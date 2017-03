(PLO) – HTC One M8 là một chiếc smartphone khá mạnh mẽ và độc đáo, tuy nhiên theo giới chuyên môn model này thường có rất nhiều lỗi và dưới đây là cách khắc phục.

1) Camera dễ bị trầy xước

Rất nhiều người đã gặp vấn đề với camera trên HTC One M8, qua thời gian, những vết trầy xước này có thể tác động lên các bức ảnh mà bạn sắp chụp.

Giải pháp: Rất nhiều người đã khắc phục lỗi này thành công bằng cách sử dụng kem đánh răng hoặc mài nhẹ để loại bỏ các lớp phủ bên ngoài camera.

2) Lỗ cắm tai nghe không hoạt động

HTC One M8 thường gặp một trục trặc nhỏ ở lỗ cắm tai nghe, do đó, khi bạn phát nhạc thì nó vẫn sẽ tiếp tục phát bằng loa ngoài và biểu tượng tai nghe sẽ không xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Giải pháp: Đầu tiên, bạn phải thử tai nghe đó trên các thiết bị khác để chắc chắn rằng nó vẫn còn hoạt động. Tiếp theo, hãy thổi vào cổng cắm tai nghe trên điện thoại để làm sạch bụi. Bên cạnh đó, bạn có thể khởi động lại thiết bị hoặc khôi phục cài đặt gốc để khắc phục. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề thì có thể lỗi đó là do phần cứng máy, hãy liên hệ với HTC để tìm hướng giải quyết.

3) Điện thoại không bật lên được

Mặc dù thiết bị vẫn còn pin nhưng khi người dùng ấn nút Power thì nó lại không bật lên được, kể cả khi cắm sạc và giữ nút nguồn.

Giải pháp: Bạn hãy thử giữ im nút nguồn trong vòng 20 giây hoặc nhấn cả hai nút Power và Volume Up trong 10 giây để khởi động lại thiết bị. Nếu vẫn không bật được, hãy kết nối One M8 với máy tính thông qua cổng USB và thực hiện lại các bước trên một lần nữa. Cuối cùng, bạn hãy liên lạc với HTC để tìm cách khắc phục nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

4) Đèn LED không hoạt động

Một số người đã phát hiện ra rằng đèn LED trên HTC One M8 đôi khi không hoạt động, đèn này sẽ hiển thị màu sắc để thông báo cho bạn biết có email mới, tin nhắn văn bản,…

Giải pháp: Trước tiên, bạn hãy kiểm tra Settings > Display & gestures > Notification light và chắc chắn rằng tùy chọn này đã được bật. Nếu do một ứng dụng nào đó gây ra, bạn hãy vào Settings > Apps và kiểm tra trong mục All Apps, thường thì lỗi này có thể hay xảy ra do các ứng dụng tin nhắn.

