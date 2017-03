Canon đã công bố thời điểm chính thức ra mắt thị trường của một số máy ảnh mới giới thiệu đầu năm cùng giá bán lẻ dự kiến.

Các phiên bản sẽ ra mắt trong nửa đầu năm nay bao gồm:

Model Giá tham khảo tại Singapore EOS 600D Chưa thông báo EOS 1100D Chưa thông báo Ixus 310 HS Chưa thông báo Ixus 220 HS 399 đô Singapore Ixus 115 HS Chưa thông báo PowerShot SX230 HS/SX220 HS Chưa thông báo PowerShot A3300 IS 299 đôla Singapore PowerShot A3200 IS 249 đôla Singapore PowerShot A2200 199 đôla Singapore PowerShot A1200 169 đôla Singapore

Dưới đây là chi tiết các máy.

1. DSLR tầm trung 600D và 1100D

Canon EOS 600D kế thừa phần lớn cấu hình từ 550D. Ảnh: Ipcmedia.

Bản 600D kế thừa phần lớn cấu hình từ 550D với cảm biến CMOS 18 triệu điểm ảnh, bộ xử lý ảnh DIGIC 4, ISO 100 - 12.800 và hệ thống lấy nét 9 điểm, đo sáng 63 vùng và còn được trang bị màn lật xoay 3 inch độ phân giải một triệu điểm ảnh (tương tự như bản cao cấp hơn 60D). Phiên bản này hỗ trợ chụp liên tiếp 3,7 khung hình/giây, khả năng quay phim Full HD, sẽ ra mắt thị trường ngay tháng này. Tại thời điểm công bố, hãng dự kiến thân máy 600D sẽ được bán với mức giá 799 USD, còn nếu thêm ống kit mới EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II giá sẽ là 899 USD.

Phiên bản EOS 1100D là bản 4 số thứ hai sau 1000D ra mắt đã lâu. EOS 1100D được trang bị cảm biến CMOS 12,2 triệu điểm ảnh nhưng cũng được trang bị chip xử lý hình ảnh mới nhất DIGIC4, hệ thống lấy nét tự động 9 điểm và đo sáng 63 vùng như của 600D. Phiên bản này không có màn lật xoay nhưng cũng hỗ trợ quay video chuẩn HD. Hãng công bố giá dự kiến 599 USD kèm cả ống kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II.

Cả hai máy này đều chưa có giá cụ thể cho từng thị trường.

2. Ba phiên bản IXUS HS

Các dòng HS mới của Canon gần đây là các bản được trang bị cảm biến CMOS back-illuminated với khả năng khử nhiễu hơn tới 60% tại tất cả mức ISO so với cảm biến truyền thống khác.

Canon IXUS 310 HS có bộ khung bằng thép. Ảnh: Letsgodigital.

Cao cấp nhất là bản IXUS 310 HS (ELPH 500 HS) nâng cấp từ 300HS (SD4000 IS) ra mắt năm ngoái với cảm biến CMOS back-illuminated 12,1 triệu điểm ảnh, ống zoom quang 24-105mm với độ mở lớn f/2.0-5.8. Máy được trang bị bộ khung bằng thép và màn giao diện cảm ứng 3,2 inch 460.000 điểm ảnh, khả năng quay phim full-HD 1080p24 hay quay tốc độ cao 240 khung hình/giây ở độ phân giải 340x240. Máy cho phép chỉnh tay thông qua việc thêm hai chế độ ưu tiên tốc độ và ưu tiên cửa trập.

IXUS 310 HS dự kiến sẽ được bán với mức giá 299 USD.

Canon IXUS 220 HS mang cảm biến CMOS 12,1 triệu điểm ảnh. Ảnh: Letsgodigital.

Bản thời trang IXUS 220 HS (ELPH 300 HS) chỉ mỏng 19,5mm được trang bị cảm biến CMOS 12,1 triệu điểm ảnh, màn LCD 2,7 inch, zoom quang 5x (24 – 120mm). Tuy nhỏ gọn nhưng máy cũng được trang bị khả năng quay phim full-HD 1080p24 và quay phim tốc độ cao Super Slow Motion 240 khung hình/giây như bản 310 HS. Giá dự kiến của IXUS 220 HS là 399 đôla Singapore tại thị trường này.

Canon IXUS 115 HS zoom quang chỉ 4x. Ảnh: Canon-asia.

Anh em với IXUS 220 HS là 115 HS (ELPH 100 HS) cũng với cảm biến CMOS 12,1 triệu điểm ảnh nhưng zoom quang chỉ 4x và góc rộng chỉ 28mm. Bù lại nó có màn LCD tới 3 inch và cũng hỗ trợ quay phim Full-HD 1080p24 và quay phim tốc độ cao Super Slow Motion của hãng.

3. 6 dòng Powershot

Canon PowerShot SX230 HS. Ảnh: Blogspot.

Đầu tiên là mẫu siêu zoom SX với phiên bản PowerShot SX230 HS với tính năng nổi bật hỗ trợ GPS. Máy được trang bị cảm biến 12,1 triệu điểm ảnh, zoom quang lớn 14x (28-392mm), màn LCD 3 inch 460.000 điểm, hỗ trợ chỉnh tay hoàn toàn P/A/S/M, quay phim full-HD 1080p24 và quay phim tốc độ cao Super Slow Motion 240 khung hình/giây. Phiên bản này còn có thêm một bản "sinh đôi" SX220 HS với tính năng giống hệt, chỉ khác là không có chức năng GPS.

Canon PowerShot A3300 IS có khả năng quay video HD. Ảnh: Letsgodigital.

Kế tiếp là hai bản "anh em" đứng đầu trong dòng A bình dân là PowerShot A3300 IS và A3200 IS. Bản A3300 IS có cảm biến 16 triệu điểm, màn LCD 3 inch trong khi A3200 kém hơn một chút với cảm biến 14 triệu điểm và màn 2,7 inch. Cả hai đều có zoom quang 28-140mm, khả năng quay phim HD 720p và trang bị pin xạc Pithium thay vì pin tiểu của dòng A như trước đây.

PowerShot A3300 IS dự kiến khi ra mắt thị trường sẽ có mức giá khoảng 299 và A3200 IS khoảng 249 đôla Singapore.

Canon PowerShot A2200 zoom quang 4x, góc rộng 28mm. Ảnh: Whatdigitalcamera.

Thấp cấp hơn là hai bản cũng theo "cặp" là PowerShot A2200 và A1200 với cảm biến 14 triệu điểm ảnh, màn LCD 2,7 inch, zoom quang 4x với góc rộng 28mm và khả năng quay phim HD 720p. Điểm khác biệt là A2200 sử dụng pin xạc Lithium trong khi A2100 sử dụng pin tiểu AA.

Cả hai đều đã được công bố giá tại thị trường Singapore lần lượt là 199 đôla và 169 đôla Singapore.

4. Đèn mới hỗ trợ quay phim trên DSLR

Đèn flash Canon Speedlite 270EX II. Ảnh: Canonrumors.

Cùng với lộ trình ra mắt máy mới, Canon cũng công bố hai đèn Speedlite mới là Speedlite 270EX II và 320EX, trong đó đáng chú ý nhất là phiên bản 320EX được trang bị thêm một đèn LED ở phía trước và có thể bật liên tục để trợ giúp quay phim trong điều kiện ánh sáng yếu.

270EX II và 320EX sẽ có mức giá dự kiến lần lượt là 269 đôla Singapore và 389 đôla Singapore.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)