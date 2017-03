iTunes 9 đã chính thức được công bố trong sự kiện âm nhạc thường niên "It's Only Rock and Roll" của Apple với sự trở lại của "thuyền trưởng" Seteve Jobs. Apple đã không gây thất vọng khi cho ra mắt các bản nâng cấp mới và rẻ hơn cho iPod Nanos và Shuffle, thêm vào đó là một loạt các ứng dụng dành cho iPhone của các hãng thứ ba. iTunes 9 (phiên bản dành cho hệ điều hành Mac hoặc Windows) được giới thiệu với nhiều cải thiện trong tính năng giúp người dùng đồng bộ hóa dữ liệu với các thiết bị dễ dàng hơn trước. Hiện tại, Apple đã cho phép tải miễn phí iTunes từ trang chủ của hãng.

iTunes được thiết kế lại với cách bố trí mới, một tab menu màu đen phía trên cùng trong giao diện iTunes Store. Theo đánh giá của Cnet, việc lựa chọn giữa các mục như âm nhạc, ứng dụng, phim ảnh và podcast với menu theo dạng tab trở nên dễ dàng hơn so với hệ thống slide menu cũ. Cách bố trí nội dung mới trong iTunes Store cũng được cải tiến giúp người sử dụng có thể xem qua toàn bộ nội dung trong các gian ứng dụng

Ngoài những điểm mới trong giao diện của iTunes Store, Apple cũng giới thiệu gói nội dung kỹ thuật số với tên gọi tắt là "LPs". Theo Apple, khi mua một album đầy đủ sẽ cung cấp cho bạn nhiều nội dung mới hơn như xem trên các DVD. Ngoài việc nghe bài hát, bạn còn có thể xem lời, các thông tin, hình ảnh liên quan đến bài hát, các bài hát khác cùng nhạc sĩ. Tương tự như khi xem một bộ phim, bạn cũng được cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến các nhân vật, nội dung, các phần khác của bộ phim, quá trình làm phim….

Cách tương tác với ứng dụng trên iPhone và iPod Touch cũng đã được cải tiến. Tại màn hình của iTunes, người dùng có thể tương tác trực quan với việc kéo thả các ứng dụng tới bất kỳ chỗ nào và sắp xếp chúng trước khi thực sự muốn đồng bộ với thiết bị. Khả năng chọn lọc các bài hát theo tên ca sĩ và list nhạc cụ thể, các bộ ảnh được sắp xếp theo cùng một album để chuyển đồi sang thiết bị cũng được cập nhập trong phiên bản mới này.

Steve Jobs cũng công bố một tính năng mới xuất hiện trên iTunes là Home Sharing. Nó cho phép người dùng chia sẻ các bài hát đã mua trong cùng một mạng gia đình (home network), miễn là tất cả các máy tính trong mạng đều cài iTunes và có cùng một tài khoản, người dùng có thể sao chép các bài hát đã mua giữa các máy tính với nhau. iTunes 9 cũng tự động đồng bộ dữ liệu các bài hát đã mua trên tất cả các máy tính trong mạng.