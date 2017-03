Samsung Galaxy S5

Galaxy S5 của Samsung mở màn cho loạt smartphone cao cấp của năm 2014.

Sản phẩm không có nhiều thay đổi về thiết kế so với người tiền nhiệm là Galaxy S4. Tuy nhiên, hãng trang bị cho S5 một loạt tính năng và nâng cấp mạnh về phần cứng, nổi bật là khả năng chống nước theo chuẩn IP68 và cảm biến đo nhịp tim phía sau máy. Samsung cũng đầu tư về camera cho S5 khi máy được trang bị camera 16 megapixel với khả năng lấy nét theo phase cực nhanh cùng khả năng quay phim độ phân giải 4K và cuối cùng cảm biến bảo mật vân tay.

Về phần cứng, phiên bản bán ra tại Việt Nam được trang bị chip xử lý 8 nhân Exynos do chính Samsung sản xuất thay vì Qualcomm Snapdragon 801. Màn hình của S5 vẫn là loại SuperAMOLED độ phân giải Full HD nhưng kích thước đã được tăng lên 5,5 inch. Giao diện người dùng TouchWiz đã được Samsung làm phẳng đơn giản và nhiều màu sắc hơn nhưng vẫn giữ được nét quen thuộc khi sử dụng.

HTC One M8

HTC One M8 được khen là smartphone chạy Android có thiết kế đẹp nhất hiện nay. HTC đã sử dụng nhôm nguyên khối để làm vỏ máy cùng việc bổ sung các đường vát cong giúp cầm và sử dụng dễ dàng hơn trước. Màn hình của One M8 cũng tăng kích thước từ 4,7 inch lên 5 inch tuy nhiên các nút cảm ứng lại được tích hợp thẳng vào màn hình thay vì nằm ở phần logo HTC phía dưới.

Điểm đáng chú ý nhất trên HTC One 2014 là hệ thống camera kép phía sau giúp tạo chiều sâu cho bức ảnh. Cảm biến Ultrapixel của HTC có kích thước 1/3 inch với độ lớn điểm ảnh lên tới 2 micron, ống kính hỗ trợ khẩu độ f/2.0 nhưng đã được loại bỏ công nghệ chống rung quang học OIS, thay vào đó là công nghệ ổn định bằng kỹ thuật số. One 2014 gây chú ý khi sở hữu khả năng chụp trước lấy nét sau, thú vị khi dựa trên phần cứng chứ không phải ở phần mềm như các đối thủ S5 hay Lumia của Nokia. Tính năng BoomSound với loa kép ở mặt trước vẫn được giữ nguyên và được cả tiến tăng chất lượng âm thanh lên 25% so với đời trước. Các tính năng BlinkFeed hay Zoe camera vẫn được giữ nguyên cùng với giao diện Sense 6 mới nhất của HTC. Ngoài ra, tính năng Motion Launch giúp người dùng mở/tắt máy bằng cách nhấp đúp vào màn hình.

Oppo Find 7

Để cạnh tranh với các smartphone cao cấp khách Oppo đã giới thiệu model Find 7. Find 7 có hai phiên bản sử dụng màn hình độ phân giải 2K và Full HD. Hiện tại mới chỉ có model Find 7a sử dụng màn hình độ phân giải Full HD được bán ra trên thị trường.

Find 7a lớn hơn Find 5 khi sử dụng màn hình 5,5 inch công nghệ cảm ứng độ nhạy cao Super Screen 2.0 và được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass 3, màn hình của phiên bản QHD có mật độ điểm ảnh lên đến 558 ppi. Camera của Oppo Find 7 sử dụng cảm biến IMX214 CMOS của Sony độ phân giải 13 megapixel cùng chip xử lý hình ảnh PureImage thế thệ 2. Ống kính camera có đến 6 lớp với khẩu độ f/2.0. Ngoài khả năng quay phim 4K, Find 7 còn có thể chụp hình độ phân giải lên đến 50 megapixel ở chế độ SuperZoom.

Cuối cùng là công nghệ sạc pin, Oppo sử dụng công nghệ VOOC với dòng điện lên đến 4,5v cho phép sạc 75% một viên pin dung lượng 3.000 mAh chỉ trong vòng 30 phút mà vẫn đảm bảo an toàn. Hãng cũng sử dụng cổng sạc độc quyền với chân cắm 7 pin mới của mình. Find 7 sẽ chạy hệ điều hành Color OS 1.2 xây dựng trên nền tảng Android 4.3.

LG G3

G3 là smartphone có màn hình 2K đầu tiên được bán ra trên thị trường.

LG G3 vẫn giữ thiết kế tương tự như G2 với cụm phím bấm cứng phía sau và viền màn hình siêu mỏng nhưng phần nắp lưng máy có thể tháo rời được. Máy vẫn sử dụng vỏ nhựa nhưng được LG dùng công nghệ film metal làm cho máy có cảm giác được làm từ kim loại khi cầm. Màn hình của G3 được nâng lên kích thước 5,5 inch và độ phân giải QHD,có độ sáng cao cùng chất lượng hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Khi sử dụng ngoài trời nắng LG G3 cho chất lượng hiển thị ngang ngửa với màn hình clearblack của Nokia.

Smartphone của LG cũng là model đầu tiên hỗ trợ công nghệ Laser AF, máy sử dụng một cảm biến laser dùng để đo khoảng cách từ camera đến chủ thể cần chụp với tốc độ cực nhanh, nhờ đó máy có thể chụp hình liên tục mà không bị out nét. Ngoài ra công nghệ OIS + mới của LG giúp G3 cải thiện khả năng chống rung hơn so với G2.

Giao diện trên G3 cũng được đổi mới, các icon được thiết kế phẳng, đơn giản và ấn tượng hơn. LG còn chiều người dùng khi cho phép ẩn các nút cơ bản ở phía dưới màn hình trong các ứng dụng để có thể trải nghiệm tối đa màn hình QHD của máy. Một điểm mới trên G3 là hệ thống loa công suất 1 Watt cho âm thanh to và rõ ràng. Tính năng "kill switch" cho phép xóa dữ liệu hoặc vô hiệu hóa điện thoại từ xa trong khi tính năng "content lock" sẽ nhanh chóng ẩn mọi file cá nhân khi bạn bè hoặc ai đó mượn máy.

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z2 được ra mắt chỉ 6 tháng sau khi Sony ra mắt Z1. Phiên bản cải tiến của Z1 dù vẫn giữ nguyên thiết kế nhưng máy vẫn ấn tượng hơn.

Thay vì sử dụng nhôm nguyên khối như Z1 để làm khung sườn, Sony sử dụng nhưa và bọc nhôm ở ngoài giúp máy nhẹ hơn nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn. Sản phẩm vẫn có khả năng chống nước theo chuẩn IP58. Kích thước màn hình được Sony kéo dài ra thêm 0,2 inch (5,2 inch) nhưng vẫn giữ độ phân giải Full HD 1.080p. Công nghệ tấm nền IPS trên Z2 khiến cho màn hình trông trong, đẹp và góc nhìn rộng hơn nhiều. Trong khi đó, camera 20,7 megapixel dù có thông số không thay đổi nhiều, nhưng cho ảnh chụp trong hơn, giảm bớt hiện tượng thừa sáng và hỗ trợ quay video chất lượng 4K.

Tương tự như các model cao cấp hiện nay, máy cũng chạy Android 4.4, giao diện người dùng của Sony không có thay đổi so với đời trước.

Theo Huy Đức (VNE)