Microsoft Kin

Mặc dù không thừa nhận thất bại của mình, nhưng với những gì Microsoft đang làm, dễ thấy hãng sẽ dần thay thế Kin bằng các dòng sản phẩm mới trong nay mai. Cho tới thời điểm hiện tại, dự án điện thoại Kin đã đổi hướng tập trung sang Windows Phone 7 nhưng đây sẽ mãi là một vố đau đáng nhớ của người khổng lồ trong thế giới số.



First Else

Xuất hiện bệ vệ tại CES2010 năm nay, First Else là cơn gió lạ tới từ Israel với phong cách thiết kế cảm ứng và tính năng ưu việt. Hoạt động trên nền tảng Access Linux Platform, First Else có cấu hình tương đương iPhone 3Gs với bộ vi xử lý TI OMAP 3430 làm nền.

Tuy nhiên, đầu tháng 7 vừa qua, công ty Emblaze, đơn vị triển khai dự án First Else đã chính thức lên tiếng xóa bỏ dự án này. Lý do đưa ra bởi sự chậm trễ trong việc lên kệ cũng như nền tảng ALP vẫn cần phát triển nên hãng sẽ ngưng First Else để dốc toàn lực cho một dự án mới

T-Mobile SideKick

Không đến mức bi đát như 2 sản phẩm vừa nêu, T-Mobile SideKick là một series điện thoại nổi tiếng có mặt gần 7 năm nay. Những sản phẩm SideKick được ưa chuộng tại Mỹ và đặc biệt giới nghệ sỹ cũng là fan hâm mộ của dòng điện thoại này, có thể kể đến cái tên như Paris Hilton.

Mặc dù dưới một cái tên nhưng về bản chất do nhiều thương hiệu sản xuất, T-Mobile chỉ dán nhãn OEM. SideKick thường được đặt làm từ Sharp, Motorola với chất lượng khá cao cấp và kiểu dáng màn hình xoay nằm giữa bàn phím QWERTY đặc trưng. Việc T-Mobile chính thức ra tuyên bố dừng phát triển dòng máy này có lẽ là một tin khá shock cho những ai yêu thích những chú dế cá tính, ít đụng hàng như SideKick.

Toshiba TG02

Toshiba đã có những khoảnh khắc khá thành công với sản phẩm TG01 và thừa thắng xông lên, hãng điện tử Nhật Bản ra mắt tiếp phiên bản TG02 vào đầu năm nay. Với cấu hình cao kết hợp với thiết kế mỏng, TG02 làm nóng thị trường PDA phone khi nó ra mắt và ai cũng hy vọng sản phẩm sẽ sớm xuất hiện trong năm 2010.

Tuy nhiên, mặc dù chưa chính thức nói lời khai tử thì những động thái mới đây của Microsoft đã "bóp chết" dự án của Toshiba. Đó là việc tuyên bố TG02 không đúng thiết kế yêu cầu để nâng cấp lên HĐH Windows Phone 7 mặc dù cấu hình máy thì thừa chuẩn. Đây quả là một sự thực phũ phàng bởi một sản phẩm cấu hình cao mà chạy HĐH Windows Mobile 6.5 cũ như TG02 thật khó có sức cạnh tranh, nhất là khi thị phần nền tảng di động mới đang phát triển như vũ bão cùng các thiết bị mạnh mẽ.

Palm Pixi Plus

Trong danh sách "đáng thương" này bổ sung thêm Palm Pixi Plus, người em kế nhiệm của Palm Pre một thời đình đám. Đồ họa sắc nét, thiết kế thân trơn, màn hình cảm ứng kết hợp bàn phím QWERTY, đây là canh bạc cuối cùng của Palm cùng webOS trong cuộc chiến di động.

Tuy nhiên, thương vụ sáp nhập giữa HP và Palm giữa tháng 4 và hoàn thành đầu tháng 7 vừa qua đã dấy lên một mối nghi ngại về sự tồn vong của webOS. Rõ ràng trong 1 năm ra mắt, các sản phẩm của Palm đều không đạt được sức hút như kỳ vọng nếu như không muốn nói bị Apple, BlackBerry đè bẹp ngay trên sân nhà. Về HP, Palm sẽ có một tương lai mới, một tên gọi mới có thể là iPAQ và dĩ nhiên, Palm Pixi Plus cũng sẽ là một kỷ niệm cuối cùng của Palm.

Theo Vương Long (VNN)