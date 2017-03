Danh sách do tạp chí Cnet thống kê cho thấy, nhiều nhà sản xuất chỉ chú trọng vào giá rẻ, mà bỏ quên đi kiểu dáng, phần mềm hay sự liện lợi trong sử dụng. Phần lớn các thiết bị này không bán tại Việt Nam.



SuperNova



Velocity Micro Cruz T301

ViewSonic ViewPad 10





Archos 80 G9

Coby Kyros

Maylong M-150

Fusion Garage Grid10

ViewSonic G Tablet





Archos 101 G9 (8GB)

Velocity Micro Cruz T408 và T410

Theo Huy Đức (VNE)



Sản phẩm của hãng Pandigital khá nhẹ, thiết kết mượt mà và thoải mái khi cầm nắm, có kết nối HDMI và 2 camera. Tuy nhiên, màn hình của máy tối với độ phân giải thấp và góc nhìn hẹp. SuperNova không thể truy cập Android Market dù chạy Android và chất lượng vật liệu cho cảm giác như là nhựa rẻ tiền.Máy tính bảng này chạy Android 2.2 có màn hình 7 inch. Tuy nhiên, Cruz T301 sở hữu màn hình tối, độ phân giải kém và thiết kế cồng kếnh. Ngoài ra, nhiều ứng dụng chính của Google không được cài bao gồm cả Android Market. Máy thích hợp cho những người dùng để lướt web và gửi mail và không phù hợp cho việc đọc sách, giải trí, chơi game.Sản phẩm của ViewSonic được thiết kế nhỏ gọn và có thể chạy cả hai hệ điều hành Android và Windows 7. Máy được nâng cấp lên Android 2.2 gần đây nhưng không vào Adroid Market được.Archos 80 G9 có trọng lượng nhẹ, có thể xem được phim Full HD 1080p mượt mà. Chân đế kèm theo là một phụ kiện rất tiện lợi. Tuy nhiên, máy cho cảm giác không thoải mái khi cầm nắm, góc nhìn màn hình kém, cách bố trí các nút bấm rối rắm. Dù được trang bị hệ điều hành Android Honeycomb và giá rẻ nhưng thiết kế tồi cho thấy đây là sản phẩm ra mắt vội vã của Archos.Thiết bị chạy Android 2.2 với mức giá hấp dẫn, có cổng kết nối HDMI, bộ nhớ có thể mở rộng với thẻ micro SD và có camera ở mặt trước. Tuy nhiên, chất lượng và độ nhạy màn hình của Coby Kyros quá tệ, thời lượng pin kém, thiết kế cồng kềnh. Máy không có hỗ trợ flash, bộ ứng dụng cho di động của Google cũng không được cài theo.Maylong M-150 là một trong những máy tính bảng rẻ nhất trên thị trường. Tuy nhiên, màn hình của máy dễ bị biến dạng và xước, thời lượng pin kém, giao diện Android chỉnh sửa cho xấu hơn so với mặc định. Ngoài ra, M-150 kết nối với máy tính khó khăn, thời gian khởi động chậm và điều hướng kém. Model này không hỗ trợ Android Market hay các ứng dụng chính thức khác của Google.Máy tính bảng Fusion Garage Grid10 có thiết kế nhẹ và giao diện lạ. Tuy nhiên, máy chạy không hiệu quả, thời lượng pin tệ.Máy tính bảng G Tablet của ViewSonic là một trong số rất ít các thiết bị chạy Android có màn hình 10 inch giá rẻ. Sản phẩm này được trang bị Android 2.2, thiếu ứng dụng của Google như Android Market và không cài được phần mềm từ hãng thứ 3.Archos 101 G9 cho phép xem phim full HD 1080p, màn hình chất lượng tốt, chạy hệ điều hành Android Honeycomb mới nhất. Tuy nhiên, máy quá cồng kềnh, các nút bấm được sắp xếp rất bất tiện, camera duy nhất cho chất lượng hình ảnh tồi.Trước khi Kindle Fire ra mắt thì Velocity Micro Cruz T408 và T410 là hai mẫu máy tính bảng giá rẻ nhất, nhưng so sánh chúng với thiết bị từ Amazon hay thậm chí là máy tính bảng mới hạ giá Nook Color thì chất lượng màn hình thua kém. Đây là lý do mà máy không bán được.