iPhone 5

Mẫu iPhone thế hệ 6 của Apple bắt đầu lên kệ vào ngày 21/9 vừa qua, mang lại nhiều cải tiến đúng với sự hâm mộ của người tiêu dùng như màn hình lớn hơn, chip mạnh mẽ hơn, máy ảnh tốt hơn và khả năng kết nối 4G LTE. Apple đã nhận được hơn 2 triệu đơn đặt hàng trước iPhone 5 chỉ trong 24 tiếng đầu tiên.

Galaxy S3

Đối thủ đáng gờm nhất của iPhone 5 – Galaxy S3 cũng trở nên lớn hơn và nhanh hơn người tiền nhiệm. Thiết bị xuất hiện với nhiều tính năng “độc” như có thể chuyển sang chế độ im lặng nếu đặt trên mặt bàn.

One X

HTC One X được đánh giá là một trong những điện thoại Android thời trang nhất. Một cây bút của The Verge ca ngợi: “Thật không quá lời khi nói lại có một thiết bị đẹp như thế này”. Không chỉ đẹp, One X cũng được xem là “quái vật lõi tứ” của HTC.

Lumia 920 và 820

Bất chấp việc công ty mẹ đang sa sút, không thể phủ nhận Lumia 920 và 820 sở hữu vẻ đẹp độc đáo, công nghệ máy ảnh đỉnh cao và nền tảng Windows Phone 8 cũng khá hấp dẫn.

RARZ

Motorola Mobility – thuộc Google – vừa tung ra dòng điện thoại RARZ mới. RARZ M sẽ có giá bán 100 USD kèm hợp đồng và chạy hệ điều hành Android. Loạt sản phẩm mới vẫn giữ thế mạnh ở vẻ ngoài mạnh mẽ, pin “khủng”.

Galaxy Nexus

Là sản phẩm hợp tác giữa Samsung và Google, Nexus sẽ sớm chạy phiên bản Android mới nhất. Công nghệ nhận diện khuôn mặt cho phép người dùng “mở khóa điện thoại bằng một nụ cười”.

Xperia Ion

Tính năng nổi bật nhất trên Sony Xperia Ion là máy ảnh. Máy dùng cảm biến 12MP, so với cảm biến 8MP trên iPhone 5. Thiết bị có giá 100 USD kèm hợp đồng.

Photon Q

Phần lớn smartphone ngày nay đều không dùng bàn phím vật lí. Tuy nhiên, Photon Q của Motorola sở hữu “một trong những bàn phím tốt nhất từng có trên điện thoại Android”, theo blog công nghệ Engadget.

Galaxy Note 2

Với màn hình đại bự 5.5 inch, Galaxy Note 2 là chiếc “phablet” hay điện thoại lai tablet đích thực. Thiết bị đi kèm bút cảm ứng cho thao tác viết, vẽ, ghi chú dễ dàng hơn.

Optimus Vu

Cũng nằm trong danh mục “phablet”, tạp chí Wired đánh giá Optimus Vu của LG “xúc tiến phác họa và ghi chú rảnh tay”.

PadFone

Thêm một “phablet” tới từ Asus. Smartphone 4.3 inch PadFone khi đặt trong một bộ khung mỏng sẽ trở thành tablet 10.1 inch. Will Findlater – biên tập viên tạp chí thiết bị Stuff – gọi đây là “búp bê Nga của thế giới di động”.

Theo Du Lam (ICTnews / CNN)