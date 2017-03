Nokia Lumia 520 (Giá tham khảo: 3.840.000 đồng)

Lumia 520 là smartphone chạy Windows Phone 8 có giá rẻ nhất hiện nay của Nokia tại thị trường Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.



Mặc dù có mức giá rẻ, nhưng không vì thế là Lumia 520 sở hữu một cấu hình yếu, ngược lại, máy được trang bị một cấu hình khá ổn, với màn hình rộng 4-inch, độ phân giải 800x480, sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 1GHz, 512MB bộ nhớ RAM kèm ổ cứng lưu trữ 8GB, hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 5 megapixel, hỗ trợ quay vide HD 720p.



Lumia 520 được trang bị thỏi pin có dung lượng 1.430mAh. Nhược điểm của chiếc smartphone này là camera không được trang bị đèn flash và không có camera trước. Tuy nhiên, với mức giá 3.840.000 đồng thì Lumia 520 là một sự lựa chọn khó có thể bỏ qua.



Sony Xperia E (Giá tham khảo: 3.190.000 đồng)

Vừa được Sony giới thiệu tại thị trường Việt Nam cách đây ít ngày, Xperia E là chiếc smartphone có giá rẻ nhất của hãng công nghệ Nhật Bản tại Việt Nam.



Tương ứng với mức giá, Xperia E cũng có một cấu hình khá khiêm tốn, bao gồm màn hìn rộng 3,5-inch, độ phân giải 480x320, sử dụng vi xử lý đơn lõi tốc độ 1GHz, 512MB bộ nhớ RAM kèm ổ cứng 4GB, hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của Xperia E là camera 3.15 megapixel. Máy được trang bị thỏi pin dung lượng 1.530mAh.



Xperia E hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Cũng như Lumia 520, Xperia E có nhược điểm không được trang bị camera phụ ở mặt trước. Cấu hình khiêm tốn cũng được xem là trở ngại khi hoạt động trên nền tảng Android 4.0.



Tuy nhiên, với mức giá chỉ trên 3 triệu đồng, kèm theo thiết kế phong cách vuông vức và nam tính đặc trưng của dòng smartphone Xperia, Xperia E vẫn là một sự lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích thương hiệu điện tử đến từ Nhật Bản.



Lenovo P700i (Giá tham khảo: 3.400.000 đồng)

Nếu muốn tìm kiếm một chiếc smartphone tầm trung, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng và được trang bị một thỏi pin có dung lượng lớn thì Lenovo P700i sẽ là một sự lựa chọn không nên bỏ qua.



Máy được trang bị màn hình rộng 4-inch, độ phân giải 800x480, sử dụng vi xử lý lõi kép MediaTek tốc độ 1GHz, 512MB bộ nhớ RAM kèm ổ cứng 4GB, hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 5 megapixel, còn mặt trước là camera chuẩn VGA (640x480).



Lenovo P700i hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich và được trang bị thỏi pin có dung lượng 2.500mAh. Ưu điểm của máy là hỗ trợ 2 SIM, 2 sóng, tuy nhiên với bộ nhớ RAM 512MB khiến Lenovo P700i đôi khi trở nên ì ạch khi chạy Android 4.0, bên cạnh đó camera của máy không hỗ trợ đèn flash.



LG Optimus LTE Lu6200 (Giá tham khảo: 3,5 đến 4 triệu đồng)

Đây được xem là một trong những smartphone có cấu hình mạnh mẽ nhưng mức giá “mềm” nhất hiện nay trên thị trường di động.



Máy có màn hình rộng 4,5-inch, độ phân giải HD720p (1280x720), sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 1.5GHz, 1GB bộ nhớ RAM cùng 4GB ổ cứng lưu trữ, có hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, còn mặt trước là camera 1.3 megapixel. LG Optimus LTE Lu6200 hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Máy được trang bị thỏi pin có dung lượng 1.830mAh.



Nhược điểm của máy là không được phân phối qua kênh chính hãng và theo đường xách tay trên thị trường tự do, do vậy người dùng phải chấp nhận các rủi ro trong quá trình sử dụng máy. Việc nâng cấp phiên bản trên sản phẩm có thể gặp trục trặc do không được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ngoài ra, dung lượng pin khá khiêm tốn trong khi màn hình cỡ lớn cũng là một nhược điểm của chiếc smartphone này.



Pantech Sky A820 (Giá tham khảo: 3,5 đến 4 triệu đồng)

Với nhiều người dùng tại Việt Nam, thương hiệu smartphone Sky của hãng điện thoại Pantech (Hàn Quốc) còn khá xa lạ, tuy nhiên với giới công nghệ thì đây là một trong những thương hiệu smartphone đến từ Hàn Quốc rất được yêu thích trên thị trường.



Sky A820 là một trong số những smartphone có xuất xứ từ Hàn Quốc rất được ưa chuộng với mức giá phù hợp và cấu hình mạnh mẽ.



Tương tự LG Lu6200 ở trên, Sky A820 có màn hình rộng 4,5-inch với độ phân giải HD (1280x800), sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 1.5GHz, 1GB bộ nhớ RAM với ổ cứng 16GB. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel và camera phụ ở mặt trước. Sky A820 được trang bị thỏi pin có dung lượng 1.830mAh, máy hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich.



Nhìn chung về cấu hình và mức giá, Sky A820 là một sự lựa chọn phù hợp với phần lớn người dùng, tuy nhiên đây chỉ là sản phẩm được phân phối theo đường xách tay nên nhiều người sẽ cảm thấy không an tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như dịch vụ hậu mãi khi mua chiếc smartphone này.



OPPO Find Piano (Giá tham khảo: 3.500.000 đồng)

Vừa được ra mắt cách đây ít ngày, Find Piano là chiếc smartphone của hãng công nghệ OPPO Find có xuất xứ từ Trung Quốc. Máy được trang bị màn hình rộng 4-inch độ phân giải 800x480, sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 1GHz, 512MB bộ nhớ RAM cùng ổ cứng 4GB. Mặt sau của máy là camera 5 megapixel, hỗ trợ đèn flash, còn mặt trước là camera chuẩn VGA.



OPPO Find Piano được trang bị thỏi pin dung lượng 1.710mAh, hoạt động trên nền tảng Android 4.1 Jelly Bean. Máy hỗ trợ 2 SIM 2 sóng.



Nhược điểm của chiếc smartphone này là dung lượng RAM khiêm tốn. Ngoài ra, thương hiệu đến từ Trung Quốc cũng khiến không ít người dùng tại Việt Nam dè chừng trước khi muốn sở hữu chiếc smartphone này.



HTC Rhyme (Giá tham khảo: 3.490.000 đồng)

Ra mắt từ năm 2011, tuy nhiên đến năm 2013, HTC đã bất ngờ hạ giá HTC Rhyme và chiếc smartphone này nhanh chóng gây ấn tượng trên phân khúc smartphone bình dân giá dưới 4 triệu đồng.



Máy có cấu hình khá khiêm tốn, với màn hình rộng 3,7-inch, độ phân giải 800x480. Máy sử dụng vi xử lý đơn lõi tốc độ 1GHz, 768MB bộ nhớ RAM với ổ cứng 4GB, hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 5 megapixel kèm đèn flash LED, còn mặt trước là camera chuẩn VGA. Máy được trang bị thỏi pin dung lượng 1.600mAh, hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich.



Điểm nổi bật của máy là có thiết kế khá mềm mại và màu sắc phù hợp dành cho giới nữ. Tuy nhiên, cấu hình khá khiêm tốn lại là điểm trừ cho chiếc smartphone này.