1. Màn hình OLED sẽ là mặt hàng giá rẻ

Thực vậy, với loại màn hình OLED, người sử dụng sẽ phải chi phí ít hơn so với những loại màn hình như CRT hay LCD, Plasma hiện tại do ứng dụng của loại màn hình OLED là công nghệ không cần đèn nền chiếu sáng. Do đó, loại màn hình này sẽ ít cồng kềnh trong các thiết bị linh kiện chế tạo và đặc biệt theo các nhà nghiên cứu, phát triển màn hình OLED cho biết nó “rẻ” theo đúng nghĩa với khả năng tiết kiệm điện năng tối đa.

2. Siêu mỏng

Đây là ưu điểm tiếp theo mà LCD, Plasma đều không có được. Với màn hình OLED người sử dụng sẽ không còn phải lo lắng vì đôi khi căn phòng của mình không được quá rộng. Màn hình OLED sẽ đáp ứng được nhu cầu này với dạng cực mỏng với độ dày chỉ tính bằng “mm”.

3. Chất lượng hình ảnh tốt hơn

Bất kì người sử dụng nào cũng luôn yêu cầu màn hình phải có độ phân giải cao. Nếu LCD, Plasma đã tốt thì OLED còn tốt hơn với khả năng trung thực cực cao và đặc biệt khi xem màn hình OLED người sử dụng sẽ không còn phải gặp tình trạng màn hình “rung rinh” làm mỏi mắt khi nhìn lâu trên LCD, Plasma.

4. Màn hình OLED “không thể” vỡ

Đặc điểm chế tạo của màn hình OLED, đó là làm từ nhựa dẻo nên rất khó có thể vỡ dù kích thước là rất mỏng bởi vì các lớp phát quang của OLED nhẹ hơn.

5. “Siêu” tiện dụng

Trong khi màn hình LCD, Plasma hay CRT “cồng kềnh” nên di chuyển khó khăn thì OLED lại làm được điều “không tưởng” với khả năng “cuộn lại” như môt tờ giấy nếu có kích cỡ nhỏ vừa cho vào túi để mang đi.

6. Góc nhìn rộng hơn

Theo những công bố mới nhất của các nhà nghiên cứu, màn hình OLED sẽ có góc nhìn rất rộng vào khoảng 1700. Trong khi đó, màn hình LCD có góc nhìn hạn chế hơn do hoạt động theo nguyên tắc chặn ánh sáng nên chúng chỉ có tầm nhìn hạn chế ở những góc nhất định. Còn màn hình OLED hoạt động trên nguyên lý tự phát ra ánh sáng nên chúng có một góc nhìn rộng hơn nhiều so với LCD, Plasma và cả CRT.