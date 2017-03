Cuộc thi do tạp chí Digital Camera (Anh) tổ chức.

Ảnh trái đất

Partners (Bạn đời) của Bragi J. Ingibergsson (Iceland) chụp bằng Canon EOS 5D.







The Centre of Attention (Tâm điểm) của Peter Byrne (Phần Lan) chụp với Nikon D80.

My Journey (Hành trình của tôi) của Bayu Husodo (Indonesia) với Nikon D200.

Ảnh chân dung

Dikke Dennis của Thomas van Beek (Hà Lan) sử dụng Canon EOS 30D.





Market Town Carl của Jim Mortram (Anh) chụp bằng Nikon D200.

Fearless (Không sợ hãi) của Janet Shui Kee Yim, Hong Kong với Canon EOS 30D.

Thế giới chuyển động

The Pacu Jawi (Đua bò) của Muhammad Fadli, Indonesia chụp với Canon EOS 350D.







Goal (Bàn thắng) của Janet Shui Kee Yim (Hong Kong) sử dụng Canon EOS 1D Mark III.

The Jump (Cú nhảy) của Nicola Bombassei (Italia) với Nikon D100.

Ảnh đen trắng

The Naked Truth (Sự thật trần trụi) của Carla Broekhuizen (Hà Lan) dùng Nikon D300.

Don't Give Up (Không đầu hàng) của Janet Shui Kee Yim (Hong Kong) chụp bằng Canon EOS 1D Mark III.

Điểm đến







Devotee Morning Prayers at Sangam (Người mộ đạo) của Rajesh Kumar Singh (Ấn Độ) với Canon EOS 5D.

Women at Work (Làm việc) của Kaushik Majumder (Ấn Độ) chụp bằng Canon EOS 450D.

The S.S. Perception của William Foley, Canada với Canon EOS Digital Rebel XT.

Hình ảnh số

How Mountains Are Made (Sự hình thành của núi) của Sabina Dimitriu (Romania) dùng Canon 400D.

Hope (Hy vọng) của Lonny Pang (Malaysia) chụp bằng Nikon D90.

Những tác phẩm đẹp của các tay máy dưới 17 tuổi

Một số bức ảnh được chụp bằng camera do các em mượn của người thân.

Dưới 10 tuổi

Great Grandma (Cụ ngoại) của Tirza Lukacs (Hungary) chụp bằng Nikon D40.





Shark Attack (Cá mập tấn công) của Will Jenkins (Anh) dùng Canon EOS 5D Mark II.

Poverty's Children (Trẻ nghèo) của Nathan Brown (Cambodia) với Canon EOS 300D.

11-14 tuổi

Sea Through the Window (Nhìn qua cửa sổ) của India Sparacia (Anh) với Panasonic Lumix DMC-FZ8.







All is Well in Paradise (Thiên đường) của Jake Hernandez (Mỹ) chụp với Canon EOS 20D.

The Man in Red (Người mặc áo đỏ) của Ted Winder (Anh) dùng Nikon D40.

15-17 tuổi

Champion's Breakfast (Bữa sáng của nhà vô địch) của Tadas Šlajus (Lithuania) sử dụng Sony Alpha a100.





Roe Deer in Back Light (Hươu) của Tjeerd Visser (Hà Lan) với Canon EOS 50D.

Breath It In (Hít thật sâu) của Tina Sun (New Zealand) dùng Sony Alpha a200.