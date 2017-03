Dù có rất nhiều sản phẩm được giới thiệu và trên tay, nhưng Phone Arena chỉ mất một ít thời gian để được lập nên “wishlist” – những sản phẩm được yêu thích nhất, của họ.

1. Samsung Galaxy S6 và S6 edge

Samsung Galaxy S6 và người anh em của mình Galaxy S6 Edge đã tạo nên cơn sốt thật sự tại sự kiện MWC. Bằng sự đột phá hoàn toàn trong thiết kế và vật liệu cấu thành, chất lượng hoàn thiện, không có gì quá ngạc nhiên khi "bộ đôi" của Samsung nằm trong danh sách này. Hoàn hảo gần như về mọi mặt, viền kim loại tại mặt trước, chất liệu kính bóng loáng ở mặt sau, sản phẩm đến từ Samsung đã thật sự tỏa sáng trong đêm ra mắt. Đặc biệt là chiếc S6 Edge với 2 cạnh bên được vát cong, tạo nên vẻ tuyệt đẹp trong thiết kế khi cầm thiết bị này trên tay. Ngoài ra, 2 sản phẩm trên còn mang trong mình phần cứng mạnh nhất trong đại gia đình Android tại thời điểm hiện tại: màn hình Quad-HD, chip 8 nhân Exynos, xung nhịp cực cao, bộ nhớ Ram lên đến 3GB, camera sau 16MP với bộ ổn định hình ảnh quang học. Tất cả những điều trên có đưa Samsung lên lại ngôi vị “ông hoàng” nữa không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

Một trong những thiết bị đẹp nhất tại MWC, Smasung Galaxy S6/S6 Edge

2. HTC One M9

HTC One M9 mặc dù có thiết kế khá giống với người tiền nhiệm của mình – chiếc HTC One M8, nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự hấp dẫn của nó. HTC M8 là một trong những smartphone tốt nhất trong suốt năm 2014, nên không có lí do gì HTC phải tạo ra một sản phẩm mới hoàn toàn cả.HTC One M9 khá tương đồng với M8 về mặt thết kế, ngoại trừ một vài thay đổi nhỏ: Camera 20 MP ở mặt sau thay cho Camera Ultra Pixel ở chiếc M8, camera trước Ultra Pixel 4MP, sử dụng chíp Snapdragon 810, 3GB Ram DDR4 với tốc độ đọc ghi nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, đi kèm 32GB bộ nhớ trong cho phép mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Nếu bạn thấy như vậy là chưa đủ để có thể “đặt một chân” vào danh sách này, thì bộ loa BoomSound hoành tráng ở mặt trước có thể làm bạn suy nghĩ lại! Dù có vẻ khá thua sút so với người hàng xóm Galaxy S6/S6 Edge trong buổi ra mắt, nhưng HTC ONE M9 vẫn là một “con chiến mã” thực sự ở thời điểm hiện tại.

HTC đã dành khá nhiều thành công với HTC One M8, với One M9 sẽ ra sao?

3. Lenovo Vibe Shot

Với mức giá “lên kệ” chỉ 350 USD (gần 7.5 triệu đồng), nhiều người sẽ nghĩ Lenovo Vibe Shot sẽ không thể “có cửa” để so sánh với các siêu phẩm được giới thiệu trong bài được. Nhưng có thể bạn sẽ có nhận định khác sau khi được trải nghiệm sản phẩm này như chúng tôi (PhoneArena). Nên nhớ rằng đây không phải là một Flagship – một sản phẩm định hình phân khúc cao cấp của Lenovo, mà nó chỉ là một sản phẩm tầm trung.Lenovo Vibe Shot là một sản phẩmvới thiết kế đẹp, vật liệu cao cấp, camera sau lên tới 16 MP cùng bộ ổn định hình ảnh quang học tích hợp lấy nét hồng ngoại (giống với LG G3), đèn flash 3-tone màu (ngạc nhiên phải không!), camera trước 8MP chuyên dùng để chụp ảnh tự sướng, vẫn chưa hết, Vibe Shot được trang bị chip Snapdragon 615 64-bit, 32GB bộ nhớ trong có thể mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD lên tới 128GB! Lenovo Vibe Shot quả thật là cái tên rất đáng gờm trong phân khúc tầm trung, thậm chí có phần nhỉnh hơn các đối thủ ở cùng phân khúc nhờ cụm camera trước và sau quá tốt. Vậy thì lí do gì chiếc điện thoại mới nhất của Lenovo không thể có mặt trong danh sách này?

Lenovo Vibe Shot, một trong những thiết bị nổi bật nhất tại MWC 2015

4. Gionee Elife S7

Các sản phẩm đến từ đại lục Trung Quốc luôn nhận được sự đánh giá…nằm ở “chiếu dưới” bởi nhiều lí do. Nhưng với Gionee Elife S7, hẳn họ phải suy nghĩ kỹ lại quyết định đó của mình. Độ mỏng chỉ 5.5mm, Elife S7 dễ dàng lọt vô danh sách những “siêu mẫu” trong thế giới smartphone. Được trang bị bộ VXL MediaTek 6752 8-nhân, 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong và viên pin với dung lượng 2750mAh, thật không thể tin được chiếc smartphone “bé nhỏ” này có thể chứa đựng nhiều đến vậy. Nằm ở phân khúc trung cấp, nhưng điều đó vẫn không ngăn đươc Gionee trang bị camera sau 13MP, và camera trước lên đến 8MP cho đứa con cưng của mình. Với mức giá khá dễ chịu là 400 USD (gần 8.5 triệu đồng), Gionee Elife S7 chắc chắn là đối thủ khó chịu trong phân khúc này.

Elife S7 là một đối thử nặng kí ở phân khúc tầm trung

NAM NGUYÊN - Theo Phone Arena