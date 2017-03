Nghĩa là dù bạn mua máy ở Mỹ, Singapore hay hàng xách tay thì đều được bảo hành chính hãng tại Việt Nam cả.

Máy tính Apple đang nói đến ở đây bao gồm MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook Pro Retina, iMac và MacPro. Trong trường hợp mua máy cũ thì sao? liệu có được bảo hành và chế độ bảo hành thế nào? Dưới đây là một vài lưu ý nho nhỏ, nếu có thiếu sót rất vui nhận được sự đóng góp của mọi người.

Khi mua máy cũ thì chắc chắn một điều là bạn phải thương lượng với người bán về điều kiện bảo hành, tuy người bán khác nhau mà có chính sách bảo hành khác nhau. Tuy nhiên đó là cá nhân người bán bảo hành và đã là cá nhân thì khá là hên xui, để thực sự tin tưởng và nhờ vả mỗi khi gặp vấn đề là một vấn đề khác rồi. Dù sao thì bảo hành chính hãng vẫn là tốt nhất, máy tính Apple được bảo hành chính hãng 1 năm, chính vì thế nếu bạn mua máy cũ thì rất có thể nó cũng còn bảo hành. Để kiểm tra thì trước hết bạn cần biết số serial của máy đã.

Kiểm tra thời hạn bảo hành

Số Serial của máy tính Apple được in ở nắp sau (nắp dưới) của máy và được thể hiện trong phần About this mac, hai số serial này phải giống nhau. Như hình dưới đây là vị trí bạn có thể tìm thấy serial của máy.

Apple có lập ra một trang web (https://selfsolve.apple.com/) để bạn có thể kiểm tra tình trạng bảo hành của máy, truy cập vào trang này, nhập số serial của bạn vào khung "Enter your hardware serial number:" rồi nhấn enter

Kết quả trả về sẽ là thời hạn bảo hành còn lại của máy. Như hình dưới đây thì rất tiếc là máy đã hết thời hạn bảo hành. Repairs and Service Coverage - là tình trạng bảo hành, và nó báo Expired, nghĩa là đã hết bảo hành.

Trong tình trạng còn bảo hành thì sau Repairs and Service Coverage: sẽ là ngày hết hạn bảo hành. Như hình dưới đây thì máy được bảo hành đến 8/7/2015. Máy được mua thêm AppleCare do đó có thêm dòng Covered by the AppleCare Protection Plan. Mình sẽ nói về AppleCare ở phần sau của bài viết này.

Như thế nào thì được bảo hành

Nếu bạn đã qua được bước thời hạn bảo hành thì cái cần xét đến tiếp theo là như thế nào thì sẽ được bảo hành. Có điều kiện bảo hành cụ thể chứ không phải là cứ hỏng rồi mang vào là người ta bảo hành cho bạn. Dưới đây là tóm tắt những điểm lưu ý trong Quy định bảo hành chung dành cho máy tính Apple, bạn có thể tham khảo chi tiết tại: Futureworld.

Số serial number phải còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xoá hay bị rách mờ.

Màn hình LCD của máy bị điểm chấm có số điểm chết từ 05 điểm trở lên thì mới được bảo hành.

Từ chối bảo hành: Máy có dấu hiệu dung dịch lạ hoặc có nước vào.

Từ chối bảo hành: Máy do va chạm hoặc đã bị rơi rớt, bể mẻ, móp méo, biến dạng, trầy xước, vết ẩm ướt, gỉ sét.

Từ chối bảo hành: Sản phẩm đã bị quý khách hàng tự động tháo máy hay do các tổ chức, cá nhân không được Apple uỷ quyền, tự ý thay đổi linh kiện.

Từ chối bảo hành: Các trường hợp bàn phím của máy bị bong, gãy chấu, bể, vỡ.

Các trung tâm bảo hành của Apple tại Việt Nam

Theo thông báo chính thức trên website của apple thì ở Việt Nam có 3 trung tâm bảo hành chính được Apple uỷ quyền đó chính là: Khải Thiên - KTC; Futureworld và iCenter. Nếu máy bạn còn thời hạn bảo hành thì luôn được bảo hành miễn phí.

AppleCare Protection Plan

AppleCare là gói bảo hành mở rộng dành cho các thiết bị của Apple nói chung, gói gọn trong bài này thì là gói bảo hành mở rộng cho máy tính Apple. Gói mở rộng này có thời hạn 3 năm, tức là ngoài 1 năm bảo hành mặc định thì thời hạn bảo hành sẽ được thêm 3 năm nữa. Bạn nên đợi đến gần hết thời hạn 1 năm rồi lúc đó mới mua thêm AppleCare là tiện nhất. Tuỳ loại thiết bị mà AppleCare có giá khác nhau, bạn có thể tham khảo thêm tại đây: store.apple.com/vn

(Nguồn: Tinhte.vn)