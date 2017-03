HTC One M8

M8 là bản nâng cấp đáng giá từ mẫu HTC One năm ngoái của HTC, với màn hình Full HD được nới rộng từ 4,7 inch lên thành 5 inch và đi kèm thiết kế vỏ nhôm nguyên khối hoàn thiện tỉ mỉ hơn. Kế thừa ưu điểm về chất lượng hiển thị màu sắc rất trung thực từ One, màn hình của One M8 năm nay còn nhận được đánh giá cao hơn. Mẫu smartphone đẹp mắt tới từ HTC có mặt ở Việt Nam với giá niêm yết hơn 16 triệu đồng và đi kèm 4 màu khác nhau, bạc, ghi xám, vàng và đỏ.