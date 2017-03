HTC One X (giá tham khảo: 9.890.000 đồng cho bản bộ nhớ 16GB)

Được ra mắt từ tháng 2 năm ngoái, One X là một trong những smartphone được trang bị vi xử lý lõi tứ đầu tiên của HTC.



Về cơ bản, hiện HTC One X vẫn đang là một trong những chiếc smartphone có cấu hình cao trên thị trường, với màn hình rộng 4,7-inch (độ phân giải 1280x720), sử dụng vi xử lý lõi tứ Nvidia Tegra 3 tốc độ 1.5GHz, 1GB bộ nhớ RAM, kèm theo ổ cứng 16GB. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, còn mặt trước là camera 1.3megapixel. HTC One X hoạt động trên nền tảng Android 4.1 Jelly Bean.



HTC One X là một lựa chọn khả dĩ với những ai muốn sở hữu một chiếc smartphone mạnh mẽ với mức giá chưa đến 10 triệu đồng. Điểm yếu của chiếc smartphone này là dung lượng pin khá thấp (chỉ 1.800mAh), trong khi lại sở hữu màn hình lớn đến 4,7-inch.



Sony Xperia P (giá tham khảo: 8.990.000 đồng)

Nếu yêu thích những chiếc smartphone thương hiệu Nhật Bản mà cụ thể là Sony thì Xperia P là lựa chọn khả dĩ nhất trong tầm tiền dưới 10 triệu đồng.



Giống với các sản phẩm thuộc dòng Xperia, Xperia P có thiết kế vuông vức và nam tính, với màn hình rộng 4-inch (độ phân giải 960x540) với công nghệ màn hình Bravia Engine đặc trưng của Sony. Máy sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 1GHz, 1GB bộ nhớ RAM cùng ổ cứng 16GB. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel còn mặt trước là camera chuẩn VGA (640x480). Máy hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich.



Nhược điểm của chiếc smartphone này là có dung lượng pin khá kém (chỉ 1.350mAh) và không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài.



Samsung Galaxy Grand Duos (giá tham khảo: 8.150.000 đồng)

Nếu yêu thích một chiếc smartphone với màn hình lớn và hỗ trợ đồng thời 2 SIM thì Grand Duos của Samsung sẽ là sự lựa chọn phù hợp.



Máy có màn hình rộng đến 5-inch, với độ phân giải 800x480. Máy sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 1.2GHz, 1GB bộ nhớ RAM kèm them 8GB dung lượng lưu trữ, có hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, mặt trước là camera 2 megapixel. Galaxy Grand Duos hoạt động trên nền tảng Android 4.1 Jelly Bean.



Ưu điểm của máy là hỗ trợ 2 SIM, 2 sóng, đồng thời được trang bị thỏi pin dung lượng khá lớn (2.100mAh), tuy nhiên nhược điểm là độ phân giải của màn hình khá thấp (chỉ 800x480) trên màn hình rộng 5-inch.



LG Optimus L9 (giá tham khảo: 6.990.000 đồng)

Đây là một trong những smartphone tầm trung có thiết kế đẹp mắt và sang trọng của LG.



Máy được trang bị màn hình rộng 4,7-inch, độ phân giải 960x540, sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 1GHz, 1GB bộ nhớ RAM, 4GB ổ cứng lưu trữ, hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, còn mặt trước là camera chuẩn VGA (640x480). Optimus L9 hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich.



Ưu điểm của máy là có thỏi pin dung lượng lớn (2.150mAh), tuy nhiên máy lại có nhược điểm độ phân giải của màn hình thấp và các phím bấm vật lý bị đánh giá là kém nhạy.



Nokia Lumia 720 (giá tham khảo: 7.240.000 đồng)

Nếu muốn khám phá nền tảng Windows Phone 8 mới mẻ thay vì nền tảng Android đã quá quen thuộc, Lumia 720 là chiếc smartphone phù hợp cho tầm tiền dưới 10 triệu đồng.



Là phiên bản thấp hơn của Lumia 820, Lumia 720 vẫn có thiết kế polycarbonate nguyên khối với bề dày chỉ mỏng 9 mm. Lumia 720 sử dụng màn hình IPS 4,3 inch công nghệ cảm ứng Super Sensitive hỗ trợ người sử dụng khi đeo găng tay.



Máy dùng bộ xử lý lõi kép Qualcomm MSM8227 tốc độ 1GHz, RAM 512 MB, tích hợp camera độ phân giải 6.7 MP nhưng được tích hợp ống kính Carl Zeiss khẩu độ f/1.9, quay video độ phân giải HD 720p. Máy có ổ cứng dung lượng 8GB và hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài.



Với pin dung lượng 2.000 mAh, máy cho thời gian sử dụng tốt hơn so với các sản phẩm của Lumia. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là vỏ sạc không dây có dạng ốp lưng khá mỏng và dễ dàng tháo lắp.



Có khá nhiều ưu điểm, tuy nhiên Lumia 720 cũng sở hữu nhược điểm là cấu hình không quá mạnh, lớp vỏ bằng nhựa kém sang trọng và khá trơn khi sử dụng, đồng thời nắp lưng khó tháo rời.

Theo T.Thủy (Dân trí)