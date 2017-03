Những dự án “đắp mền” Thật ra những sản phẩm và dự án sản xuất ĐTDĐ thương hiệu Việt đã có từ khá lâu nhưng đều thất bại. Ngay từ năm 2003, một thương hiệu ĐTDĐ của VN đã xuất hiện với tên gọi V-Fone nhưng nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Năm 2004, Công ty VinaMobi ra đời với hi vọng sản xuất những chiếc điện thoại “made in Vietnam” đầu tiên. Nhưng đến bây giờ hi vọng đó vẫn chỉ nằm trên giấy dù đã tốn khá nhiều tiền của và công sức của những người làm. Đến năm 2005, Công ty cổ phần thiết bị bưu điện Postef (trực thuộc VNPT) tiếp tục công bố kế hoạch sản xuất ĐTDĐ. Hi vọng lại được thắp lên khi Postef tuyên bố sẽ sản xuất điện thoại giá rẻ chưa đến 20 USD. Công ty dự tính lô hàng đầu tiên sẽ ra mắt thị trường vào năm 2006 nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu.