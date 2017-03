Vòng tay Jawbone Up

Hãng Jawbone, thương hiệu nổi tiếng với các thiết bị Bluetooth đã cho ra đời một chiếc vòng tay Jawbone Up xinh xắn, có thiết kế trẻ trung với nhiều màu sắc cá tính cùng hoa văn zíc zắc nhưng lại cực kì hữu ích với sức khỏe của bạn.

Thiết bị này sẽ giúp bạn kiểm tra xem món ăn của bạn có quá nhiều calo hay không. Nó có thể rung theo chu kì để báo thức cũng như nhắc nhở bạn đi lại để tránh ngồi quá lâu ở một vị trí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn chỉ cần đeo chiếc vòng này vào cổ tay như một đồ trang sức, Up sẽ thực hiện những tính năng như đếm bước đi, theo dõi chế độ tập thể dục cũng như nghỉ ngơi của bạn. Nhờ có một bộ cảm biến tích hợp trong Up, chiếc vòng có thể biết được bạn đang ngủ sâu đến chừng nào. Up chia sẻ thông tin ghi lại được cho ứng dụng của iPhone hoặc smartphone Android thông qua Bluetooth.

Tai nghe chống ồn Sony MDR-NC200D

Tai nghe chống ồn được đánh giá cao này có thể loại bỏ tới 98,2 % tiếng ồn xung quanh, giúp bạn nghe nhạc một cách yên tĩnh nhất. Thiết bị này có pin AAA, có thể hoạt động liên tục trong vòng 22 giờ, tất nhiên hiệu suất của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cài đặt của bạn.

NC200 có thiết kế dạng chụp tai với các ốp tai dạng mở, phẳng và không có viền ốp tai, đem đến cho người dùng sự thoải mái và dễ chịu trong khi đeo và đặc biệt là rất phù hợp với những người phải sử dụng tai nghe trong thời gian dài.

Sony MDR-NC200D cũng rất nhẹ vì vậy có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch.

Bộ gá điện thoại trên xe Exomount

Thiết bị này có thiết kế kiểu kẹp, phù hợp với bất kì chiếc điện thoại cũng như có thể dễ dàng gắn vào bất cứ bảng điều khiển xe nào. Khi sử dụng thiết bị này, bạn sẽ không phải dùng tay khi thực hiện cuộc gọi cũng như ứng dụng GPS trong lúc lái xe

Ổ cứng Western Digital My Passport Essential SE

Nếu bạn cần lưu trữ nhiều dữ liệu, thì ổ cứng này là một sự lựa chọn hoàn hảo với hình dáng nhỏ gọn nhưng có dung lượng lớn với 2 mẫu là 750 GB và 1 TB. Thiết bị này có thể chạy trực tiếp thông qua cổng USB của PC chứ không cần có nguồn riêng. My Passport Essential SE chỉ cần dùng rất ít tài nguyên của PC để tự động và liên tục sao lưu dữ liệu. Bất cứ khi nào bạn bổ sung hay thay đổi dữ liệu thì ổ cứng này sẽ ngay lập tức sao lưu dữ liệu đó.

Bàn phím không dây của Apple

Khi để bàn phím này lên bàn, bạn sẽ thấy nó chiếm rất ít diện tích, nhỏ hơn 24% so với bàn phím đầy đủ kích cỡ (full-size). Vì vậy bạn sẽ có khoảng không gian rất rộng bên cạnh bàn phím để đặt và di chuột. Bạn cũng sẽ thấy sự khác biệt khi gõ bàn phím này. Nếu dùng thêm chuột không dây của Apple, góc làm việc của bạn sẽ thật hoàn hảo.

Tai nghe Bluetooth Plantronics Explorer 220

Dễ dàng sử dụng và có trong lượng rất nhẹ, chỉ 15g, với tai nghe Plantronics Explorer 220 bạn có thể dễ dàng kết nối và quản lý cuộc gọi một cách thuận tiện nhất. Thời gian tối đa để trò chuyện liên tục lên tới hơn 6 tiếng, thời gian chờ đến 200 tiếng. Ngoài ra, Plantronics Explorer 220 còn có một số chức năng rất hữu ích như nhận cuộc gọi, gọi lại số mới gọi gần nhất, quay số bằng giọng nói. Với đèn tín hiệu LED bên ngoài cũng sẽ chỉ cho bạn biết khi nào thì có cuộc gọi, cuộc gọi nhỡ hoặc pin sắp cạn.

Webcam Logitech 1080p Pro C910

Ứng dụng FaceTime và Skype giúp bạn có thể thực hiện các cuộc gọi video với mọi người trên toàn thế giới. Với webcam chất lượng cao này, bạn sẽ được nhìn thấy người thân và bạn bè của mình một cách rõ nét hơn. Pro C910 có thể ghi hình ở độ phân giải Full HD 1080p cực nét, chat video ở phân giải HD 720p. Được làm bằng nhựa chất lượng tốt, rất bền và gọn nhẹ, kiểu dáng thiết kế thân thiện, có thể gắn lên màn hình LCD thông thường.

Chuột Microsoft Arc Touch

Arc Touch có hình dáng thuôn thẳng và cực kỳ gọn gàng. Chuột sẽ tự tắt khi bị bẻ thẳng và khi muốn chuột hoạt động bạn phải bẻ cong nó để kích hoạt công tắc khởi động. Tuy có tên Touch nhưng Arc Touch lại không sử dụng cảm ứng hoàn toàn mà nó chỉ nằm ở vị trí phím cuộn.

Màn hình rộng Viewsonic LED

Dòng màn hình LED 48 Series 24, 22 và 19 inches đều sử dụng công nghệ “xanh”, màn hình LED không có thủy ngân, thân thiện với môi trường và tiết kiệm điện tiêu thụ lên đến 50%.

Màn Viewsonic LED có khung ngoài khá mỏng và được tính hợp sẵn loa bên trong giúp tiết kiệm không gian phòng. Kết hợp tỷ lệ màn hình 16:9 và tiêu chuẩn Full HD, cho phép trình chiếu đa dạng các tác vụ khác nhau với hình ảnh có độ chi tiết cao và hiệu ứng đặc biệt. Công nghệ DCR thế hệ mới cung cấp tỷ lệ tương phản hình ảnh 10.000.000:1.

Theo Phạm Khánh (ICTnews / SAI)