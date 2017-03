Galaxy S III (Giá tham khảo: 11,4 triệu đồng)

Cùng với việc Galaxy S4 sắp được xuất hiện trên thị trường (dự kiến vào cuối tháng 4 tới), động thái giảm giá Galaxy S III để “mở đường” cho sản phẩm mới của Samsung là điều dễ hiểu. Mức giá hiện tại của Galaxy S III đã giảm khá nhiều so với mức giá vào thời điểm cuối năm 2012.



Hiện Galaxy S III là chiếc smartphone bán chạy nhất của Samsung, được trang bị màn hình rộng 4,8-inch độ phân giải HD 720p (1280x720), sử dụng vi xử lý Exynos lõi tứ tốc độ 1.4GHz, 1GB bộ nhớ RAM, ổ cứng 16GB. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel.



Galaxy S III sử dụng hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Nhược điểm của chiếc smartphone này là sử dụng thỏi pin có dung lượng 2.100mAh, không quá nhiều nếu so với màn hình có kích cỡ 4,8-inch, tuy nhiên vẫn đủ đáp ứng được nhu cầu của người dùng.



HTC Windows Phone 8X (Giá tham khảo: 9,4 triệu đồng)

Ra mắt tại thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 11 năm ngoái với giá gần 14 triệu đồng, hiện chiếc smartphone chạy nền tảng Windows Phone 8 của HTC đang được phân phối với giá khoảng 9,4 triệu đồng tại nhiều cửa hàng.



Máy có màn hình rộng 4,3-inch độ phân giải HD 720p, sử dụng vi xử lý lõi kép Qualcomm Snapdragon S4 Pro tốc độ 1.5GHz, 1GB bộ nhớ RAM cùng ổ cứng 16GB. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, còn mặt trước là camera 2.1 megapixel.



HTC 8X chỉ được trang bị thỏi pin có dung lượng 1.800mAh và đây có thể xem là một trong những nhược điểm của chiếc smartphone này.



Nokia Lumia 900 (Giá tham khảo: 9,3 triệu đồng)

Cùng với việc ra mắt dòng sản phẩm Lumia mới sử dụng nền tảng Windows Phone 8, dòng sản phẩm Lumia cũ hơn chạy nền tảng Windows Phone 7 của Nokia xem như bị “bỏ rơi” và đó là lý do những sản phẩm thuộc dòng Lumia này đã có sự biến động về giá bán.



Lumia 900 nổi bật với phong cách thiết kế chắc chắn của Nokia, tuy nhiên nhược điểm của máy là có cấu hình yếu nhưng vẫn đủ chạy mượt mà nền tảng Windows Phone 7 trên đó. Máy được trang bị màn hình 4,3-inch (độ phân giải 800x480), sử dụng vi xử lý đơn lõi 1.4GHz, 512MB bộ nhớ RAM kèm ổ cứng 16GB.



Mặt sau của máy là camera 8 megapixel nhưng chỉ hỗ trợ quay vide HD 720p, mặt trước là camera 1.3 megapixel. Máy được trang bị thỏi pin có dung lượng 1.830mAh.



Tuy nhiên, với mức giá 9,3 triệu đồng và không thể nâng cấp lên Windows Phone 8, nhiều người có thể lựa chọn một smartphone mới (cũng của Nokia) hoạt động trên nền tảng Windows Phone 8 như Lumia 720 hay Lumia 520.



Xperia Ion (Giá tham khảo: 10,5 triệu đồng)

Có giá 13 triệu đồng vào thời điểm tháng 12/2012, đến nay, chiếc smartphone của Sony chỉ còn 10,5 triệu đồng (chính hãng) và thậm chí xuống mức 8,3 triệu đồng đối với thị trường tự do (xách tay).



Mặc dù ra mắt từ lâu, tuy nhiên Xperia Ion vẫn được khá nhiều người dùng yêu thích vì thiết kế đẹp mắt, máy có màn hình rộng 4,6-inch độ phân giải HD 720p, sử dụng vi xử lý lõi kép Qualcomm Snapdragon S3 Pro tốc độ 1.5GHz, 1GB bộ nhớ RAM cùng ổ cứng 16GB. Mặt sau của máy là camera 12 megapixel còn mặt trước là camera 1.3 megapixel.



Một nhược điểm của Xperia Ion đó là chỉ hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich và không nâng cấp lên phiên bản Jelly Bean mới nhất. Bên cạnh đó, mặc dù được trang bị thỏi pin có dung lượng lớn 1.900mAh, tuy nhiên việc sử dụng vi xử lý thế hệ cũ cùng màn hình lớn khiến cho thời lượng sử dụng pin của Xperia Ion khá kém.



HTC One X (Giá tham khảo: 9,9 triệu đồng cho bẩn 16GB)

Có giá đến 16,5 triệu đồng vào thời điểm ra mắt tháng 4 năm ngoái, tuy nhiên hiện tại chiếc smartphone dùng chip lõi tứ của HTC chỉ còn ở mức giá 9,9 triệu đồng (cho phiên bản bộ nhớ 16GB).



HTC One X vẫn được xem là một trong những smartphone có cấu hình cao trên thị trường, với màn hình rộng 4,7-inch (độ phân giải 1280x720), sử dụng vi xử lý lõi tứ Nvidia Tegra 3 tốc độ 1.5GHz, 1GB bộ nhớ RAM, kèm theo ổ cứng 16GB. Mặt sau là camera 8 megapixel, còn mặt trước là camera 1.3megapixel. HTC One X hoạt động trên nền tảng Android 4.1 Jelly Bean.



Nhược điểm của chiếc smartphone này là dung lượng pin khá kém (1.800mAh), trong khi phải “gánh” một cấu hình máy mạnh. Tuy nhiên với mức giá hấp dẫn, HTC One X là một sự lựa chọn phù hợp với không ít người.



Sony Xperia P (Giá tham khảo: 8,9 triệu đồng)

Đồng cảnh ngộ với HTC One X là Xperia P của Sony, có mức giá khá cao khi mới xuất hiện và hiện có một mức giá ở mức chấp nhận được.



Chiếc smartphone của Sony Xperia P được trang bị màn hình rộng 4-inch, vi xử lý lõi kép tốc độ 1GHz, 1GB bộ nhớ RAM và 16GB ổ cứng lưu trữ. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, hỗ trợ quay phim HD và công nghệ mới của Sony cho phép chụp hình ảnh cả ở dạng 2D và 3D. Đáng chú ý, Sony trang bị cho Xperia P công nghệ “White magic”, cho phép tự động điều chỉnh ánh sáng màn hình sao cho phù hợp với độ sáng môi trường để kéo dài hơn thời lượng sử dụng pin.



Dung lượng pin khiêm tốn chỉ 1.350mAh của Xperia P được xem là điểm yếu nhất của chiếc smartphone này. Bên cạnh đó, cấu hình cầu trung không quá nổi bật đi cùng mức giá khá cao của Xperia P cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ. Bù lại Xperia P nổi bật với thiết kế đẹp mắt và màn hình công nghệ Bravia Engine và White Magic cho chất lượng hình ảnh sáng đẹp.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)