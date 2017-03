Sau đây là những máy ảnh du lịch có màn hình rộng rãi:

1. Sony Cyber-shot DSC-T700

Máy có thiết kế cực kỳ ấn tượng với màn hình cảm ứng rộng rãi 3,5 inch, độ phân giải và có bộ nhớ trong lên tới 4GB và có thể nâng cấp bằng thẻ nhớ. Máy được trang bị loạt tính năng hữu ích, như cảm biến 10,1 megapixel, chức năng Super SteadyShot để ổn định hình ảnh quang học và chức năng nhận diện khuôn mặt - ưu tiên trẻ em.

Màn hình: 3,5 inch

2. Canon Digital IXUS 870 IS

Tiếp nối thành công của máy ảnh bán rất chạy của Canon là IXUS 860 IS, 870 IS mặc dù không đạt đến độ hoàn hảo nhưng vẫn là một máy ảnh du lịch thực hiện tốt chức năng ghi lại hình ảnh đáng nhớ của chủ nhân. IXUS 870 IS được trang bị cảm biến có độ phân giải 10 Megapixel, ống kính có khả năng chụp rộng khá tốt với dải tiêu cự 28-112 mm. 870 IS có màn hình LCD rộng 3 inch. Ngoài ra, IXUS 870 IS được trang bị bộ xử lý ảnh DIGIC IV đời mới, có công nghệ nhận dạng khuôn mặt, công nghệ chống mắt đỏ.

Màn hình: 3 inch

3. Samsung NV100HD

NV100HD là máy ảnh du lịch đầu tiên được trang bị bộ cảm biến lên tới 14,7 megapixel. Máy có thiết kế thời trang với màn hình cảm ứng rộng 3 inch, vỏ máy được làm từ kim loại, có nhiều vỏ màu để lựa chọn.

Mặc dù cảm biến ảnh của NV100HD vượt trội, nhưng khả năng chụp rộng của ống kính thì không thể bằng được “đàn anh” NV24HD.

Màn hình: 3 inch

4. Nikon Coolpix S60

Coolpix S60 là máy ảnh có màn hình cảm ứng đầu tiên của Nikon có giao diện người dùng khá độc đáo. Màn hình LCD rộng 3,5 inch có tỷ lệ 16:9, cảm biến ảnh lên tới 10 megapixel, zoom quang 5x. Ngoài ra, máy cũng có các chức năng nổi bật khác, như chọn cảnh tự động, cảnh báo nháy mắt, công nghệ chống rung.

Với màn hình cảm ứng và có sự hỗ trợ của bút stylus, người dùng có thể “sáng tác” thêm những họa tiết độc đáo cho các tấm ảnh của mình bằng chức năng “Draw Function” và “Paint Function”. Ngoài ra, người dùng có thể xem lại hình ảnh trên truyền hình độ nét cao HDTV bằng chức năng HD Pictmotion thông qua cổng HDMI.

Màn hình: 3.5 inch

5. Fujifilm FinePix F200EXR

Phiên bản kế tiếp của dòng sản phẩm F100fd bán chạy nhất của Fujifilm, FinePix F200EXR là máy ảnh số đầu tiên của hãng này sử dụng cảm biến ảnh SuperCCD EXR thế hệ mới và có độ phân giải 12 megapixel.

Fujifilm F200EXR có màn hình lớn 3 inch, sử dụng ống kính có dải tiêu cự 28-140mm f/3.3-5.1, chế độ chụp liên tiếp đa dạng, chế độ chụp ảnh kép thông thường cà có flash, 17 chế độ tự thiết lập SCN. Tính năng xem ảnh nhanh, có thể hiển thị 100 bức ảnh trên LCD. Máy có chế độ quay phim VGA 30 fps, bộ nhớ trong 48 MB cùng 2 khe cắm thẻ nhớ xD và SD/SDHC.

Màn hình: 3 inch