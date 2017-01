(PLO)- Không khí tưng bừng mùa giáng sinh dường như vẫn đang bao trùm triển lãm công nghệ CES tại Las Vegas. Đây là nơi giới thiệu và trưng bày những xu hướng sản phẩm công nghệ mới nhất đến với người tiêu dùng.

Tiện ích Galore – Sản phẩm mới của CES 2017

Những sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại triển lãm lần này sẽ được bán rộng rãi trên thị trường ngay sau đó.





Norton Core: Bộ định tuyến wifi có khả năng chống hacker và các phầm mềm độc

Nếu như toàn bộ ngôi nhà của chúng ta đều được kết nối wifi, vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn?

Symantec đang phát triển hệ thống an ninh mạng wifi. Các bộ định tuyến Core Norton là một phần của xu hướng phát triển phần cứng như một hàng rào bảo vệ chống lại virus và các phầm mềm độc tấn công botnet hoặc các mối đe dọa gây nguy hiểm cho điện thoại, máy tản nhiệt và thậm chí màn hình. Nếu hiển thị cảnh báo một nguy cơ nào đó, ngay lập tức nó có thể phát đi tín hiệu kiểm tra và gửi thông báo. Thiết bị đồng thời có thể đánh giá được hệ thống mạng của bạn bằng “điểm bảo mật” để có được hiệu quả cao nhất. Sản phẩm Core Norton dự kiến sẽ xuất xưởng vào mùa hè này với giá $280.

Dell XPS 13 2-in-1: Thủ thuật cho máy tính bảng – chiếc máy tính Dell đặc sắc nhất.

Những người yêu chuộng laptop Dell XPS 13 đang trông ngóng sản phẩm kế nhiệm tích hợp 2 trong 1. Với thiết kế siêu mỏng nhẹ màn hình 13 inch, chiếc laptop này có thể xoay 360 độ thành một chiếc máy tính bảng. Thơi lượng pin trong 15 giờ. Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải hi sinh mặt tốc độ Intel, bộ xử lý core sẽ được tập trung hơn.

Chiếc laptop Dell 13 2 trong 1 này còn được trang bị màn hình chuẩn HDR, cảm biến vân tay và camera hồng ngoại, bạn có thể dễ dàng đăng nhập máy tính cá nhân của mình chỉ bằng hình ảnh của mình. Sản phẩm sẽ ra mắt thị trường trong tuần với mức giá hấp dẫn 999 USD.dell.com.

Chiếc TV mỏng như bức tranh treo tường

Những chiếc TV ngày nay đã được cải thiện và tưởng chừng không thể mỏng hơn. Vậy mà dòng sản phẩm mới nhất của LG chỉ có độ dày bằng ¾ chiếc TV siêu mỏng hiện nay. Với hai phiên bản 65 inches và 77 inches, chiếc TV này chỉ như một miếng hợp kim được nam châm hút lên tường kim loại. Công nghệ OLED của dòng sản phẩm W Series thậm chí không dùng đến lớp ánh sáng sau. LG đã xử lý thành công bằng việc chuyển bộ vi xử lý và loa ra phía ngoài và kết nối chỉ bằng sợi dây cáp 1 inch. Hiện tại giá của sản phẩm chưa chính thức được công bố nhưng theo đánh giá nó sẽ cạnh tranh tốt trên thị trường hiện nay. Lg.com





Huawei Mate 9: Chiếc điện thoại thông minh hợp tác với Amazon Alexa

Huawei ra mắt thị trường Mỹ với sản phẩm điện thoại thông minh Mate 9 với sự kết hợp với một đối tác đặc biệt, Amazon Alexa. Với bộ cảm biến giọng nói, bạn có thể điều khiển mọi thứ xung quanh mình như đọc báo; tắt đèn, đặt giờ; Chiếc Mate 9 còn là siêu phẩm điện thoại Android với màn hình 5.9 inches; bộ vi xử lý siêu tốc; bộ sạc nhanh; và máy ảnh kép chuyên nghiệp Leica. Chiếc điện thoại thông minh Huawei Mate 9 sẽ có mặt tại Best Buy và các nhà bán lẻ khác vào tuần này còn Alexa trình làng vào tháng 2. Chi tiết trên Huawei.com





Chiếc máy hút sữa hiện đại nhất cho các bà mẹ bỉm sữa - Willow

Ngày nay những chiếc máy hút sữa dường như khiến không ít các bà mẹ cảm thấy bất tiện. Các mẹ thường không hài lòng với tốc độ, tiếng ồn và cả mẫu mã của sản phẩm hiện hành. Một chiếc máy hút sữa hiện đại sử dụng pin có thể lồng vào áo ngực được hứa hẹn đem đến sự tiện lợi và thoải mái cho các bà mẹ, chiếc máy có thể hút 1.2 lit sữa trực tiếp vào túi trữ sữa đi kèm. Chiếc máy chạy rất êm, bạn có thể vừa hút sữa vừa tham gia cuộc họp online. Chiếc máy có thể kiểm soát lượng sữa và thời gian dựa trên 1 ứng dụng được cài đặt trong máy. Sản phẩm sẽ ra mắt thị trường vào mùa xuân này với giá $429 USD.





Mangoslab Nemonic Printer: Chiếc máy in dành cho những mẩu ghi nhớ Mangoslab Nemonic

Bạn rất thích dùng những mẩu giấy ghi nhớ nhưng lại ngại viết ra. Vì vậy Samsung đã cho ra đời một sản phẩm dịch vụ mới từ Mangoslab - chiếc máy in Nemonic. Chỉ cần kết nối qua Bluetooth, download trình duyệt và in từ máy điện thoại Android hoặc Iphone của bạn và ấn in. Chiếc máy sử dụng công nghệ in nóng, có nghĩa là không sử dụng mực in bên trong máy mà chỉ dùng giấy. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay với giá 120 USD tại mangoslab.com





Mio Slice: Chiếc đồng hồ đo nhịp tim khi luyện tập thể thao

Theo nghiên cứu mới đây từ tạp chí American Journal of Medicine, Mio đã có bước cải tiến về công nghệ khi liên tục kiểm tra và ghi chép nhịp tim của người sử dụng đồng thời tư vấn chế độ tập luyện riêng (PAI) cho chủ nhân của nó. Nhiệm vụ của bạn là phải giữ chỉ số PAI trên 100 để tránh nguy cơ trụy tim mạch.

Trước đây, sản phẩm có chức năng này chỉ dành cho các vận động viên, và giờ đây ai ai cũng có thể sử dụng chiếc đồng hồ kiểm soát sức khỏe Mio Slice với giá 130 USD tại mioglobal.com





Ring Motion Flood Light - Camera cảm ứng đèn pha – Ring motion: Hệ thống an ninh nhà

Ring đã sớm phát minh ra việc tích hợp hệ thống an ninh với wifi. Sản phẩm đầu tiên của Ring là hệ thống chuông cửa video, cho phép chủ nhà trả lời khách, hoặc theo dõi phía ngoài nhà mình qua điện thoại di động.

Hiện nay, hệ thống an ninh nhà đã được cải tiến bằng hệ thống cảm biến ánh sáng đèn pha. Chiếc camera này được trang bị hệ thống cảm ứng ánh sáng và màn hình camera tiêu chuẩn HD bắt hình rất chính xác.

Khi máy camera phát hiện một vật di chuyển tại khu vực garage chẳng hạn, nó sẽ tự động thông báo đến chiếc điện thoại di động của bạn, và cho phép bạn giao tiếp với cường độ loa lên đến 100 đề xi ben. Sản phẩm dự kiến được bán từ tháng 4 với giá 250 tại ring.com





Lego Boost: Điều khiển, mã hóa công cụ giảng dạy thông qua ứng dụng

Lego Boost đã mang đến một cuộc cách mạng trong khoa học công nghệ chỉ bằng tính năng cảm biến và mô tơ đơn giản. Khác với hệ thống phức tạp Lego trước đây dùng để giảng dạy bộ môn Robot tại trường học, hệ thống Boost được thiết kế cho trẻ em từ 7 tuổi.

Một bộ bao gồm 850 mảnh ghép, có 5 kiểu lắp ghép, bao gồm một robot; đường hoạt động; nhà máy và đàn ghita. Mô hình này có thể kết nối với chiếc điện thoại Android hoặc IOS giúp bạn có thể điều khiển được con robot và tương tác với chủ nhân. Sản phẩm sẽ ra mắt vào giữa năm với giá 160 USD





LG Hub Robot

Một quản gia đích thực trong ngôi nhà của bạn với Amazon’s Alexa

Đầu tiên bạn sẽ rất hứng thú với chiếc robot quản gia này. Sau đó bạn sẽ sai nó làm những việc vặt trong nhà bạn. Với Amazon Alexa, bạn có thể điều khiển robot quản lý tất cả việc vặt trong nhà từ việc bật máy giặt, điều khiển máy lạnh LG.. Robot tích hợp bộ nhận dạng hình ảnh nên nó có thể vẫy chào từng người một trong nhà bạn, còn có thể trình bày và gọi món ăn tối hộ bạn, thậm chí nó có thưởng thức cùng bạn một giai điệu âm nhạc. Hiện nay giá của sản phẩm vẫn chưa được công bố, hãy theo dõi trên lg.com





ODG AR glasses: Kính thực tế ảo ODG

Hiện nay những chiếc kính thực tế ảo chỉ được sử dụng vào một số chuyên môn, nhưng cặp kính của tập đoàn Osterhout Design được sản xuất dành cho người tiêu dùng.

Điểm đặc biệt là bạn có thể thưởng thức chất lượng hình ảnh 4D ở góc nghiêng 40 độ với cân nặng 128 gram và không cần dùng đến máy tính cá nhân vẫn phát huy tác dụng của chiếc kính.

Vậy thì chúng ta sẽ xem gì qua chiếc kính này. Ở trung tâm triển lãm CES, FOX và ODG đã trình chiếu trải nghiệm “Alien” cho chiếc R-8. Phiên bản hoàn chỉnh của chiếc R-8 này sẽ được trình làng với giá dưới 1000 USD tại osterhoutgroup.com





Neonode AirBar

Là một phụ kiện giúp màn hình Macbook của bạn có thể trở thành màn hình cảm ứng.

Tại sự kiện CEO 2017 màn hình Macbook của bạn đã thực sự trở nên hữu dụng khi có thêm tính năng cảm ứng màn hình .





Aluma Connect: Thiết bị an toàn khẩn cấp

Trong những trường hợp khẩn thiết, chiếc điện thoại của bạn có thể tự động gọi yêu cầu hỗ trợ nhưng bạn vẫn cần phải nhấn di chuyển đến màn hình cuộc gọi 911. Aluma Connect có thể hỗ trợ từ phía sau của chiếc IPhone hoặc Android cho những cuộc gọi khẩn cấp. Chỉ cần nhấn nút trên thiết bị hoặc kéo ở cổ tay áo, thiết bị sẽ reo chuông báo, đồng thời đèn bật sáng và thông báo với gia đình bạn bè của bạn, định vị bạn và gửi cho người thân. Với ứng dụng Aluma, bạn có thể chỉ định được những số liên lạc khẩn cấp. Sản phẩm với giá 100 USD sẽ được đưa ra thị trường vào mùa xuân này.





Nightingale Sleep Sound System: Thiết bị ru ngủ ban đêm.

Công ty công nghệ âm nhạc Cambridge Sound Management đã nâng cấp phiên bản âm thanh cá voi gọi bầy bằng 2 thiết bị có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Tiếng chim hót đã thực sự rất có ích trong âm điệu du dương trong phòng ngủ. Công ty này cho biết âm thanh được trang bị tinh tế tới mức con người không thể phân biệt được nguồn gốc của âm thanh, khác với các thiết bị thông dụng khác.

Và thực tế chứng minh trong khi chúng ta thường phát ra tiếng ngáy. Sản phẩm được niêm yết với giá 249 USD.meetnightingale.com





Simplehuman Voice-Activated Trash Can

Thùng rác cảm ứng giọng nói

Đây là chiếc thùng rác được điều khiển bởi giọng nói con người

Hiện nay mọi người vẫn phải tự tay mở nắp thùng rác. Cảm biến giọng nói từ Simplehuman có khả năng nhận lệnh bằng giọng nói chỉ bằng một chiếc microphone. Thay bằng việc dùng tay mở nắp, giờ đây người dùng còn có thể ra lệnh cho chiếc thùng mở nắp khi cần. Sản phẩm này được bán với giá 180 USD từ tháng 3 tới tại simplehuman.com





Leka: Đồ chơi thông minh cho trẻ em

Leka đã phát minh ra trái bóng bowling tích hợp nhiều tính năng công nghệ thông minh. Được trang bị một màn hình và bộ cảm ứng, sản phẩm dành cho lứa tuổi 3-6 tuổi cần sự trợ giúp đặc biệt như trẻ bị chứng tự kỷ hoặc bị ngọng do dị tật về não hoặc ADHD.

Đồ chơi có thể giúp cải thiện khả năng giao tiếp của các bé. Màu sắc và hình dạng trên trái bóng thay đổi giúp trẻ nhận thức được các hoạt động xã hội, giúp cha mẹ và người trợ giúp điều khiển những hoạt động của con bạn thông qua ứng dụng điện thoại trên Iphone.

Một doanh nghiệp vừa khởi nghiệp đã cho ra mắt sản phẩm của họ tại CES, Leka dự kiến bán sản phẩm này với giá 690 USD vào mùa thu tới.





Mattel Aristotle: Thiết bị trí thông minh nhân tạo cho căn phòng của con bạn

Giờ đây, những chú robot đã sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc nuôi dạy con bạn. Aristotle của Mattel là một thiết bị camera an toàn dành cho Amazon Echo, ví dụ như chiếc loa. Làm gì khi bé khóc?

Aristotle có thể nghe thấy tiếng khóc của con bạn và kích hoạt tiếng ru êm ái đồng thời chỉnh ánh sáng tối hơn. Khi người trông trẻ thích bản ABC thì chiếc máy Aristotle có thể nhận ra điều đó. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào mùa hè tới.

TB