Asus ZenFone 5

ZenFone 5 là thiết bị có mức giá tầm trung, nhưng được Asus tích hợp công nghệ PixelMaster giúp tăng cường ánh sáng lên 400% so với những camera thông thường. Cùng đèn LED trợ sáng, model chụp hiệu quả ở điều kiện thiếu sáng như thời tiết âm u, trong nhà, buổi tối...

Trong dòng máy phổ thông, camera smartphone thường có cảm biến nhỏ nên chỉ một số mẫu mới được áp dụng những tiến bộ công nghệ trong việc khắc phục nhược điểm này.

Apple iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus cho màn hình lớn và khả năng chụp thiếu sáng tốt dù camera chỉ 8 MP.

Trong khi cuộc đua nâng chấm máy ảnh đang khốc liệt giữa các tên tuổi nhà sản xuất smartphone thì Apple lại cho ra mắt iPhone 6 Plus với camera chỉ 8 MP, không thay đổi so với iPhone 5S. Tuy nhiên, chất lượng ảnh chụp từ model mới không hề kém cạnh so với các smartphone cao cấp khác. Apple đã nâng cấp cảm biến và ống kính của máy, cho chất lượng ảnh chụp ấn tượng, camera lấy nét nhanh, chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng, kết hợp với tính năng chống rung quang học giúp ảnh ổn định hơn. Người dùng cũng có thể điều chỉnh độ phơi sáng để có được những tấm ảnh đủ sáng và sắc nét.

Nokia Lumia 930

Nokia vẫn là thương hiệu sở hữu smartphone chụp tối được đánh giá cao.

Lumia 930 chưa phải là smartphone chụp ảnh tốt nhất của Nokia, nhưng vẫn chụp tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Điểm làm nên sự khác biệt so với các siêu phẩm khác đó là ống kính Carl Zeiss hệ 6 thấu kính với công nghệ PureView, ổn định hình ảnh quang học, cảm biến lớn và đèn flash kép. Tất cả tạo nên thiết bị tạo ảnh chuyên nghiệp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Sony Xperia Z3 và Z3 Compact

Cũng như đàn anh của mình trong Z–series, Xperia Z3 và Z3 Compact được trang bị camera độ phân giải tới 20,7MP, ISO tối đa lên đến 12.800 giúp người dùng chụp được những tấm ảnh chất lượng cao, giàu màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu.

Xperia Z3/Z3 Compact cũng là một trong 9 siêu phẩm được tham gia trả góp lãi suất 0% khi thanh toán bằng thẻ HSBC, tặng kèm túi điện thoại đa năng cho cả 2 phiên bản và thêm một năm bảo hành chính hãng cho riêng Xperia Compact.

Samsung Galaxy Note 4

Galaxy Note 4 được cải thiện khả năng chụp ảnh so với thế hệ trước.

Smartphone mới nhất của Samsung được trang bị camera 16MP ISOCELL cùng công nghệ chống rung quang học OIS cho khả năng chụp ảnh trong bóng tối tốt, cải thiện so với người tiền nhiệm Galaxy Note 3. Hãng cũng tăng độ phân giải camera trước lên thành 3,7 MP và thay đổi về phần cứng, nâng khả năng chụp thiếu sáng bằng camera trước lên 60% so với những thế hệ sản phẩm trước đây.

Theo Hải Khanh (VNE)