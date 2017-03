Giá: 10 triệu đồng - Giảm: 2 triệu đồngTrong tháng vừa qua, Xperia Z Ultra hàng xách tay đã giảm giá mạnh. Với mức giá mới, khoảng cách giữa hàng ngoài và hàng công ty đã chênh nhau khá cao, hiện Xperia Z Ultra chính hãng đang ở mức 14 triệu đồng. Hiện smartphone lai tablet này vẫn được xếp vào phân khúc cao cấp trên thị trường.Là một phiên bản thuộc dòng Xperia Z chủ lực của Sony trong năm 2013, hãng đã đầu tư khá công phu về mặt thiết kế cho sản phẩm này.

Vẫn giữ nguyên bề ngoài ấn tượng như Xperia Z nhưng Ultra được "chế" lại độ mỏng giảm xuống còn 6.5 mm, qua đó đưa chiếc điện thoại này trở thành smartphone fullHD mỏng nhất thế giới.



Màn hình 6.4 inch cũng là điểm nổi bật của Xperia Z Ultra. Với độ phân giải lên đến 1080x1920 pixel cùng hàng loạt các công nghệ mới được tích hợp như Triluminos và X-Reality giúp chiếc máy này mang lại chất lượng hiển thị hình ảnh và video hàng đầu hiện nay. Ngoài ra, Xperia Z Ultra cũng hỗ trợ tính năng bút cảm ứng.



Cấu hình phần cứng của Xperia Z Ultra cũng khá "khủng". Bộ xử lý được trang bị là Snapdragon 800 với tốc độ 2.2 Ghz, RAM 2GB cùng bộ nhớ 16GB có thể mở rộng qua thẻ nhớ lên đến 64GB. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 4.2.2 Jelly Bean, với 2 camera lần lượt là 8MP có khả năng quay phim fullHD và 2MP phía trước.



HTC One Mini



Giá: 8 triệu đồng - Giảm: 2 triệu đồng



Phiên bản thu nhỏ của HTC One cũng mất giá khá mạnh vào tháng cuối cùng của năm 2013. Có khá nhiều lý do giải thích cho đợt hạ giá này: bản chính hãng đang ở mức 9,5 triệu đồng và trên thị trường xách tay cũng có khá nhiều smartphone đáng chọn hơn với cùng số tiền.





HTC One Mini sở hữu thiết kế y hệt HTC One, có khác là nhỏ và nhẹ hơn theo đúng tên gọi "Mini". Vẫn sử dụng kiểu dáng unibody bằng nhôm cao cấp nhưng thêm vào đó là lớp viền polycarbonate bao quanh cạnh máy nhằm tăng khả năng chống va đập. Về cơ bản sản phẩm này sang trọng không khác gì HTC One.



Màn hình 4.3 inch của HTC One mini chỉ có độ phân giải 720p chứ không fullHD như người đàn anh. Tuy nhiên chất lượng hiển thị màu sắc và hình ảnh trên chiếc điện thoại này vẫn rất tốt. Đây được đánh giá là một trong những smartphone có màn hình chất lượng nhất tại thời điểm hiện tại.



Phần cứng của HTC One mini cũng bị rút gọn đi nhưng vẫn khá "đáng nể". Máy có bộ xử lý lõi kép Snapdragon 400 tốc độ 1.4 Ghz, chip đồ họa Adreno 305, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB cùng camera 4MP áp dụng công nghệ UltraPixel.



Galaxy S3 (chính hãng)



Giá: 8,5 triệu đồng - Giảm: 1,5 triệu đồng



So với thời điểm mới trình làng vào đầu năm 2012, Galaxy S3 đã giảm tới 1/2 giá trị. Tuy nhiên mức giá mới được cho là khá hời với chiếc smartphone có cấu hình tương đối mạnh của Samsung. Phiên bản xách tay của mẫu máy này hiện có giá khoảng 7 triệu đồng.





Galaxy S3 được xem là chuẩn mực trong phong cách thiết kế dòng Galaxy của Samsung, thậm chí Galaxy S4 cũng phải học hỏi nhiều điểm ở người anh em này. Máy có lớp vỏ bằng nhựa polycarbonate vì vậy trọng lượng chỉ có 133g. Đồng thời thiết bị này cũng khá mỏng (8.6mm) cùng với các góc được bo tròn.

Có 6 phiên bản màu sắc khác nhau cho người dùng lựa chọn.



Smartphone của Samsung có màn hình 4.8 inch, sử dụng công nghệ Super AMOLED giúp mang lại hình ảnh sắc nét và chân thực dù ở trong phòng hay ngoài trời. Camera của chiếc điện thoại này có độ phân giải 8MP, hỗ trợ khả năng quay phim fullHD và camera phụ 2MP.



Galaxy S3 sử dụng bộ xử lý 4 nhân tốc độ 1.4GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB, có khả năng mở rộng lên tới 64GB qua thẻ nhớ. Máy còn được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ đi kèm như nhận diện cử động mắt, tự động nhận diện khuôn mặt trong ảnh, chia sẻ dữ liệu với điện thoại khác ...



Xperia Z (chính hãng)



Giá: 12 triệu đồng - Giảm: 1 triệu đồng



Trong 2 tháng 11 và 12/2013, Xperia Z chính hãng đã liên tục được Sony điều chỉnh giá bán. Mức giá mới được xem là rất cạnh tranh khiến hàng xách tay đã phải hạ giá theo (hiện chỉ còn 11 triệu đồng).

Đi kèm với smartphone chính hãng là chế độ bảo hành chất lượng, điều này khiến Xperia Z càng hấp dẫn hơn đối với người dùng.





Thuộc dòng điện thoại thời trang Xperia của Sony vì vậy Xperia Z cũng có một bề ngoài khá bắt mắt. Máy có lớp vỏ bằng nhựa cứng đồng thời cả mặt trước và sau đều được ốp bằng kính cường lực khiến smartphone này trông rất sang trọng. Cách sắp xếp bàn phím, nút tăng giảm âm lượng, khóa máy... được bố trí rất hợp lý, giúp người dùng thuận tiện tối đa trong mọi thao tác.



Màn hình của Xperia Z có kích thước 5 inch, được ứng dụng công nghệ độc quyền Mobile BRAVIA Engine 2 của Samsung giúp hình ảnh của chiếc điện thoại này có độ tương phản cao hơn nhưng màu sắc vẫn rất trung thực. Đồng thời màn hình của thiết bị này có chế độ phản quang khá tốt vì vậy vẫn hiển thị rõ nét dưới ánh sáng mặt trời.



Cấu hình của Xperia Z rất mạnh với bộ xử lý Qualcomm lõi tứ tốc độ 1.5 GHz, 2GB RAM cùng chip đồ họa Adreno 320. Bộ nhớ trong 16GB có thể mở rộng qua thẻ nhớ lên tới 32GB cùng 2 camera có độ phân giải lần lượt là 13MP và 2.2MP.



Xperia Z1 (chính hãng)



Giá: 15,5 triệu đồng - Giảm: 1 triệu đồng



Trong tháng 12/2013, Xperia Z1 đã giảm giá tới 2 lần liên tục và cũng là sản phẩm thứ 3 thuộc dòng Xperia Z của Sony mất giá. Nhiều khả năng trong thời gian tới giá chính hãng của smartphone này sẽ tiếp tục hạ tiếp bởi nó còn quá xa so với hàng xách tay, hiện là 12 triệu đồng.





Là một phiên bản thuộc dòng Xperia Z vì vậy Z1 không có nhiều khác biệt lớn về mặt thiết kế với mặt trước và sau bằng kính chịu lực. Có một khác biệt nhỏ là Xperia Z1 có bộ khung bằng kim loại bo tròn, điều này không chỉ tăng thêm tính thẩm mỹ mà còn giúp chiếc điện thoại này có thêm tính năng chịu nước ấn tượng.



Điều ấn tượng nhất của Xperia Z1 nằm ở camera 20.7 MP được tích hợp cảm biến Exmor RS với kích thước 1/2.3 inch to hơn hẳn so với các smartphone thông thường cùng ống kính G Lens có góc rộng 27 mm và khẩu độ f/2.0. Có thể nói, đây là chiếc điện thoại có tính năng camera thuộc vào hàng tốt nhất hiện nay.



Phần cứng của Xperia Z1 cũng rất ấn tượng với màn hình 5 inch, tích hợp công nghệ X-Reality giúp mang lại độ phân giải 1920x1080 pixel. Đi kèm với đó là bộ xử lý Qualcomm MSM8974 lõi tứ tốc độ 2.2Ghz. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 4.2.2 Jelly Bean cùng pin 3000mAh.

Theo Nguyễn Lê (VTC News)