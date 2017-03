HTC One Max (giá tham khảo: 13.990.000 đồng, mức giảm: 4 triệu đồng)

Đây là mẫu điện thoại có mức giá giảm nhất từ đầu năm đến nay và cũng là sản phẩm có doanh số bán không mấy ấn tượng của HTC.

Với thiết kế ‘phóng to’ từ HTC One, One Max không tạo nên đột phá về cấu hình do vẫn sở hữu nền tảng Qualcomm Snapdragon 600. Máy tạo lợi thế nhờ màn hình 5,9” độ phân giải Full HD, máy chụp ảnh 4 MP công nghệ Ultrapixel và cảm biến vân tay dạng quét ở phía mặt lưng. Thiết kế vỏ nhôm của máy có thể tháo rời nắp để thay SIM và thẻ nhớ.

HTC One Max hoạt động trên nền Android 4.3 JellyBean với Sense 5.5 cùng giao diện BlinkFeed đem đến khả năng duyệt tin tức và các thông báo cá nhân. Tuy vậy với mức giá khởi điểm gần 18 triệu đồng thì sản phẩm không thực sự hấp dẫn so với đối thủ Galaxy Note 3 hay Sony Xperia Z Ultra vào thời điểm ra mắt.

Samsung Galaxy S4 (giá tham khảo: 11.990.000 đồng, mức giảm: gần 2 triệu đồng)

Là sản phẩm chủ lực của Samsung năm 2013, Galaxy S 4 đã có mức giá mới là 12 triệu đồng. Động thái này là điều tất yếu khi phiên bản Galaxy S5 vừa ra mắt tại MWC 2014 với nhiều tính năng thú vị hơn.

Dù đã ra mắt gần 1 năm, Galaxy S 4 vẫn là một mẫu điện thoại sở hữu cấu hình mạnh với bộ xử lý Exynos 5410 Octa với 4 lõi 1.6 GHz và 4 lõi 1.2 GHz, đồ hoạ PowerVR SGX 544 cùng RAM 2 GB. Máy được trang bị màn hình Super AMOLED 4,8” độ phân giải Full HD cùng máy chụp ảnh 13 MP, pin dung lượng 2.600 mAh.

Trên thực tế sản phẩm này vẫn rất hấp dẫn dù tính năng quay phim UltraHD (4K) không có mặt trong phiên bản được bán chính thức tại Việt Nam. Máy sẽ được nâng cấp lên phiên bản Android 4.4 KitKat trong thời gian không xa.

BlackBerry Q10 (giá tham khảo: 8.990.000 đồng, mức giảm: 1.500.000 đồng)

Với giá lên đến 16,5 triệu đồng, BlackBerry Q10 hiện đã giảm chỉ còn mức giá gần một nửa so với thời điểm giới thiệu. Đây là một trong hai sản phẩm chạy hệ điều hành BlackBerry 10 được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Với điểm đáng chú ý nhất là bàn phím QWERTY 4 hàng và 35 phím, BlackBerry Q10 gợi lại cho người dùng cảm giác thân thuộc về những sản phẩm đình đám ngày trước. Máy vẫn trang bị màn hình cảm ứng 3,1” khổ vuông có kích thước khiêm tốn so với nhiều smartphone màn hình khủng trên thị trường. Máy có cấu hình cơ bản với CPU lõi kép 1,5 GHz trên nền Qualcomm Snapdragon S4, bộ nhớ RAM 2GB cùng bộ nhớ 16GB, mở rộng dung lượng qua thẻ nhớ ngoài. Sản phẩm có máy chụp ảnh 8 MP ở phía sau và camera phụ 2 MP ở phía trước.

Đây có thể xem là mức giá hợp lý cho một sản phẩm mang đậm dấu ấn của ‘chùm dâu’. Trước đó một số đại lý đã giảm giá BlackBerry Z10 xuống còn mức giá chỉ dưới 6 triệu đồng. Một động thái phù hợp ngay thời điểm phiên bản BlackBerry 10.2 ra mắt cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng của Android trực tiếp vào máy.

Sony Xperia Z1 (giá tham khảo: 14.990.000 đồng, mức giảm: 500.000 đồng)

Đây là mẫu điện thoại hiếm hoi của Sony có mức giá chính hãng giảm tương đối nhẹ so với một số sản phẩm như Xperia Z Ultra, Xperia Z từng có thời điểm giám giá rất mạnh.

Mẫu flagship thứ hai của Sony trong năm 2013 đã thu hút sự chú ý của người dùng nhờ thiết kế viền nhôm theo phong cách OmniBalance, các cạnh được bo tròn dễ cầm và hai lớp kính bảo vệ ở hai mặt chắc chắn.

Ngoài cấu hình với nền tảng Qualcomm Snapdragon 800 với bộ xử lý lõi tứ 2,2 GHz, Xperia Z1 còn nổi bật với máy chụp ảnh 20.7 MP cảm biến CMOS Exmor RS 1/2.3”, bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ 16GB mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Dù được trang bị màn hình 5” Full HD cùng công nghệ Triluminos và X-Reality, người dùng vẫn chưa thoả mãn về khả năng hiển thị của chiếc máy này do góc nhìn vẫn còn hẹp.

Máy có khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP55/IP58. Với người dùng không chú trọng đến những cải tiến của Xperia Z2 như phần mềm mới, âm thanh với công nghệ chống ồn thì Xperia Z1 vẫn là một sự lựa chọn hợp lý.

Theo Đức Trung (Dân Trí)