi đã đầy đủ các bước, người dùng chỉ cần cắm iPhone mới vào máy tính, sau đó thực hiện việc khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu trước đó (bước 1), kích hoạt lại toàn bộ tính năng đã vô hiệu hóa, đồng thời cấu hình thêm Touch ID nếu như thiết bị mới có hỗ trợ.

TIỂU MINH