Phải đến ngày 19/9 tới đây iPhone 6 và iPhone 6 Plus mới chính thức bán ra thị trường. Tuy nhiên ngay trong tuần qua, một số sản phẩm được cho là hàng thử nghiệm với nguồn gốc xuất xứ được giấu kín, đã nhanh chóng xuất hiện tại Hà Nội.

iPhone 6 Plus tại Nhật Cường. Ảnh: Nhật Cường Mobile.

Đầu tiên, trưa ngày 11/9, trên fanpage Facebook của Nhật Cường Mobile bất ngờ đăng hình ảnh chiếc iPhone 6 Plus dùng mạng Viettel cùng thông tin đã cài đặt và trên tay chiếc iPhone 6 Plus đầu tiên tại Việt Nam.

Theo hình ảnh đăng trên fanpage của Nhật Cường Mobile, đây là chiếc điện thoại có kiểu dáng iPhone 6 Plus màu trắng, phía trên cùng có cột sóng hiển thị trạng thái sử dụng mạng Viettel và 3G, giao diện màn hình chính chạy hệ điều hành iOS 8.

Qua trao đổi với ICTnews, ông Trần Quang Ánh, Giám đốc hệ thống Nhật Cường Mobile khẳng định đây là chiếc iPhone 6 Plus được khách hàng là một “đại gia” cho người mang đến nhờ cài đặt để sử dụng tại Việt Nam.

Mọi thông số liên quan đến IMEI, ICCID, Serial đều được giấu kín.

Tuy nhiên đại diện Nhật Cường cho hay cũng không rõ xuất xứ từ đâu, số IMEI là gì, chỉ biết rằng chiếc điện thoại được một người đi xe siêu sang chở đến nhờ cài đặt và mang đi nhanh chóng.

Giữa lúc chiếc điện thoại iPhone 6 Plus do Nhật Cường Mobile đăng trên fanpage vẫn còn là một bí ẩn, thì ngay hôm sau, ngày 12/9, báo điện tử Dân trí đưa tin phóng viên của báo đã tiếp cận được 2 chiếc smartphone mới nhất của Apple là iPhone 6 và iPhone 6 Plus, đều sử dụng bộ nhớ dung lượng 128GB.

iPhone 6 và iPhone 6 Plus do phóng viên Dân trí tiếp cận. Ảnh: Bảo Trung.

Nguồn tin từ Dân trí khẳng định đây là 2 chiếc iPhone thực sự, có khả năng gửi tin nhắn iMessage, Siri, màn hình chủ có thể xoay ngang như iPad…, không phải như những chiếc hàng “nhái” sử dụng giao diện iOS, nhưng vẫn chạy trên nền tảng hệ điều hành Android đã xuất hiện tại Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng như chiếc iPhone 6 Plus do Nhật Cường công bố, thông tin về xuất xứ của 2 chiếc điện thoại này vẫn nằm trong vòng bí mật.

Như vậy, trước hàng loạt thông tin và hình ảnh thực tế xuất hiện trên mạng và được báo chí tiếp cận, tính đến thời điểm hiện nay giới công nghệ trong nước đều đánh giá iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã xuất hiện tại Việt Nam, có thể là hàng thử nghiệm chứ chưa phải sản phẩm thương mại chính thức.

Và cùng đó, điểm mấu chốt là một số thông tin liên quan đến xuất xứ, số IMEI của máy vẫn không được làm rõ.

Bên cạnh đó, trong giới công nghệ cũng xuất hiện một số thông tin không chính thức cho hay tại TP.HCM và Hà Nội còn một số sản phẩm iPhone 6 và iPhone 6 Plus, tuy nhiên các doanh nghiệp không được tiết lộ theo điều khoản bảo mật cam kết với Apple.

iPhone 6 và iPhone 6 Plus được Apple ra mắt vào đêm ngày 9/9 (tính theo giờ Việt Nam), cho đăng ký đặt mua trước từ ngày 12/9 qua website Apple và nhà mạng tại một số quốc gia. Đến ngày 19/9 tới đây sẽ bắt đầu bán ra tại một số thị trường như Pháp, Mỹ, Anh, Canada, Australia, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản…

Ngay trong đợt nhận đặt hàng đầu tiên 12/9, iPhone 6 Plus màn hình 5.5 inch được đặt hàng nhiều hơn iPhone 6 4.7 inch tại một số thị trường như Mỹ, Anh và Pháp. Thậm chí, website của Apple Store và nhiều website khác trong ngày đặt hàng đều bị nghẽn mạng khiến nhiều người không thể truy cập để đặt hàng.

Theo Nguyên Đức (ICTnews)