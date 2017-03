Thị trường điện thoại trong nước vừa chứng kiến nhiều smartphone cao cấp đồng loạt giảm giá với mức chênh lệch lên tới vài triệu đồng so với giá cũ. Việc sản phẩm mới liên tục ra mắt khiến cho một số smartphone vừa ra được vài tháng đã thành "đời cũ" và vòng đời nhanh chóng bị rút ngắn. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất cũng khiến người tiêu dùng được lợi bởi giá sản phẩm ngày càng hạ để tạo lợi thế với đối thủ.

Dưới đây là loạt smartphone chính hãng có mức giảm giá nhiều nhất dịp đầu năm 2014:

HTC 8X (giảm 9,4 triệu đồng)

"Hồi sinh" sản phẩm cũ với mức giá giảm mạnh so với trước là động thái đem lại hiệu quả kinh doanh tích cực cho HTC thời gian qua ở thị trường Việt Nam. Việc giảm từ giá cũ 13,8 triệu đồng xuống còn 4,4 triệu đồng khiến mẫu Windows Phone 8X của HTC là một trong những smartphone bán chạy nhất dịp đầu năm 2014. Với người ưu thích nền tảng của Microsoft, 8X hấp dẫn khi chạy phiên bản WP8 mới nhất, đi kèm phần cứng tốt như màn hình lớn, camera chất lượng và tích hợp công nghệ âm thanh Beats Audio.

HTC One Max (giảm 4 triệu đồng)

Mức giá 18 triệu đồng khi One Max bắt đầu ra mắt thị trường được cho là quá đắt nên tháng trước mẫu phablet 5,9 inch của HTC đã được điều chỉnh lại mức niêm yết, nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Galaxy Note 3, hay Xperia Z Ultra, Lumia 1520. One Max là mẫu smartphone có màn hình lớn nhất của HTC hiện nay. Máy kế thừa thiết kế của One nhưng mang kiểu dáng lớn hơn và được bổ sung thêm nút nhận diện vân tay ở mặt lưng.

BlackBerry Z10 (giảm 3,5 triệu đồng)

Về Việt Nam với mức giá 15,5 triệu đồng, nhưng nay sản phẩm chỉ còn 6 triệu đồng (bản màu trắng). Thậm chí, giá bán chính hãng của Z10 còn thấp hơn cả thị trường "xách tay". Sự mất giá của Z10 cho thấy nền tảng của BlackBerry đang ngày càng mất dần người dùng vào tay Android, iOS thậm chí cả Windows Phone.

BlackBerry Q10 (giảm 3,5 triệu đồng)

Tình cảnh của BlackBerry Q10 cũng không khác "người anh em". Lần giảm gần nhất của model này ở Việt Nam cũng lên tới 3,5 triệu đồng, kéo giá niêm yết xuống còn 8,9 triệu đồng (bản màu trắng). Chạy nền tảng BlackBerry 10, nhưng Q10 sở hữu thiết kế truyền thống với bàn phím QWERTY đầy đủ, nằm dưới màn hình 3,1 inch.

Nokia Lumia 1520 (giảm 3 triệu đồng)

Dù là mẫu phablet Full HD gây ấn tượng mạnh nhất, từ thiết kế cho tới cấu hình, màn hình hay camera, Lumia 1520 vẫn buộc phải giảm giá vì mức giá cũ 16 triệu đồng tỏ ra quá kén khách. Với mức giá mới, 13 triệu đồng, Lumia 1520 trở nên hấp dẫn khi là model đi kèm nhiều trang bị chất lượng, như màn hình ClearBlack Full HD 6 inch, chip 4 nhân Snapdragon 800 và RAM 2 GB với hiệu năng mạnh, và đặc biệt là camera PureView 20,7 megapixel.

Nokia Lumia 1020 (giảm 3 triệu đồng)

Việc giá Lumia 1520 được hạ xuống thấp hơn kéo cho mẫu Windows Phone chụp hình 41 "chấm" Lumia 1020 cũng được nhiều cửa hàng điều chỉnh lại giá, để phù hợp với phân khúc sản phẩm. Nokia Lumia 1020 chiếm được cảm tình của nhiều người dùng nhờ camera và các công nghệ đi kèm, biến nó thành một chiếc smartphone lai máy ảnh. Kích thước gọn gàng và thiết kế bắt mắt cùng giá mới sau khi giảm còn 11 đến 12 triệu đồng cũng đem lại cho Lumia 1020 nhiều sự hấp dẫn hơn trước.

Samsung Galaxy S4 (giảm 2,5 triệu đồng)

Sự xuất hiện của Galaxy S5 tại MWC 2014 và việc chuẩn bị về Việt Nam trong tháng 4 khiến cho Galaxy S4 "dọn đường" bằng động thái giảm giá xuống còn 12 triệu đồng. Ở tầm giá này, model tới từ Samsung hứa hẹn sẽ có mức tiêu thụ còn tốt hơn nữa khi đã thấp hơn nhiều đối thủ cùng tầm, như HTC One hay Sony Xperia Z1. Trong khi đó, Galaxy S4 vẫn giữ được lợi thế đáng kể nhờ cấu hình mạnh với chip 4 nhân, thiết kế quen thuộc tiện dụng cùng với hệ thống tính năng mở rộng khá đồ sộ được Samsung phát triển riêng.

Nokia Lumia 925 (giảm 2 triệu đồng)

Được Nokia định giá ban đầu ngay từ khi mới có mặt ở thị trường Việt Nam không cao, tuy nhiên, Lumia 925 cũng nằm trong nhóm những smartphone có mức điều chỉnh giá lớn trong những tháng đầu 2014. Sau khi giảm 2 triệu, model này hiện có giá niêm yết 9 triệu đồng ở phân khúc chính hãng.

Lumia 925 là chiếc Windows Phone có thiết kế mới lạ nhất của Nokia trong thời qua, khi thay thế cho bộ vỏ Polycarbonate nguyên khối màu mè thường thấy của Lumia là khung viền làm bằng nhôm, khiến máy nhẹ nhàng và trông sang hơn. Nhưng cấu hình bên trong cùng camera của Lumia 925 tương đương với 920.

Sony Xperia Z Ultra (giảm 2 triệu đồng)

Z Ultra cũng là smartphone có màn hình lớn nhất của Sony hiện nay với màn hình lên tới 6,4 inch, to hơn cả One Max hay Lumia 1520. Với nhiều người, Xperia Z Ultra vẫn quá to để lựa chọn dù có màn hình Full HD, cấu hình tốt và thiết kế "sexy" siêu mỏng, độc đáo khi có thể chống nước và bụi.

Từ cuối năm ngoái, Sony đã phải hạ giá bán của Z Ultra từ 17,99 triệu đồng xuống còn 14,99 triệu đồng. Và trong hôm nay, 7/3, nhà sản xuất của Nhật lại tiếp tục giảm tiếp giá bán model khổng lồ này thêm 2 triệu đồng, xuống còn 12,99 triệu đồng, nhằm cạnh tranh với One Max hay Lumia 1520.

Theo Tuấn Anh (VNE)