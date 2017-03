HTC One

Liên tục bị trì hoãn vì những trở ngại trong sản xuất, HTC Việt Nam khẳng định mẫu điện thoại One được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong tháng 5/2013 với giá bán chính thức 15,990,000 đồng.

Với phiên bản HTC One hiện có tại Việt Nam, người dùng sẽ được trải nghiệm một thiết kế máy bằng hợp kim nhôm sang trọng. Máy ấn tượng với thiết kế hai loa ngoài ở phía trước với công nghệ Boomsound cho chất lượng âm thanh stereo lớn và rõ ràng. Máy sở hữu màn hình Super LCD3 kích thước 4,7” độ phân giải Full 1080 x 1920 pixel với mật độ điểm ảnh lên đến 468 ppi, cao nhất hiện nay. Với One, HTC đã thay đổi lại giao diện SenseUI với phiên bản thứ 5 tập trung vào trải nghiệm của người dùng như Blink Feed cập nhập liên tục tin tức, mạng xã hội, lịch làm việc ngay từ giao diện chính. Với máy chụp ảnh 4 MP công nghệ Ultrapixel, máy tạo ra được những bức ảnh có mức nhạy sáng cao trong điều kiện thiếu sáng. Đồng thời tính năng HTC Zoe cho phép máy lưu lại 20 tấm ảnh để người chọn ra một tấm đẹp nhất, hoặc chỉnh sửa theo ý thích. Trên thực tế One còn có khả năng kết nối Wi-Fi mạnh nhờ nền tảng Qualcomm SnapDragon 600 hỗ trợ chip Wi-Fi chuẩn 802.11ac.

Giá hiện tại của HTC One trên thị trường xách tay khoảng 18 triệu đồng đến 21 triệu đồng, cao hơn khá nhiều so với giá mà HTC Việt Nam công bố.

Sony Xperia SP

Là mẫu smartphone tầm trung cho năm 2013 của Sony, Xperia SP có thiết kế dải nhựa trong suốt với đèn LED nhấp nháy nhiều màu và có cấu hình mạnh mẽ hơn nhiều điện thoại lõi tứ đã xuất hiện vào năm 2012.

Xperia SP được thiết kế với bộ khung kim loại bảo vệ máy chắc chắn. Sản phẩm sử dụng màn hình LCD Reality 4,6” độ phân giải 720 x 1280 pixel với công nghệ BRAVIA Engine 2. Với bề dày 10mm và trọng lượng lên đến 155 g, Xperia SP khó tạo được thiện cảm với người dùng yêu thích một chiếc điện thoại có trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên máy lại sở hữu cấu hình với nền tảng Qualcomm MSM8960T với bộ xử lý lõi kép 2x 1,7 GHz có điểm số benchmark cao hơn so với những smartphone lõi tứ đã ra mắt năm ngoái. Xperia SP có máy chụp ảnh 8 MP với cảm biến Exmor RS cho khả năng chụp ảnh HDR nhưng không hỗ trợ tính năng quay phim HDR cũng như chụp ảnh liên tục (burst shoot) của Xperia Z. Dải đèn báo trên Xperia SP có thể nhấp nháy theo điệu nhạc, cường độ âm thanh, cũng như hiển thị theo màu sắc tổng thể của bức ảnh. Với pin dung lượng 2370 mAh, Xperia SP cũng tạo ra được lợi thế so với nhiều sản phẩm hiện có trên thị trường.

Sản phẩm sẽ có hàng từ giữa tháng 5/2013 với mức giá được kỳ vọng dưới 11 triệu đồng.

Samsung Galaxy Win Duos

Mẫu smartphone tầm trung mới của Samsung hướng đến thị hiếu của đại đa số người dùng nhờ bộ xử lý 4 nhân, khả năng sử dụng hai SIM hai sóng với giá bán khá dễ chịu.

Với kích thước màn hình 4,7” độ phân giải 480 x 800 pixel, Galaxy Win có thiết kế gọn gàng hơn mẫu Galaxy Grand đã ra mắt. Máy hoạt động trên nền tảng Qualcomm MSM8625Q với bộ xử lý lõi tứ Cortex-A5 1.2 GHz, RAM 1GB, sử dụng hệ điều hành Android 4.1.2 với giao diện TouchWiz Natural UX quen thuộc có từ Galaxy S III. Máy hỗ trợ camera phía sau 5 MP, hỗ trợ quay video 720p@15 fps khá khiêm tốn nhưng vẫn được trang bị đèn LED flash cùng camera trước độ phân giải VGA. Galaxy Win sử dụng pin dung lượng 2000 mAh, hỗ trợ 2 khe cắm SIM với chuẩn thông thường và micro SIM.

Máy sẽ xuất hiện trên thị trường vào tháng 5/2013 với giá bán khoảng 7,2 triệu đồng.

LG Optimus L7 II Dual

Là đối thủ trực tiếp của Samsung, LG cũng đưa ra mẫu điện thoại Optimus L7 thế hệ thứ 2 với hai phiên bản một SIM và hai SIM nhằm thay thế cho mẫu Optimus L7 năm 2012.

LG Optimus L7 II Dual có thiết kế các cạnh bo tròn khá giống với mẫu Optimus G Pro đã ra mắt, trong khi Optimus L7 lại có thiết kế vuông vắn hơn. Sản phẩm sở hữu màn hình LCD 4,3” với công nghệ IPS độ phân giải 480 x 800 pixel cho góc nhìn rộng hơn, màu sắc trung thực hơn. Optimus L7 II Dual hoạt động với nền tảng Qualcomm MSM8225, bộ xử lý lõi kép Cortex-A5 1 GHz, RAM 768 MB. Máy hỗ trợ camera chính độ phân giải 8 MP, khả năng quay phim HD 480p ở mức 30 fps, camera phụ có độ phân giải VGA. Phiên bản Optimus L7 II Dual sử dụng dãy phím cảm ứng phía dưới với phím chuyển SIM riêng biệt, trong khi phiên bản Optimus L7 II tiêu chuẩn lại sở hữu phím cứng Home nhấp nháy đèn báo ở xung quanh nổi bật hơn. Với pin dung lượng 2460 mAh, máy có thể hoạt động trung bình lên đến 2 ngày nếu chỉ dùng 1 SIM.

Sản phẩm sẽ xuất hiện trong tháng 5 với mức giá dao động trong khoảng 7 triệu đồng.

BlackBerry Z10

Là sản phẩm duy nhất trong tháng 5 không thuộc phân khúc điện thoại Android, BlackBerry Z10 được kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng gió mới làm đa dạng thị trường smartphone.

BlackBerry Z10 không quá nổi bật về thiết kế do sở hữu bộ vỏ bằng nhựa cũng như thiết kế đơn điệu. Máy có màn hình 4,2” độ phân giải 768 x 1280 pixel khá nổi bật nhờ khả năng hiển thị hình ảnh mượt mà và góc nhìn ấn tượng. Máy hoạt động trên nền tảng Qualcomm MSN8960 với bộ xử lý lõi kép 1,5 GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16G có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD. Máy có camera chính 8 MP được quảng bá với tính năng thay đổi trạng thái từng khuôn mặt nhờ việc lưu một lúc nhiều bức ảnh. Máy hỗ trợ cổng xuất nội dung microHDMI đặt khá gần so với cổng microUSB khiến người dùng không thể cắm được cả hai cổng để sử dụng. So với điện thoại Android, BlackBerry Z10 chạy khá mượt, ít bị giật, cách thức sử dụng mới lạ và không bị phụ thuộc vào dịch vụ mạng BlackBerry Internet Service (BIS) nên người dùng có thể cắm SIM và sử dụng ngay.

Sản phẩm được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong tháng 5 với giá bán chính hãng khoảng 15,5 triệu đồng.

Theo T.Trần (Dân trí)