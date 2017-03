Thiết kế vỏ nhựa mềm mại, "dế" cảm ứng Cookie KP500 có tính năng kéo thả, giao diện S-Class. Sản phẩm có màn hình sáng cộng với các tính năng giải trí tốt, mức giá từ hơn 3 triệu đồng giảm xuống hơn 2 triệu đồng giúp cho sản phẩm có mức tiêu thụ tốt.

Cookie KP500.

Cookie Fresh bán ra đầu năm nay có giá chỉ 2,1 triệu đồng, đây là một trong những điện thoại cảm ứng siêu rẻ có nhiều màu sắc, hỗ trợ giải trí nghe nhạc, nghe FM radio, xem phim tốt. Trên thị trường thế giới, Cookie Fresh còn được gọi là "tắc kè hoa" với 10 màu sắc.

Cookie KP Fresh

Hai bản Cookie khác cũng tạo được tiếng vang là Cookie 3G KM555 và Cookie Plus GS500v hiện đều bán ở mức 3 triệu đồng. Nếu như bản 3G nổi bật ở khả năng kết nối với HSDPA lên tới 7,2Mbs cùng với Wi-Fi, thì chiếc Cookie Plus lại độc đáo ở kiểu dáng và cũng có 3G. Một trong những tính năng thú vị của Cookie Plus chính là giao diện hoạt hình Cartoon UI nhí nhảnh, tươi vui.

Cookie Plus

Cookie Camera là chiếc điện thoại cảm ứng mới nhất trong dòng di động tầm trung của LG. Vẫn trung thành với thiết kế mỏng, gọn gàng, màn hình chạm 3 inch và 3 phím bấm điều khiển phía dưới, nhưng Cookie Camera sở hữu máy ảnh 5 Megapixel, ống kính Schneider-Kreuznach như các mẫu cao cấp.

Cookie Camera.

Bên cạnh đó, máy ảnh của thiết bị này còn đi kèm đèn flash LED, chế độ tự động canh nét và nhiều tùy chỉnh khác. Model này làm nhiều người liên tưởng đến chiếc Viewty chụp ảnh nổi tiếng trước đây từ LG.

LG Cookie Camera hỗ trợ giải trí, đài FM, giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Máy có kết nối Wi-Fi, hỗ trợ nghe nhạc qua tai nghe không dây bằng Bluetooth 2.0. Một trong những điểm mới của Cookie Camera là LG đã thay đổi giao diện người dùng, cho phép đưa ngón tay, đi đến các ứng dụng thoải mái hơn. Cookie Camera có giá bán 3,4 triệu kèm thẻ nhớ 2GB

(Theo Sohoa - Nguồn: LG)