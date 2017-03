Nếu như những năm trước, iPhone của Apple được đa số đánh giá là smartphone đẹp nhất thì giờ đây nhiều đối thủ đáng gờm đã xuất hiện. Các hãng không còn nói quá nhiều về cấu hình mà tập trung hơn vào thiết kế và những trải nghiệm thú vị sản phẩm đem lại cho người dùng. Máy được trau chuốt hơn, đường nét, chất liệu tinh tế hơn và "vì con người" hơn như Samsung mô tả trong lễ ra mắt Galaxy S III.

Sony Xperia S. Ảnh: Phương Thúy.

Sony khởi động đường đua với Xperia S, được nhiều người đánh giá là sản phẩm lý tưởng để hoàn thiện bộ sưu tập thời trang bao gồm TV Bravia, máy tính Vaio và điện thoại Xperia. Máy không chạy theo xu hướng điện thoại mỏng và vẫn toát lên phong cách thiết kế "không đụng hàng" đặc trưng của Sony. Nó mạnh mẽ, nam tính nhưng được tô điểm bằng dải ngang trong suốt và phát sáng, giúp trông thanh thoát và tinh tế hơn. Màn hình 4,3 inch độ phân giải HD 1.280 x 720p khá rực rỡ và rõ nét cùng công nghệ xử lý màu Bravia Engine khiến Xperia S là một trong những smartphone đi đầu về chất lượng hiển thị ảnh và video. Sản phẩm bắt đầu được bán tại Việt Nam cuối tháng 3 nhưng có giá khá đắt (14 triệu đồng).

HTC One X. Ảnh: VentureBeat.

Trong khi đó, HTC hoàn toàn có thể tự hào với "siêu phẩm" One X. Vẫn là kiểu thiết kế thường thấy trong các dòng smartphone cũ của công ty Đài Loan, nhưng One X không hề tạo cảm giác nhàm chán. Nó khiến nhiều người phải thốt lên "quá đẹp" vì tuy có màn hình lên tới 4,7 inch, máy trông không thô mà vẫn quyến rũ, bắt mắt nhờ viền mỏng hai bên. Sử dụng bộ khung nguyên khối bằng polycarbonate khó trầy xước và dễ lau bụi bám, sản phẩm mỏng 8,9 mm và nhẹ 130g. Mức giá 15,3 triệu đồng cho bản One X không kèm tai nghe Beats (bắt đầu bán từ tháng 5) khiến sản phẩm này nằm trong nhóm smartphone có giá cao nhất hiện nay.

Nokia Lumia 900. Ảnh: CNet.

Át chủ bài Lumia 900 của Nokia cũng chuẩn bị "cập bến" Việt Nam. Smartphone chạy Windows Phone này trông tươi mới và được nhiều người khen "đẹp hơn cả iPhone". Tuy ý kiến đó còn gây nhiều tranh cãi, không ai có thể phủ nhận đây là điện thoại cuốn hút. Tương tự Lumia 800 nhưng màn hình lớn hơn (4,3 inch), bản 900 đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng thiết bị xuất sắc tại Mỹ. Sản phẩm có thiết kế nguyên khối, màn hình lồi độc đáo cùng 3 màu xanh, hồng và đen cá tính. Lumia 900/800 trông đơn giản, ít chi tiết bề ngoài và người ta vẫn dùng từ "bóng bảy" để mô tả chiếc smartphone vốn được coi là sự phối hợp hoàn hảo giữa Nokia và Microsoft này.

Samsung Galaxy S III. Ảnh: Phương Thúy.

Gương mặt mới nhất trong dàn điện thoại quyến rũ và cao cấp đầu năm nay chính là Galaxy S III. Mới được công bố cách đây 1 tuần, thiết bị của Samsung đang là đề tài thu hút trên các diễn đàn công nghệ. Có người thích hoặc không thích, thậm chí thất vọng với kiểu dáng bo tròn của S III, nhưng nhìn chung, đây là điện thoại đẹp. Nó không "ăn ảnh" bởi qua ảnh chụp, sản phẩm có vỏ như được làm từ nhựa (tuy nhiên, Samsung khẳng định máy sử dụng "chất liệu đặc biệt và chưa hãng nào có"). Nhìn bên ngoài, lớp vỏ này ánh lên vẻ lấp lánh, sang trọng và tự nhiên, nhất là phiên bản màu xanh thẫm. S III giữ được sự mềm mại và nhẹ nhàng dù tích hợp màn hình lớn nhất trong danh sách này. Màn hình 4,8 inch có lẽ cũng chính là lý do khiến Samsung chọn thiết kế uốn cong các góc thay vì vuông vắn như "tiền nhiệm" S II, bởi nếu không máy sẽ khá to và thô kệch.

Theo Châu An (VNE)