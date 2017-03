Nikon D7000 được trang bị cảm biến ảnh CMOS định dạng DX với 16,2 Megapixel, sử dụng ?công nghệ ảnh EXPEED 2 mới nhất của Nikon. Cảm biến đo sáng RGB 2016 điểm ảnh đời mới, vỏ hợp kim magiê chống bụi bẩn, bền chắc chắn, quay film cũng nâng thành Full HD... Tuy nhiên, đó mới chỉ là những nét mới ở cấu hình.

Thay đổi đầu tiên mà chắc chắn sẽ làm những người đã dùng Nikon không khỏi bỡ ngỡ khi muốn chuyển chế độ lấy nét hay chuyển từ lấy nét đa điểm về lấy nét đơn.

Chuyển chế độ lấy nét trên D7000. Ảnh: Dpreview.

Thay vì như các máy Nikon cũ, người chụp sẽ bấm giữ nút tích hợp trên cần gạt AF (lấy nét tự động) và M (lấy nét bằng tay) rồi thay đổi chế độ AF (AFC, AFS, hoặc AFA) bằng cách xoay bánh xe phía sau. Còn muốn chọn điểm lấy nét là một hoặc nhiều điểm... thì xoay bánh xe phía trước

Nút Function gắn thêm nhiều chức năng hơn. Ảnh: Dpreview.

Thứ hai là nút Function (Fn) sẽ gắn thêm nhiều chức năng hơn, bao gồm:



• Preview

• FV lock

• AE/AF lock

• AE lock only

• AE lock (Hold)

• AF lock only

• Flash off

• Bracketing burst

• Active D-Lighting

• NEF (RAW)

• Matrix metering

• Center-weighted metering

• Spot metering

• Framing grid

• Viewfinder virtual horizon

• Access top item in My Menu

• Choose non-CPU lens number

• Playback

• Start movie recording

Trong đó, đặc biệt là chức năng: AE lock only (khi bấm và giữ nút Fn, máy sẽ khóa đo sáng tại thời điểm đó nhả tay ra là hết tác dụng) và AE lock (Hold) (khi bấm và không cần giữ nút Fn, máy sẽ khóa đo sáng tại thời điểm đó. Bấm lần thứ hai thì mới hết tác dụng. Điều này chưa hề xuất hiện trên đàn anh trước đó, chiếc D90.

Ngoài ra, khác với các dòng máy dòng cao cấp hơn như D700, D3... ở D7000, nút AF-ON và nút AE-L; AF-L là riêng biệt. Trong khi các dòng máy D90, D7000 lại chỉ có một nút AE-L; AF-L. Việc có thêm chức năng AE lock gán ở trên phím Fn còn nút AE-L; AF-L gán chức năng AF-ON trên D7000 sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cầu giống các dòng máy chuyên nghiệp của người dùng Nikon.

Theo Bảo An (VNE)