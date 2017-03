Điều này thật ra không có gì bất ngờ, bởi một chiếc điện thoại thông minh ngày nay có thể làm được quá nhiều việc. Chúng ta có thể cập nhật mạng xã hội, chụp và chia sẻ ảnh, lướt web, kiểm tra hòm thư, chơi game và rất nhiều việc khác nữa.

Chính vì thế, việc lựa chọn smartphone nào phù hợp nhất với bạn là việc vô cùng quan trọng. Bên cạnh giá thành thì hệ điều hành của sản phẩm đó cũng là yếu tố rất cần được chú ý, bởi nó sẽ quyết định phần lớn trải nghiệm người dùng của bạn. Dù có nhiều ý kiến ngả nghiêng thì iPhone vẫn được đánh giá là giao diện trực quan nhất và luôn nhận được các ứng dụng hot đầu tiên. Smartphone Android, dù vậy, lại ăn điểm ở màn hình lớn, tính năng phong phú hơn và khả năng tùy biến phong phú. BlackBerry là sự lựa chọn tốt nhất cho những ai ưa đa nhiệm, trong khi Windows Phone là smartphone lý tưởng của những người mới chập chững dùng điện thoại thông minh.

Trong hằng hà sa số các smartphone được bán ra thị trường tới thời điểm này, trang LaptopMag đã tiến hành chấm điểm và chọn ra những smartphone xuất sắc nhất:

1. Smartphone xuất sắc nhất (Tổng thể): Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 là smartphone đạt tổng điểm cao nhất

Samsung Galaxy S4 sở hữu hàng loạt tính năng mới, đến mức nhiều người đã nói: để nhớ hết những tính năng này cũng là bất khả thi. Ngoài ra thì máy còn gây ấn tượng mạnh ở màn hình 5-inch tuyệt đẹp và mật độ điểm ảnh cực cao (thứ hai trên thị trường, chỉ sau HTC One). Camera 13MP được đánh giá xuất sắc với nhiều chế độ và tính năng hấp dẫn như cho phép xóa bớt người thừa/vật thừa trong hình, chụp đồng thời cả hai camera của máy. Bạn cũng có thể điều khiển S4 bằng cử động như vẫy tay trước màn hình để trả lời cuộc gọi đến hay duyệt album ảnh. Thêm vào đó là vi xử lý lõi tứ mạnh mẽ, điều khiển TV từ xa tích hợp. Không khó để tìm ra những lý do giúp Galaxy S4 đạt danh hiệu smartphone "hot" nhất nửa đầu năm 2013.

2. Smartphone có ứng dụng và camera tốt nhất: iPhone 5

iPhone 5 sở hữu kho ứng dụng lớn nhất và nhiều game độc quyền

iPhone 5 là lựa chọn tốt nhất cho những ai tôn thờ ứng dụng. Vì sao? Họ sẽ có thể nhận được các ứng dụng hay nhất, mới nhất trước bất cứ nền tảng nào khác. Ngoài ra, nhiều ứng dụng chỉ phát triển độc quyền cho iOS. Đó là chưa kể iPhone còn sở hữu thư viện game phong phú nhất, đa dạng nhất. Thiết kế iPhone 5 được đánh giá cao hơn hẳn so với Galaxy S4 nhờ sự kết hợp của kim loại và kính tuyệt đẹp, lại dễ dàng cầm được bằng một tay.

Hơn nữa, dù camera chỉ có 8MP trên lý thuyết nhưng hình chụp thực tế của iPhone 5 lại có chất lượng hình ảnh cao nhất hiện nay. Nếu iPhone 5S ra mắt vào tháng 9 năm nay như đồn đoán, rất có thể Samsung Galaxy S4 sẽ mất ngôi vương vào tay đối thủ này.

3. Smartphone thiết kế đẹp nhất: HTC One

HTC One sở hữu thiết kế đẹp mắt, tinh tế nhất

Hầu hết những người nhìn thấy HTC One lần đầu đều không khỏi thốt lên "Chà". Họ không lâm li thái quá chút nào, bởi mẫu smartphone đầu bảng mới nhất của HTC đúng là sở hữu một thiết kế đẹp vô đối, với thân máy kim loại liền khối siêu nhẹ và màn hình cực sáng, cực sắc nét Full HD. Theo lý thuyết thì mật độ điểm ảnh của HTC One hiện cao nhất trên thị trường, dù có thể sự khác biệt không đủ lớn để người dùng bình thường nhận thấy.

4. Smartphone có âm thanh đã nhất: HTC One

Công nghệ âm thanh của One cũng được điểm số cao nhất

Không chỉ đẹp về hình mà HTC One còn được đánh giá rất cao phần tiếng. Nhờ vào đôi loa kép ở mặt trước với chất lượng âm thanh phát vừa to, vừa trong, rõ lại dày dặn. Đó là nhờ HTC đã sử dụng công nghệ âm thanh Beats độc quyền để trang bị cho con dế đầu bảng của mình. Vi xử lý lõi tứ 1.7GHz giúp cho hệ điều hành vận hành một cách nuột nà. Ngoài ra, One cũng có cổng hồng ngoại để điều khiển TV từ xa giống như Galaxy S4.

5. Smartphone có thời lượng pin lâu nhất: Motorola Droid RAZR Maxx HD

Danh hiệu smartphone có thời lượng pin đỉnh nhất về tay Motorola

Nếu như người dùng iPhone và HTC luôn phải than thở về tình trạng "pin chạy như ngựa" thì chủ nhân của Droid Razr HD Maxx có thể thở phào nhẹ nhõm. Motorola đã trang bị pin 3300 mAh cho con dế này, đảm bảo nó có thể hoạt động liên tục ở chế độ 4G trong 8h 13 phút. Thời lượng này lâu hơn thời lượng trung bình của smartphone tới 2 tiếng. Ngoài ra, Razr Maxx HD cũng sở hữu một màn hình Super AMOLED 4.7 inch đẹp mắt và loa chất lượng khá.

6. Smartphone màn hình lớn xuất sắc nhất: Galaxy Note II

Note II là phablet số 1 hiện nay

Là sự giao thoa giữa smartphone với máy tính bảng, màn hình Super AMOLED 5.5 inch của Note II mang đến cho bạn trải nghiệm chưa từng có trong việc lướt web, xem phim, chơi game và đọc sách điện tử. Bên cạnh đó, nhờ tính năng Multi Window, bạn có thể mở song song hai ứng dụng cạnh nhau trên màn hình. Bút cảm ứng S Pen càng khiến cho Note II trở nên đa năng hơn nữa khi cho phép bạn tốc kỹ hay vẽ phác thảo với độ nhạy ấn tượng. Air View là một tính năng thông minh khác: cho phép bạn xem trước email và tin nhắn chỉ bằng thao tác quơ bút phía trên màn hình. Pin 3100 mAH đảm bảo cho máy hoạt động liên tục trong hơn 9 tiếng.

7. Smartphone BlackBerry tốt nhất: Z10

Z10 là smartphone BlackBerry đáng mua nhất hiện nay

Z10 là smartphone dùng hệ điều hành BlackBerry 10 đầu tiên đáp xuống thị trường. Màn hình 4.2 inch cảm ứng của nó đặc biệt hỗ trợ giao diện mới đa nhiệm của BB10. Máy hỗ trợ mạnh các tính năng giao tiếp, trò chuyện, kết nối, mạng xã hội. Ngoài ra, camera có chế độ Time Shift giúp bạn lựa chọn khuôn mặt đẹp nhất trong bức ảnh. Bàn phím ảo cũng được thiết kế hợp lý, cho phép nhắn tin, soạn email dễ dàng.

8. Smartphone Android kinh tế nhất: Nexus 4

Nexus 4 là smartphone kinh tế nhất

Nexus 4 là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng trải nghiệm Android và các cấu hình tương đối cao cấp mà không phải chi quá nhiều tiền. Máy sở hữu màn hình lớn, độ nét cao, vi xử lý nhanh, bộ nhớ lớn nhưng giá thành chỉ bằng già nửa so với các smartphone đầu bảng như iPhone hay Samsung Galaxy. Hơn nữa, là con đẻ của Google, Nexus 4 luôn được cập nhật hệ điều hành Android mới nhất đầu tiên. Chế độ Photo Sphere cho phép người dùng chụp hình 360 độ cũng là một điểm cộng. Điểm trừ duy nhất của Nexus 4 là nó chưa hỗ trỡ LTE.

