Một số mẫu máy như Nikon Coolpix L21 sau khi giảm có mức giá khá rẻ, chỉ 1,3 triệu đồng, hay model IXUS 105 IS được đánh giá khá tốt về chất lượng cũng đang được bán với giá chỉ còn khoảng 3,5 triệu đồng.

Dưới đây là một số mẫu đáng lưu ý mùa mua sắm Tết năm nay.

Canon PowerShot A490 và A495.

PowerShot A495 and PowerShot A490 đều có cảm biến 10 Megapixel, zoom 3,3x, LCD 2,5 inch, hỗ trợ thẻ SDHC/SDXC dung lượng tới 2 TB, nhưng sử dụng pin AA thông dụng thay vì Li-Ion. Sự khác biệt giữa A490 và A495 chỉ nằm ở trong việc thêm bớt một số tính năng tự động. Trên A495 có thể nhận diện tự động 15 khung cảnh thay vì 13 trên A490.

Cả hai model này đều đang được giảm giá và bán ở mức 1,9 triệu đồng cho mẫu A490 và 1,99 triệu cho mẫu A495.

Canon IXUS 105 IS

Canon IXUS 105 IS.

Canon IXUS 105 IS (Powershot SD1300 IS / IXY DIGITAL 200F IS) sở hữu cảm biến ảnh 12,1 Megapixel cùng ống kính chống rung quang học 4x (28-112 mm), màn LCD kích thước 2,7 inch. Tuy nhiên, model này chỉ có thể quay video VGA định dạng .avi.

Mẫu máy này hiện đang được bán ở mức 3,9 triệu đồng (giá chính hãng là hơn 5 triệu đồng).

Samsung PL100

Samsung PL100.

PL100 nổi bật với hai màn hình hiển thị giúp người sử dụng có thể tự chụp được các bức hình chân dung của bản thân. Máy hiện được giảm còn khoảng 2,8 triệu đồng (giá chính hãng khoảng 3,5 triệu đồng).

PL100 sở hữu cảm biến ảnh 12,4 Megapixel với ống kính zoom quang 3x, góc rộng 27mm. Máy bao gồm màn hình chính kích thước 3 inch và màn hình phụ phía trước 1,5 inch. PL100 có thể quay video chuẩn VGA.

Sony CyberShot W320

Sony CyberShot W320.

W320 trang bị cảm biến 14 Megapixel, zoom quang 4x, khả năng quay video VGA và màn hình phía sau kích thước 2,7 inch.

Mẫu máy này hiện đang được giảm giá còn 3,5 triệu đồng (giá chính hãng là khoảng 4 triệu đồng).

Nikon Coolpix L21.

Nikon Coolpix L21 có giá bán chính hãng tới hơn 2 triệu đồng nhưng trong dịp khuyến mãi chỉ còn khoảng 1,3 triệu đồng.

Coolpix L21 là phiên bản giá rẻ của Nikon với cảm biến chỉ 8 Megapixel, zoom quang 3,6x. Màn hình phía sau máy có kích thước 2,5 inch.

Theo Hoài Anh (Sohoa)