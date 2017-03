Những hình ảnh mới chưa từng được công bố của Steve Jobs vừa được Tim Holmes, một cựu nhân viên phát triển nền tảng Mac OS của Apple đăng tải lên Flickr. Đây là những hình ảnh mà Holmes chụp lại tại trụ sở chính của Apple vào một đêm tháng 12/1996, là đêm mà Apple công bố sự trở lại của Steve Jobs để dẫn dắt công ty.



“Một đêm làm việc muộn vào thứ 6, 20/12 tại Apple Computer, người quản lý đã gọi tôi trước cửa văn phòng và nói rằng cùng anh ấy đến Hội trường Trung tâm của Apple để nghe một thông báo, hay đại loại là một cuộc họp của công ty”, Tim Holmes mô tả về không khí của buổi tối hôm đó.



“Tuy nhiên, đó rõ ràng không phải là một cuộc họp của công ty… Tôi đã gọi cho Mitch, vợ của tôi và cũng đồng thời đang làm việc tại Apple và hẹn gặp cô ấy ở Hội trường. Chúng tôi thực sự không biết điều gì đang xảy ra”, Holmes cho biết thêm.



May mắn vào thời điểm bấy giờ, Holmes đang cầm theo bên mình chiếc máy ảnh QuickTake, chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên và cũng là duy nhất do Apple thiết kế, và Holmes đã chụp lại được những khoảnh khắc về sự xuất hiện của một nhân vật quen thuộc với toàn thể nhân viên của Apple, nhà sáng lập kiêm CEO đã bị “tống cổ” trong quá khứ: Steve Jobs.



Đó chính là đêm mà Apple thông báo với toàn thể nhân viên về sự trở lại của Steve Jobs để tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của công ty do chính ông sáng lập. Trước đó, do những bất đồng quan điểm với John Sculley khi Sculley còn đương nhiệm chức vụ CEO tại Apple, Steve Jobs đã bị ban quản trị của Apple loại bỏ và ông đã rời bỏ Apple vào năm 1985.



Trong thời gian rời bỏ Apple, Steve Jobs tiếp tục thành lập công ty máy tính NeXT và tạo được nhiều thành công trên thị trường công nghệ. Năm 1996, Apple tuyên bố mua lại hãng máy tính NeXT với giá 429 triệu USD, một động thái được xem như nhằm mở đường cho sự trở lại của Steve Jobs với Apple.



Đây được xem là quyết định mang tính sống còn của Apple bởi lẽ vào thời điểm đó, Apple đang gặp phải những khó khăn hết sức nghiêm trọng về tài chính mà có thể bị thâu tóm bởi các hãng công nghệ khác mà tiêu biểu là Microsoft. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Steve Jobs (và thêm sự giúp đỡ về tài chính của Microsoft), Apple đã vượt qua những khó khăn vào thời điểm bấy giờ để trở thành hãng công nghệ lớn nhất thế giới hiện nay với khối tài sản khổng lồ.

Cùng nhìn lại những hình ảnh chưa từng được biết đến của Steve Jobs trong “đêm định mệnh” của năm 1996:

Thực ra những nhân vật trong bức ảnh đều mặc đồ màu đen, tuy nhiên do chất lượng nghèo nàn của chiếc máy ảnh QuickTake khiến cho những bộ trang phục trở thành màu tím.

Gil Amelio, CEO vào thời điểm bấy giờ của Apple, chào đón Steve Jobs lên sân khấu. Steve Jobs chính thức thay thế Amelio ở vị trí CEO của Apple vào tháng 9/1997.

Dáng điệu tự tin quen thuộc của Steve Jobs trên sân khấu.

Jobs gặp gỡ với báo giớ sau khi Apple đưa ra thông báo bất ngờ về sự trở lại của Jobs.

Steve Jobs và Gil Amelio.

Sự trở lại của Steve Jobs được xem là quyết định “sống còn” của Apple.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)