Thiết bị là một phần quan trọng để tạo nên những bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, cũng chẳng cần đến những chiếc DSLR cồng kềnh, bạn vẫn có được những khoảnh khắc ấn tượng nhờ những thiết bị ghi hình đơn giản, như camera trên điện thoại hay máy PSP.

Những bức ảnh sau được chụp bằng iPhone, qua khâu xử lý Photoshop và một số công cụ biên tập có sẵn trong máy. Theo đánh giá của nhiều trang mạng chuyên về thiết bị giải trí di động, camera 3 Megapixel của iPhone cho chất lượng ảnh rất tốt, kể cả khi cảnh thiếu sáng hay có độ tương phản cao. Đặc biệt, camera trên phiên bản nâng cấp 3GS giúp hạn chế tốt hiện tượng sương mù cũng như tăng đều độ nét, độ sâu màu và khả năng chụp macro so với phiên bản 2G và 3G trước đó.

Trên website chia sẻ ảnh trực tuyến Flickr đã xuất hiện nhiều group giúp mọi người đăng tải ảnh chụp bởi iPhone của mình, như Photos taken with an Apple iPhone, I ♥ iPhone hay iPhone ToyCamera

Dưới đây là một số hình ảnh trích từ Flickr:







Ảnh của tác giả có nick Bananajode.

Ảnh của tác giả có nick Imagohun.

Ảnh của tác giả Richard Sintchak, chụp tại cây cầu Cánh Cổng Vàng (San Francisco, Mỹ).

Ảnh của tác giả có nick Jonaspeterson, chụp tại Queensland, Australia.

Ảnh của tác giả có nick Toalston.

Ảnh của tác giả có nick Photo_aperture.

Ảnh của tác giả có nick Le' Miasaa (Away).

Ảnh của tác giả có nick "Matt loves kicks" trên Flickr.

Ảnh của tác giả có nick Photocritic.org, chụp tại nhà ga Reading, nước Anh.

Ảnh của tác giả có nick AdamBaronPhoto.

