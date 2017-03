Trong tháng 9 vừa qua, sự biến động về giá chủ yếu tập trung ở phân khúc điện thoại thông minh cao cấp.

Galaxy Note II

Giá: 11.5 triệu đồng - Giảm: 2 triệu đồng

Việc Note II giảm giá mạnh là điều khá dễ hiểu, bởi trong tháng 9 vừa qua, Samsung đã chính thức cho ra mắt thế hệ kế tiếp Note III với nhiều cải tiến đáng kể.

Với mức giá mới, Note II vẫn là lựa chọn thích hợp cho những người thích sử dụng các loại điện thoại "lai" máy tính bảng.

Galaxy Note II có màn hình 5,5 inch, cùng công nghệ Super AMOLED HD với độ 1280 x 720 pixel. Bên trong chiếc máy là chip Exynos lõi tứ tốc độ 1,6 GHz và cùng lượng RAM 2GB. Máy có 2 camera phía sau 8 MP và phía trước 1,9 MP.

Smartphone này có 3 phiên bản bộ nhớ 16GB, 32GB hoặc 64GB, đều hỗ trợ mở rộng dung lượng thông qua thẻ nhớ cắm ngoài microSD.

Galaxy Note II sử dụng hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean và giao diện TouchWiz độc quyền. Máy được trang bị bút cảm ứng Stylus, giúp cho các thao tác viết hoặc vẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn.

Lumia 925

Giá: 9 triệu đồng - Giảm: 2 triệu đồng

Lại thêm một đợt hạ giá nữa của Lumia 925 trong tháng 9, điều tương tự đã từng xảy ra với chiếc điện thoại của Nokia trong tháng 8 đã qua.

Đây cũng là một trong những smartphone biến động về giá nhiều nhất, kể từ khi được bán ra ở Việt Nam hồi tháng 7, với mức khởi điểm 16 triệu đồng.

Về mặt thiết kế, đây là chiếc điện thoại đầu tiên thuộc dòng Lumia sử dụng chất liệu nhôm với lớp viền được bao bọc bởi thứ kim loại này.

Phần lưng máy vẫn được làm từ chất liệu nhựa Polycarbonate quen thuộc, điều này giúp Lumia 925 chỉ nặng 139g và mỏng tới 8.5 mm. Máy có 3 màu trắng, ghi và đen.

Lumia 925 có màn hình 4.5 inch, áp dụng công nghệ OLED với độ phân giải 1280x768 pixel, giúp mang lại hình ảnh sống động và độ tương phản cao.

Ngoài ra, công nghệ ClearBack được tích hợp giúp màn hình khiến cực kì sáng và đậm nét, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng chiếu trực tiếp vào màn hình vẫn hết sức rõ ràng.

Sản phẩm của Nokia có cấu hình tương đối mạnh. Bộ xử lý lõi kép tốc độ 1.5 GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong 16GB.

Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows Phone 8 cùng 2 camera lần lượt là 8.7MP và 1.3MP.

Ascend P6

Giá: 7.5 triệu đồng - Giảm: 2 triệu đồng

Mới được bán ra tại thị trường Việt từ cuối tháng 7 nhưng tính đến nay, Ascend P6 đã mất giá khá mạnh.

Mặc dù vậy, với sự thay đổi về giá lần này có lẽ sẽ khiến sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn với người dùng, bởi đây hiện là chiếc smartphone mỏng nhất trên thị trường.

Với độ mỏng 6.18mm cùng trọng lượng chỉ 120g, Ascend P6 hiện là smartphone có số đo "siêu mẫu" nhất hiện nay.

Thiết kế mặt sau cũng như đường viền bằng kim loại còn giúp cho chiếc điện thoại này sang trọng không kém gì khi so sánh với dòng iPhone 5.

Ascend P6 có màn hình rộng 4.7 inch LCD, với độ phân giải 720p. Màn hình này không chỉ được áp dụng công nghệ cảm ứng in-cell touch giúp giảm độ dày mà còn có thể sử dụng được ngay khi đeo găng tay nhờ công nghệ MagicTouch được tích hợp.

Cấu hình của Ascend P6 cũng khá mạnh trong phân khúc smartphone tầm trung với bộ xử lý lõi tứ tốc độ 1.5 GHz của Huawei, RAM 2GB, bộ nhớ 8GB cùng 2 camera lần lượt là 8MP và 5MP.

Ngoài ra, smartphone này cũng được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 4.2.2 Jelly Bean cùng giao diện Emotion UI có khả năng tùy biến cao.

Optimus G Pro

Giá: 12.5 triệu đồng - Giảm: 1.5 triệu đồng

Như vậy là chỉ sau hơn 1 tháng bán ra tại thị trường Việt Nam, chiếc phablet của LG đã mất giá khá mạnh. Tuy nhiên mức giá mới sẽ giúp Optimus G Pro tiếp cận với nhiều người dùng hơn bởi đây vẫn là một trong những điện thoại Android có cấu hình thuộc hàng mạnh nhất hiện nay.

Về cấu hình, Optimus G Pro có bộ xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 600 với tốc độ 1.7 GHz. Ngoài ra, máy có lượng RAM 2 GB, đồ họa Adreno 320, bộ nhớ 32GB có thể mở rộng qua thẻ microSD cùng pin 3.140 mAh.

Về mặt thiết kế, Optimus G Pro có kiểu dáng khá mềm mại và tròn trịa. Với chất liệu chính là nhựa khiến sản phẩm trông bắt mắt và sang trọng hơn. Các phím bấm vật lý cũng như cảm ứng được bố trí khoa học giúp người dùng dễ dàng thao tác. Ngoài ra, với việc tích hợp đèn LED vào phím Home, qua đó phát sáng khi có thông báo cũng là một nét độc đáo của Optimus G Pro.

Màn hình là một trong những khâu được LG đầu tư kỹ lưỡng cho Optimus G Pro. Với màn hình 5.5 inch cùng công nghệ LCD LED IPS thế hệ mới giúp đạt độ phân giải fullHD. Qua đó giúp hình ảnh và video trên điện thoại này hiển thị rất bắt mắt cũng như đủ làm người dùng hài lòng về độ chân thực.

HTC One Mini

Giá: 10.5 triệu đồng - Giảm: 1 triệu đồng

Mặc dù mới được chính thức bán ra hồi đầu tháng 9 nhưng đến cuối tháng sản phẩm này đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Trong thời gian tới, nhiều khả năng mức giá này sẽ còn giảm xuống tiếp bởi trên thị trường hiện có khá nhiều smartphone mới có cùng mức tiền nhưng sức mạnh lại hơn hẳn HTC One Mini.

Có được sự thành công ngoài trông đợi với sản phẩm HTC One, chính vì vậy không hề ngạc nhiên khi HTC tiếp tục khai thác thương hiệu này. Và HTC One Mini là một minh chứng rõ nét khi "ăn theo" người đàn anh HTC One.

HTC One Mini sở hữu thiết kế y chang HTC One, có khác là nhỏ và nhẹ hơn theo đúng tên gọi "Mini".

Vẫn sử dụng kiểu dáng unibody bằng nhôm cao cấp nhưng thêm vào đó là lớp viền polycarbonate bao quanh cạnh máy nhằm tăng khả năng chống va đập.

Về cơ bản, sản phẩm này sang trọng không khác gì HTC One.

Màn hình 4.3 inch của HTC One mini chỉ có độ phân giải 720p chứ không fullHD như người đàn anh. Tuy nhiên chất lượng hiển thị màu sắc và hình ảnh trên chiếc điện thoại này vẫn rất tốt. Đây được đánh giá là một trong những smartphone có màn hình chất lượng nhất tại thời điểm hiện tại.

Phần cứng của HTC One mini cũng bị rút gọn đi nhưng vẫn khá "đáng nể". Máy có bộ xử lý lõi kép Snapdragon 400 tốc độ 1.4 Ghz, chip đồ họa Adreno 305, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB cùng camera 4MP áp dụng công nghệ UltraPixel.

Theo VTC