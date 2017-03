Với khoảng 5 triệu đồng, người dùng đã có thể chọn cho mình một số mẫu smartphone lõi kép với màn hình xấp xỉ 4 inch hấp dẫn. Dưới đây là một số lựa chọn sáng giá.

Nokia Lumia 620 (4,99 triệu)

Khoảng nửa năm sau khi ra mắt, giá bán của Nokia Lumia 620 đã giảm 500.000 đồng, xuống còn 5 triệu đồng. Về cơ bản, đây là một trong những sản phẩm có giá tốt nhất trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Khi ra mắt hồi tháng 1, Lumia 620 đã tạo ra một cơn sốt thực sự trên thị trường nhờ những thông số mạnh như màn hình 3,8 inch WVGA, chip lõi kép tốc độ 1 GHz. Máy chỉ được tích hợp RAM 512 MB nhưng nhờ khả năng tối ưu cực tốt của hệ điều hành Windows Phone, người dùng có thể thoải mái thực hiện các tác vụ mà không sợ các hiện tượng lag hoặc treo máy giống như một số model chạy Android có cấu hình tương tự.

Một điểm ấn tượng nữa của Lumia 620 chính là camera. Dù chỉ được tích hợp camera 5 megapixel nhưng khả năng chụp ảnh của máy khá tốt. Ngoài ra, Nokia còn tích hợp cho model này các ứng dụng chỉnh sửa ảnh hấp dẫn, chẳng hạn như Cinemagraph (ứng dụng làm ảnh động). Ngoài ra, bản đồ Here Maps hay ứng dụng City Lens đều có những nét độc đáo riêng, cho phép người dùng khám phá các địa điểm mới một cách thuận lợi hơn nhiều.

Sony Xperia Go (4,99 triệu)

Màn hình 3,5 inch bị cho là khá nhỏ ở thời điểm hiện tại, nhưng bù lại, Xperia Go lại được tích hợp tính năng chống nước, chống trầy gần như không thể tìm thấy trên các model giá rẻ. Xperia Go hiện tại đã được cập nhật lên Android 4.1, dùng chip lõi kép tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB và camera sau 5 megapixel.

Go cũng là một trong những model có thiết kế đẹp của Sony, với độ mỏng vừa phải (9,8 mm), khả năng chống nước, chống bụi ưu việt. Có một điểm trừ nhỏ là màn hình của máy có độ phân giải khá thấp: 320 x 480 pixel. Model này sử dụng giao diện Timescape đặc trưng của Sony với phần tùy biến khá nhẹ nhàng so với giao diện Android gốc. Khi mới được bán ra tại Việt Nam khoảng một năm về trước, Xperia Go có giá lên đến 8,5 triệu đồng.

LG Optimus L5 II (4,2 triệu)

L5 II vừa cập bến thị trường Việt cách đây chưa lâu, sau màn ra mắt tại triển lãm MWC 2013 hồi tháng 2. L5 II có thiết kế không quá khác biệt nhưng đã được cải tiến khá nhiều. Cụ thể, máy dài hơn và hẹp về chiều ngang hơn so với thế hệ trước, độ phân giải màn hình cũng được nâng lên mức WVGA (480 x 800 pixel) so với HVGA trước đây (320 x 480 pixel). Màn hình này sử dụng công nghệ IPS, cho góc nhìn rộng và chất lượng hiển thị cũng tốt hơn nhiều so với chiếc L5.

Những thông số cơ bản của Optimus L5 II bao gồm màn hình 4 inch, chip 1 GHz, RAM 512 MB và camera sau 5 megapixel. Máy được tích hợp sẵn Android 4.1.2 khi bán ra thị trường. Người dùng cũng có thể chọn bản 2 SIM của chiếc L5 II với giá 4,3 triệu đồng.

Nokia Lumia 520 (3,85 triệu)

So với chiếc Lumia 620, Lumia 520 không được tích hợp camera trước. Ngoài ra, Nokia cũng đã loại bỏ ứng dụng City Lens trên model này. Bù lại, máy sở hữu màn hình lớn hơn (4 inch), cùng với đó là công nghệ cảm biến siêu nhạy có thể dùng với cả găng tay hoặc chìa khóa đặc biệt hấp dẫn.

Máy vẫn dùng chip lõi kép 1 GHz, RAM 512 MB và camera 5 megapixel giống “đàn anh” Lumia 620. Nhờ đó, có thể coi Lumia 520 là chiếc điện thoại lõi kép có giá tốt bậc nhất trên thị trường hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, nó được xem là “bá chủ” ở phân khúc điện thoại giá rẻ. Nếu như Windows Phone cải tiến được một số điểm bất tiện của mình, những sản phẩm như Lumia 520 sẽ còn hút khách hơn nữa.

Huawei Ascend G510 (3,2 triệu)

So với các sản phẩm của Sony, HTC hay Samsung, thương hiệu chính là trở ngại lớn nhất của chiếc G510. Trên thực tế, các sản phẩm của Huawei được đánh giá khá cao tại thị trường châu Âu, và đại gia viễn thông này đang tìm cách chen chân vào những thị trường khác.

Chiếc G510 được tích hợp cấu hình mạnh, bao gồm màn hình 4,5 inch cỡ lớn, chip lõi kép tốc độ 1,2 GHz và pin 1.700 mAh. Ngoài cấu hình mạnh (so với các sản phẩm cùng giá), model này cũng sở hữu một giao diện Emotion UI khá lạ mắt với nhiều hiệu ứng 3D. Tuy nhiên, máy chỉ được tích hợp bộ nhớ trong 4 GB nên gần như chắc chắn, người dùng sẽ phải gắn thẻ nhớ ngoài để sử dụng.

(Theo Infonet)